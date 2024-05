Film franco-mexicain , Emilia Perez est un film réjouissant. Une standing ovation de 9 minutes : c’est ainsi qu’a été accueillie au Festival de Cannes, le 18 mai, la projection de ce nouveau film de Jacques Audiard. Rita ( Zoe Saldana) use de ses talents d’avocate au service d’un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu’à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s’ouvre un jour à elle : aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et à réaliser son rêve secret depuis des années, devenir enfin une femme. Thriller musical, Emilia Perez est un film sur la rédemption, une rédemption qui passe par une transition de genre, celle d’un homme que tout à priori destine à une masculinité exacerbée. La première singularité du film, d’autant plus remarquable dans le cinéma de Jacques Audiard , vient du renversement opéré dans le « combat » du personnage : Manitas en tant que chef de cartel s’impose par la tyrannie – celle de l’argent et de la violence- mais c’est contre la tyrannie de la norme qu’il peut s’affirmer comme lui-même et se reconstruire .Devenir qui il est , Emilia Pérez, est son véritable combat, sa conquête essentielle. Et c’est dans ce devenir femme que Manitas/Emilia Pérez ( la comédienne transgenre Karla Sofía Gascón est magnifique ) opère une autre transition : celle du don et de l’ouverture à l’Autre.

La musique composée par Camille et Clément Ducol, les élans lyriques de la mise en scène font entendre alors les enjeux narratifs et poétiques d’un film politique .

Dans une forme elle-même transgenre- thriller, comédie musicale, polar- Emilia Pérez réenchante le cinéma de son auteur , peut-être libéré lui-même d’un devenir tout tracé.

