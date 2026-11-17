À l’occasion de la sortie d’une nouvelle compilation de courts métrages de Capelito, nous avons pu échanger avec son réalisateur, Rodolfo Pastor et sa femme Petra Steinmeyer, autour de la genèse du petit champignon au nez magique. Rodolfo Pastor nous parle de son rapport à l’imagination et à l’enfance, de ses inspirations musicales parfois insolites, de l’animation en pâte à modeler et de ses possibilités expressives, et de la créativité qui surgit parfois lors de la sieste, dans cet état à mi-chemin entre l’éveil et le sommeil, où il faut apprendre à se saisir des images furtives qui naissent en nous…

Pourriez-vous nous parler de votre parcours dans le cinéma d’animation ? Comment vous est venue l’idée du personnage de Capelito ?

Quand j’étais petit, j’adorais fabriquer des marionnettes. À l’école, j’ai toujours été « Rodolfo, celui qui fait des marionnettes ». D’une certaine façon, cela m’a marqué. Une fois adulte, j’ai été journaliste politique, révolutionnaire, jusqu’à ce que je découvre ma véritable vocation : le cinéma d’animation, avec des figurines ou des dessins. J’ai donc décidé d’étudier le cinéma. Pour pouvoir payer mes études, j’ai construit moi-même un carrousel à deux étages. Ça m’a pris un an, mais c’est grâce à ça que j’ai vivre pendant mes études de cinéma à l’université de La Plata. L’université était gratuite, mais il n’y avait pas de budget pour tourner des films. J’ai fini par quitter l’université pour fonder un groupe de cinéma pour apprendre à tourner en Super 8. C’est là que j’ai rencontré Petra, en 1971. Nous avons commencé à faire des dessins animés sans connaître les techniques de Walt Disney, en inventant la nôtre : le papier découpé, avec des figurines que l’on remplaçait et que l’on faisait se déplacer. Grâce à cette méthode, nous pouvions donner à un serpent le mouvement ondulant, au lieu du mouvement mécanique du cut-out, rigide et raide.

Nous avons alors commencé à tourner et à réunir un groupe de trente personnes. Pendant six ans, nous avons travaillé bénévolement dans un café de Buenos Aires : nous avons réalisé environ vingt-six courts métrages que nous avons projetés nous-mêmes partout en Argentine. Chaque court métrage était ainsi vu par quelque 150 000 enfants, de la Patagonie au nord-ouest de l’Argentine. Nous n’avions aucun soutien de l’Etat : tout venait de notre propre initiative. Nous formions alors une génération à part, pleine d’enthousiasme et de joie, avec l’espoir d’un monde nouveau et d’un cinéma plus solidaire, plus humain et plus artistique que celui de Walt Disney.

Quand la dictature est arrivée, nous avons dû nous exiler au Mexique, puis en Allemagne avec Petra, avant de finir à Barcelone. À ce moment-là, avec du bois que la mer avait rejeté sur le rivage, j’ai construit une tireuse d’animation. J’ai aussi fabriqué des projecteurs en bois artisanaux, doublés de papier aluminium. C’est ainsi que nous avons tourné une série, « Cartas de un Papá », et remporté le prix de l’UNESCO au Festival international du film de Gijón. C’est là que la Télévision espagnole nous a repérés et nous a confié beaucoup de projets : nous y avons travaillé pendant vingt ans. En voyant que nos films intéressaient aussi les pays scandinaves, nous avons compris la valeur de nos films et nous nous sommes alors décidé à faire un film pour nous. C’est ainsi qu’est né Capelito. Cela s’est fait assez vite, après plusieurs séries, comme Langostino, qui était une série merveilleuse en matière de créativité pour l’époque. Même si ça peut sembler prétentieux d’en dire du bien, je n’ai pas l’impression de parler de moi : je parle de tout un groupe qui, à l’époque, tournait et expérimentait beaucoup.

À Barcelone, nous vivions dans ce qu’on appelait alors le quartier chinois. Petra et moi n’avions pas d’enfants, mais nous nous étions beaucoup attachés aux enfants du voisinage, souvent pauvres et sans ressources. Ils venaient dans notre studio, puis nous les emmenions à la montagne, dans une maison de campagne que nous louions. Beaucoup n’avaient jamais vu d’arbre ni de rivière. Petra leur lisait des histoires le soir ; le jour, je les emmenais se promener.

Nous jouions notamment à cueillir les champignons : je faisais semblant de les chasser et de les attraper, ce qui faisait beaucoup rire les enfants. Ils n’avaient sans doute jamais vu un adulte faire autant de bêtises que moi ! Un jour, Petra a réalisé une affiche destinée à prévenir les intoxications par les champignons. Elle y avait dessiné une frise de petits champignons de toutes formes et de toutes sortes. En découvrant ces personnages, j’ai été fasciné. Je lui ai dit : « Il faut en faire un dessin animé : tous ces petits champignons avec des chapeaux différents. » C’est de cette image qu’est née l’idée de Capelito.

Nous avons réalisé un épisode pilote, puis deux épisodes avec nos propres moyens. Le projet a ensuite remporté le festival d’Annecy, ce qui a permis de lancer une production avec la France, le Japon et la télévision catalane. Nous avons finalement créé cinquante-deux épisodes.

Pourriez-vous décrire votre travail d’animation en pâte à modeler ? Comment créez-vous les décors et les personnages ? Partez-vous d’une histoire, d’un décor ou d’une idée visuelle ?

Mon père était un scénographe de théâtre et peintre très reconnu en Argentine. J’ai grandi dans cet univers. Avec lui, j’ai appris à créer des décors et à fabriquer des personnages. J’ai d’abord commencé par travailler avec des personnages articulés, avant de me découvrir sculpteur, presque par hasard. Un jour, j’ai modelé une main blanche et une main noire. Je me suis mis à jouer avec, en leur ajoutant deux petits yeux, et j’ai inventé toute une histoire en pâte à modeler. Moi qui avais toujours fait du dessin animé, je me suis découvert capable de modeler et de penser en trois dimensions. Je me suis rendu compte que cette technique permettait beaucoup d’improvisation et de jeu corporel. J’ai étudié l’expression du visage, l’importance des lignes de la bouche, des yeux… En fait, presque tout passe par l’expression générale du corps. Capelito s’exprime avec son visage, son petit corps et ses petits bruits. J’ai découvert qu’il était bien plus efficace de transmettre quelque chose avec le visage qu’avec des mots ; et que le corps compte davantage puisqu’il ne ment pas : il révèle la joie comme la tristesse. J’ai appris à m’exprimer de cette façon, avec beaucoup de subtilité. Le jeu de Capelito est très nuancé. Dans la plupart des dessins animés produits de manière industrielle, les personnages surjouent, parfois de manière presque hystérique, et crient beaucoup. Dans Capelito, le jeu est plus mesuré. Il sourit, mais juste ce qu’il faut —parfois un peu plus— et garde sa joie la plus intense pour la fin. Chaque détail compte, jusqu’à la position des pupilles. Si elles restent parfaitement parallèles, le personnage peut donner l’impression de ne pas regarder son interlocuteur. Il faut parfois les orienter légèrement vers le centre pour que son regard semble vivant et présent. J’accorde une attention particulière à cet aspect. Quand je le peux, j’anime moi-même les personnages ; sinon, j’explique aux animateurs l’importance de l’expression corporelle et de ces petits détails. Pour moi, le jeu est essentiel.

Capelito communique en effet par des gestes, des expressions et des onomatopées : pourquoi avoir choisi de ne pas intégrer de paroles ? Est-ce une volonté de créer un langage universel ?

Il y a deux raisons. Nous avons d’abord pensé au public européen, dans un continent où coexistent beaucoup de langues différentes. Mais il y en a une autre : on travaille mieux avec des émotions simples, comme la peur —et toutes ses nuances— ou la curiosité. Pour ça, les dialogues ne nous sont pas nécessaires : il suffit de créer des situations. À mes yeux, les situations sont plus fortes que les paroles. Ou du moins, je les maîtrise mieux.

L’une des caractéristiques de Capelito, c’est aussi qu’il peut se trouver partout dans le monde : au Japon, en Bolivie… Les gens le comprennent grâce à cette forme d’expression universelle, finalement.

Quel est votre rapport aux contes de fées ? Y a-t-il des contes qui vous ont particulièrement inspiré dans votre univers artistique ? Cherchez-vous à retrouver votre regard d’enfant lorsque vous inventez des histoires ?

Je n’ai pas de lien particulier avec les contes de fées. Elles apparaissent peut-être dans un épisode avec un sorcier, ou dans d’autres épisodes, mais ça ne vient pas d’une inspiration particulière.

Ce qui m’inspire davantage, c’est la vie urbaine, celle des petits villages simples, et la vie de la forêt. Je suis quelqu’un de très proche de la nature. J’ai grandi comme ça, entouré d’animaux. Capelito me ressemble sur ce point : un type rustique, un peu autobiographique.

Dans Capelito, l’imagination permet de transformer le quotidien et de trouver des solutions à des situations parfois très simples. Concevez-vous l’imagination comme une manière de regarder autrement le monde qui nous entoure, plutôt que comme une façon de s’en évader ?

Bien sûr. J’ai exercé beaucoup de métiers différents au cours de ma vie : j’ai été photographe, journaliste, menuisier, concepteur de jouets… Mais j’ai toujours senti que j’avais beaucoup d’imagination, un peu comme certaines personnes ont un don pour la musique. C’est pour cela que, quand j’étais petit, je fabriquais des marionnettes et j’entraînais mes camarades dans toutes sortes d’aventures et jeux de rôles. J’ai étudié le scénario et toute la structure narrative. J’ai aussi beaucoup écrit comme journaliste, notamment des récits. Mais j’ai surtout découvert qu’une partie de mon travail se faisait dans un état particulier, entre le sommeil et l’éveil. J’ai toujours aimé faire la sieste. À ce moment de veille, dit-on, l’hémisphère droit, celui de l’imagination, se libère de l’hémisphère gauche, le rationnel. Lorsque je me détends ainsi en réfléchissant à un problème de scénario, les idées se mettent à prendre forme parfois de manière extraordinaire. Mais ces images restent très ténues, très translucides, comme des fantômes. Elles disparaissent aussitôt et j’ai tendance à les oublier. J’ai donc pris l’habitude de les « attraper », en les écrivant. C’est souvent sur le canapé, pendant la sieste, que de belles idées me viennent.

Un jour, en allant faire les courses au marché de la Boqueria à Barcelone, je suis passé devant un magasin qui vendait un grand plumeau coloré multicolore. Je l’ai pris et agité de haut en bas ; les poils faisaient « ploum, ploum ». Ça m’a tellement amusé que je me suis dit qu’il fallait que je l’utilise pour quelque chose : ces poils sont devenus les cheveux de Capelito (« Capelito et la recette aux poils »). L’histoire devait se terminer par Capelito qui saute de joie parce qu’il a enfin des cheveux. J’avais donc la fin de l’histoire, qui est la chose la plus importante quand on écrit : tant qu’on n’a pas la fin, on n’a pas d’histoire. Grâce à la fin, on peut construire le récit à rebours surtout si l’on a écrit des centaines de scénarios. Par exemple, dans « Capelito papa poule », il y a cette foule de poussins qui picorent le maïs qui se transforme en pop-corn. J’avais aussi eu cette idée en passant devant un magasin, qui vendait des centaines de boîtes remplies de petits poussins en peluche. J’en ai acheté environ cinq cents en me disant que j’y trouverais bien une utilité. C’est à partir de là que j’ai pu construire l’histoire à rebours, puisque j’avais déjà la fin. Je ne fais aucun effort pour imaginer les choses à rebours : les idées me viennent naturellement. Là, je suis dans le studio de Petra, la pièce où elle dessine, et je vois des dessins qui me fascinent et qui font que tout de suite, une histoire commence à se former dans ma tête.

Au début, quand j’ai fait Langostino (1987), j’avais une façon de travailler qui consistait à reprendre toutes les scènes puissantes, éloquentes et fascinantes que j’aimais. Beaucoup d’idées de décors extraordinaires me venaient, et j’inventais une histoire à partir de ces scènes. Langostino est une série de six épisodes d’une demi-heure, que j’ai réalisée avec mes étudiants en cinéma, presque sans aucun budget. C’est un mélange de techniques : j’y joue moi-même, il y a du dessin animé, je me transforme en petit personnage — de la pixilation, en quelque sorte. Avec mes élèves, je travaillais en expérimentant : on animait le maquillage, le corps, les vêtements. La série a très bien marché : au festival de Bratislava, la télévision espagnole m’a raconté que le public avait applaudi debout. Mais Petra et moi n’avions pas été invités au festival. Nous n’étions pas encore complètement intégrés à la société espagnole. Aujourd’hui, nous sommes des citoyens parfaitement intégrés. Mais, au début, ça a été très dur.

La musique occupe une place importante dans Capelito. Il y a des références à la musique classique, notamment dans « Capelito et l’ours bien léché », un orchestre de girolles répète un opéra, pendant que l’ours chante une partition de Verdi. Ou encore la reprise de Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss au début de « Capelito papa poule ». Pourriez-vous nous parler de votre rapport à la musique dans votre processus créatif ?

Je suis actuellement en train d’écrire le scénario d’un long métrage de Capelito. La musique y occupe une place très importante dès le début, avec deux thèmes en contraste : le premier est le magnifique Trio opus 100 de Schubert, avec ce violoncelle qui donne une impression de calme et de spiritualité, de paix intérieure profonde… Je cherche à montrer la beauté d’un Capelito artisan dans son atelier, qui travaille avec plaisir à construire un carrousel. Il construit l’un des personnages du manège en travaillant avec le plaisir du menuisier, accompagné par cette paix intérieure du violoncelle. Le second morceau que j’utilise en contraste est un thème folklorique argentin appelé Chacarera del Violín. C’est une danse d’une énergie incroyable, très joyeuse, très vivante, qui fait penser à ces chansons russes de cosaques sur lesquelles on danse pour faire la fête. Le film commence donc avec un Capelito seul mais heureux dans sa solitude, en train de fabriquer ses objets, et se termine par une grande fête : il retourne dans son village et retrouve tous les siens, qui dansent sur ce morceau festif. C’est le leitmotiv du film. Je réfléchis donc beaucoup aux choix musicaux. Ce n’est pas un hasard si ma tante était concertiste : j’ai grandi en écoutant Mendelssohn, Schubert… Elle donnait des concerts et répétait toute la journée. Voilà mon rapport à la musique.

Il y a beaucoup d’œufs dans vos courts métrages ! Une explication concernant ce motif ?

Oui, c’est vrai, c’est une drôle de question. Je n’y avais jamais pensé. Je ne m’étais pas rendu compte que j’en utilisais autant. Je ne sais pas quoi vous répondre. En tout cas, dans mon prochain long métrage, il n’y a pas d’œuf. Je peux seulement dire que les œufs m’amusent. La vie est à l’intérieur, et je trouve cela fascinant. C’est dans « Capelito papa poule » qu’il y a le plus d’œufs, qui dévalent la montagne en avalanche. D’ailleurs, j’ai étrangement imaginé cette scène en écoutant L’Hiver de Vivaldi. J’y ai vu tous ces œufs dévaler la pente en roulant, comme une pluie joyeuse. Je suis peut-être un peu fou, que voulez-vous…

Avez-vous d’autres projets cinématographiques ?

Petra et moi formons une sorte de symbiose depuis très longtemps. Nous faisons tout ensemble, on se complète parfaitement. Elle a énormément de talent et une forte personnalité. En ce moment, elle s’occupe de la production de ce grand projet, que nous allons peut-être pouvoir réaliser en Espagne. L’histoire raconte celle d’un Capelito qui vit heureux dans son village avec son groupe d’amis. Un jour, il décide de partir à Big City parce qu’il rêve de s’acheter une énorme moto. Il se laisse envahir par les idées de la société de consommation et veut imiter son ami qui s’y est installé. Au début, il hésite, mais il finit par partir : il y va surtout pour retrouver son ami, qui lui manque beaucoup, mais aussi parce qu’il veut cette moto. Il rêve qu’ils reviendront tous les deux au village sur leurs grosses motos. Le film raconte leurs aventures à Big City, où Capelito fabrique des jouets, et les enfants de son village les adorent. Le Père Noël l’apprend parce que ses propres jouets ennuient terriblement les enfants. Il part donc à Big City pour rencontrer Capelito. Tous les deux se font voler tout ce qu’ils possèdent et se retrouvent complètement démunis. Personne ne reconnaît le Père Noël, et ils doivent dormir dans des cartons et faire toutes sortes de petits boulots. Finalement, le Père Noël est expulsé du pays —littéralement, par une catapulte— qui l’envoie en Finlande. Quant à Capelito, il est expulsé d’un coup de pied qui l’envoie en Patagonie, là d’où il vient. À la fin, il retourne dans son village, retrouve ses amis, et comprend qu’il s’était trompé : ce qui compte vraiment, ce sont les valeurs de son village, les gens qui y vivent et son travail. En somme, le bonheur était là, sous ses yeux, mais il ne s’en rendait pas compte. Voilà l’histoire.

Merci infiniment à Rodolfo Pastor et à Petra Steinmeyer pour leur enthousiasme, leur sincérité, et de ne jamais cesser de faire voyager notre imagination d’enfant. Merci également à François Vila pour avoir rendu possible cet échange.

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