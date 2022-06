Révélation du magnifique deuxième long-métrage de Hadas Ben Aroya, All Eyes Off Me, Elisheva Weil nous a accordé un long entretien. D’une générosité et d’une spontanéité rares, elle évoque à la fois son parcours dans le monde du cinéma, se questionne intimement sur l’identité et évoque ses débuts dans la vie parisienne. Moments extrêmement précieux pour un entretien dont nous sommes particulièrement fiers.

Un grand remerciement à Pauline Dalifard pour la traduction et le cadre.

