Goya d’honneur en 2000, Antonio Isasi (également identifié en tant qu’Antonio Isasi-Isasmendi) demeure un nom méconnu en dépit d’une filmographie fournie et d’une importance avérée dans l’histoire du cinéma espagnol. Après avoir été groom au sein de la société de production Emisora Films, il grimpe les échelons et devient monteur pour cette même structure en œuvrant notamment sur les travaux de Ignacio F. Iquino (Noche sin cielo) et Jerónimo Mihura (En un rincón de España) entre la fin des années 40 et le début 50. Touche à tout, il officie également en tant que scénariste et chef de production, collabore avec Edgar Neville et Rovira Beleta, tout en s’essayant aux courts-métrages. Il signe en 1954 un premier long, Relato policiaco, puis fonde en 1956 Producciones Isasi, disposant alors de ses propres studios de tournage et pouvant ainsi (au moins en partie) s’autoproduire. Deux phases distinctes composent dès lors sa carrière, l’une quasi exclusivement nationale composée de Pasión bajo el sol (1956), Rapsodia de sangre (1957), Diego Corrientes (1959), La mentira tiene cabellos rojos (1960), Tierra de todos (1961) et Vamos a contar mentiras (1962), la seconde plus ouvertement tournée vers le marché international. Scaramouche, coproduction entre la France, l’Italie et l’Espagne portée par Gérard Barray, constitue la première étape de ce désir de dépasser les frontières. Isasi parvient à s’associer à de gros distributeurs tels que Columbia sur L’Homme d’Istanbul ou Warner sur Les Hommes de Las Vegas, avant de bénéficier d’une sortie remarquée outre-Atlantique pour Meurtres au soleil (cité par Quentin Tarantino qui réutilise le thème musical de Luis Bacalov sur Kill Bill : Volume 2). Il rencontre de beaux succès, en plus de remporter des prix importants (il obtient à trois reprises celui du meilleur réalisateur aux Cinema Writer Circle Awards, soit l’une des institutions les plus prestigieuses d’Espagne, formée par des centaines de critiques et scénaristes). Il s’octroie une parenthèse documentaire en 1975 pour Rafael en Raphael, consacré à un célèbre chanteur espagnol par le prisme du phénomène sociologique qu’il fut durant le régime franquiste.

Les Crocs du diable (El Perro), son retour à la fiction réalisé durant la transition démocratique du pays et après la mort du général Franco, est une adaptation libre de Como un perro rabioso d’Alberto Vázquez-Figueroa publié en 1976. Un auteur vendu à plus de 25 millions d’exemplaires à travers le monde, porté ensuite à l’écran à plusieurs reprises, notamment par Richard Fleischer sur Ashanti (1979) et Enzo G. Castellari sur Touareg le guerrier du désert (1984). Il réunit un casting venu d’horizons multiples où l’Américain Jason Miller (le père Karras dans L’Exorciste, déjà au pied du mur après des débuts aussi prometteurs que remarqués) croise l’Italienne Lea Massari (l’inoubliable Anna de L’Avventura d’Antonioni, qui a également tourné pour Leone, Risi, Sautet, Verneuil et Malle) et l’Espagnole Marisa Paredes (déjà présente dans Rafael en Raphael). Cinéaste totalement négligé dans nos contrées, à l’œuvre jusqu’à présent inédite en vidéo (à l’exception d’une édition DVD pour Scaramouche chez René Château), Antonio Isasi est aujourd’hui à l’honneur chez Carlotta qui propose un nouveau master restauré, et tout simplement l’exclusivité mondiale en Blu-Ray, pour Les Crocs du diable. Un geste, qui, on l’espère motivera d’autres ressorties du réalisateur, tant le film se révèle bien plus qu’une simple curiosité à découvrir. Quelque part en Amérique Latine, un dictateur nommé Leónidas Arévalo fait régner la terreur dans son pays. Comme de nombreux autres opposants politiques, le mathématicien Arístides Ungria (Jason Miller) croupit derrière les barreaux de la prison de San Justo. Un jour, il profite d’un moment d’inattention pour s’enfuir, avant d’être rattrapé par le gardien Zancho et son redoutable chien. Arístides finit par abattre le militaire mais, avant de mourir, celui-ci ordonne à l’animal de tuer le fugitif. La bête va alors traquer le héros jusqu’à la capitale pour venger son maître…

Ce qui frappe en premier lieu dans El Perro, c’est sa dimension purement viscérale, malgré un propos engagé. Loin de sombrer dans une dénonciation abstraite de la barbarie du franquisme, Isasi fait le choix de lui donner la forme d’un animal dressé pour tuer. Face au chien, Arístides doit retrouver une bestialité originelle débarrassée des apparats de la civilisation, s’il veut espérer survivre. À ce titre, l’hallucinante séquence de lutte entre le protagoniste entièrement nu et son poursuivant, est symptomatique. La violence, un temps maintenue hors-champ, notamment durant le prégénérique, devient organique, soutenue par la prestation physique de Jason Miller. Dans Féroce, l’interview croisée entre Fabrice du Welz et Fathi Beddiar présente en bonus, ce dernier parle même de « film frontal » à tous les niveaux. Le héros, introduit comme réfléchi, est un mathématicien opposé au régime dont on apprendra le nom que tardivement. Assez passif lors des opérations menées par les résistants, il tire uniquement parti de son intelligence afin de se sortir des mauvaises passes. Son évasion doit par exemple plus à son aptitude à profiter d’un coup du sort, qu’à des facultés dignes d’un homme d’action. Pourtant, au contact de son assaillant, il se métamorphose, se change en une figure sauvage, brutale, animée par une pulsion de vie, délestée de toute revendication. S’il revêt la soutane (clin d’œil au rôle tenu par Miller dans L’Exorciste) tandis que le chien erre aux alentours telle une ombre démoniaque, le réalisateur ne tombe jamais dans une opposition binaire et morale. Le personnage est à l’inverse porté par des motivations concrètes, terre à terre, charnelles et sentimentales. Le trio amoureux qu’il compose avec Muriel (Lea Massari) et Romero (Aldo Sambrell, apparu dans Navajo Joe) devient le centre névralgique du récit lors de sa dernière partie. La confrontation politique se double alors de ressentiment et de jalousie, finissant d’ancrer le long-métrage dans une réalité tangible, concrète et désespérée, que l’illusoire espoir de happy end ne vient pas trahir.