AUTŌMATA – « West is Won »

Le rock se constitue de milliers de clichés plus ou moins éculés, parmi lesquels se situerait la théorie dite du « alors ce troisième disque, c’est l’album de la maturité ? ». Pour une fois, la rumeur pourrait ne pas être dénuée de fondement. Arpentant plus que jamais les sentiers escarpés du rock instrumental, AUTŌMATA offre une nouvelle galette avec ce West is Won. Ainsi, dans ce qui semble être une quête de reconnaissance, le pari du groupe avec cette nouvelle mouture est-il tenu ?

Après un premier opus éponyme synonyme de manifeste – lequel marquait le début d’un nouveau cycle – et Heart Murmur (interview à retrouver ici-même) dans lequel le groupe francilien explorait avec bonheur de nouvelles frontières, il sera ici davantage question d’un retour aux sources, et ce, peut-être, à contrario des intentions – au grand dam ? – du groupe lui-même.

Depuis la fin de leur précédent groupe Lovely girls are blind, AUTŌMATA lorgne après une forme de considération, du public d’abord, mais aussi au sein d’une scène pleine d’ambiguïtés, laquelle ballotterait au gré des flots entre le rock progressif et le post rock. Toujours est-il que leur quête semble guidée par une volonté d’être pris au sérieux. L’enfer étant pavé de bonnes intentions, ce dessein semble poursuivi coûte que coûte, quitte parfois à se fourvoyer, en cédant aux sirènes de l’IA générative sur un de leurs clips par exemple, à l’opposé par ailleurs de ce qui constitue leur credo sur le plan musical.

Qu’à cela ne tienne, pour travailler sur ce nouvel opus, le groupe s’est cette fois-ci enfermé dans le studio d’Edgard Chevalier (Demande à la Poussière) pour joyeusement pulvériser le mur du son. Indéniablement, sous couvert de chercher à s’accaparer tous les styles possibles, la patte d’AUTŌMATA s’affirme – et se ressert – autour d’une identité musicale forte. Ne cessant de progresser d’années en années, le quatuor n’en finit pas de revenir encore et toujours à leurs paysages musicaux propres, véritable toile de fond de leur univers, et ce depuis l’époque de Lovely girls.

Car West is Won peut s’écouter comme une plongée nostalgique au cœur de souvenirs enfouis, lesquels seraient traversés des bouffées de joies, portées par des notes lumineuses, entraînant tout sur leur passage. Paradoxalement, cet album trouve une forme, avec la puissance et une forme d’assurance conférée par un son abouti et solide, plus dépouillée, comme débarrassée de ses oripeaux.