Sur le papier, le pari s’annonce périlleux et, reconnaissons-le, peu vendeur. Il ne pourra pas être reproché à Sabrina Nouchi, caméra au poing pour filmer l’intérieur d’une institution accueillant un public de pédophiles, pour certains pédocriminels, de chercher le succès facile. En effet, l’idée de passer quasiment deux heures de sa vie aux côtés d’êtres humains que la société considère comme étant le pire de l’Humanité (loin devant les Nazis, lesquels ne semblent d’ailleurs plus si impopulaires que ça), pourrait être à peu près aussi réjouissante que de s’infliger le chemin de croix de Jean Moulin sous les traits de Lelouche, longuement torturé par la Gestapo en 4K. Pour autant, Tu ne jugeras point, s’il n’est pas dénué de tension, a le courage de regarder ces hommes dans le blanc des yeux, en ne cédant rien à la facilité, et l’expérience – loin d’un quelconque masochisme – se révèle au final troublante.

Bien sûr, par son procédé – proche du docu-fiction – et surtout les similitudes concernant les rencontres entre victimes et agresseurs, le film rappelle Je verrais toujours vos visages de Jeanne Herry. Toutefois, entre un cambrioleur et un violeur d’enfant, il y a un monde qui ne laisse aucune place à l’empathie.

Dans Triste Tigre de Neige Sinno, roman autobiographique bouleversant, l’autrice dit ne pas croire au système carcéral. La punition, de plus inscrite dans un dispositif dédié aux « pointeurs » pour ce qui concerne son violeur, ne semble pas avoir d’autre sens que de protéger la société d’un prédateur. Elle explique par ailleurs qu’en fin de compte, la seule issue qui serait vraiment « honorable » concernant son violeur serait que celui-ci se suicide. Dans Tu ne jugeras point, si le mot n’est jamais clairement prononcé, cette question demeure centrale.

Sabrina Nouchi nous invite à regarder de l’autre côté du miroir, repoussant probablement pour certains notre assertion de l’humain. La réalisatrice pose sa caméra et capte quelques scènes de vie au sein d’une structure calquée sur le modèle de l’Ange Bleu. Pour la société, le pédophile est un monstre et, comme tel, celle-ci veut juste le voir (faire ?) disparaître, pour apaiser les peurs. C’est légitime, assurément. En parallèle, il y a tant à faire pour soutenir les victimes et un travail parlementaire est d’ailleurs en cours (rapport parlementaire sur le coût financier des VSS, proposition de loi intégrale adoptée en octobre 2026, etc.). Si l’accompagnement des victimes en France commence tout juste à se mettre en mouvement de manière effective, alors pourquoi écouter et entendre leurs bourreaux ?

De fait, dans le cadre institutionnel, l’accent est mis davantage aujourd’hui au soutien des victimes, pour les aider à dépasser leur trauma, à traiter, soigner dans une approche multidimensionnelle (psy, légal, social, etc.), alors que la question pourrait être posée de travailler aussi dans la prévention du passage à l’acte directement.

Il ne s’agit pas ici d’excuser ou même de réhabiliter, mais bien davantage d’empêcher de nuire, durablement, non pas définitivement comme la mort le ferait, mais bien comme un processus constamment actif de résistance vis-à-vis de ces attirances et de ces désirs déviants. On peut se dire qu’une solution définitive serait plus efficace, comme l’attestent d’ailleurs certains échanges entre les pensionnaires. Le suicide ou la castration chimique ? Cette dernière n’étant circonscrite qu’à l’activité « génitale », elle ne fonctionne donc pas. Mais résumer la démarche à une simple dimension préventive, ce serait faire fi d’un aspect fondamental de la question : la dimension systémique. Accompagner ces monstres, ce serait soigner une société entière.

Ce que montre ce film n’est pas un discours évangélique sur l’expiation de la faute ou la guérison d’un trouble. Ce qui nous est donné à voir, c’est une tentative de réponse à la récidive et/ou au passage à l’acte avec toute la complexité morale et effective que cela suppose. Le film, dans son approche globale mettant en scène le plus de points de vue possibles, trouble bien souvent et interroge. Pourquoi ces hommes pédophiles et reconnus comme tels ont-ils la liberté de circuler alors qu’ils pourraient croiser ou croisent effectivement des enfants ? Pourquoi écouter leur souffrance, leur douleur vis-à-vis de ce que leur désir exprime ? Pourquoi les traiter comme des humains à part entière ?