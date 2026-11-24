Présenté à Cannes dans la catégorie « Un certain regard » et lauréat du Prix d’interprétation masculine 2026, Congo Boy relate le parcours de Robert, 17 ans. Réfugié congolais vivant à Bangui en Centrafrique, celui-ci rêve de devenir chanteur mais doit avant tout subvenir aux besoins de sa fratrie suite à l’emprisonnement de leurs parents. Allant de petits boulots en révisions pour le baccalauréat tout en évitant les milices qui sèment la terreur dans Bangui, le jeune homme finit par trouver dans un concours de chant organisé par l’UNICEF l’opportunité de réaliser son rêve.

Deuxième long-métrage et première fiction de Rafiki Fariala – à qui l’on devait déjà le documentaire Nous, Étudiants ! présenté en 2021 à la Berlinale – Congo Boy, résolument autobiographique – le film reprend l’histoire personnelle du cinéaste, né en 1997 au Congo, réfugié avec sa famille en Centrafrique et confronté en 2013-2014 aux violences tenant lieu de toile de fond au récit – se caractérise d’abord par sa précision et son naturalisme.

Le premier élément marquant du long-métrage tient en effet à l’efficacité de ses séquences, souvent aussi courtes que concises, offrant une narration extrêmement percutante et assurant à l’ensemble un rythme très soutenu. Outre ces qualités et son style proche du documentaire, on notera le caractère immersif de Congo Boy, tant celui-ci donne à voir un monde plus vrai que nature où le spectateur est guidé par le personnage de Robert, incarné avec une grande justesse par le jeune Bradley Fiomona.

Ce récit à hauteur d’adolescent rend ainsi intelligible, sans misérabilisme ni complaisance, la situation de ces réfugiés rattrapés dans leur pays d’accueil par des violences que leur famille avait fuies en quittant leur contrée natale, tout en contant un magnifique récit d’apprentissage ponctué, malgré les épreuves, de grands moments de joie et se terminant par une déclaration d’amour enflammée aux racines autant qu’à la terre d’accueil du héros et, à travers lui, du réalisateur.

Sensible, personnel, d’une grande maîtrise technique et ayant mis à contribution plusieurs jeunes centrafricains passionnés de cinéma et formés à ses métiers dans l’éphémère école CinéBangui – qui n’aura eu qu’une promotion, faute de moyens pérennes – Congo Boy peut non seulement s’enorgueillir de ses qualités intrinsèques mais aussi d’incarner, plus de vingt ans après Le Silence de la forêt (Quinzaine des réalisateurs 2003), la première fiction venue de Centrafrique depuis lors, ainsi que la promesse d’un renouveau du cinéma centrafricain – aujourd’hui encore extrêmement limité par la pauvreté du pays – qu’on espère, à l’instar de Rafiki Fariala, voir advenir grâce au talent et à l’ambition de cette nouvelle génération.

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