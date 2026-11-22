Après Oasis ou la revanche des ploucs, le journaliste Nico Prat signe un nouvel essai pour Playlist Society. Point de frères ennemis trublions de la pop britannique cette fois, mais un autre type d’agitateur, spécialisé dans le septième art celui-ci, avec La Perversion selon Sam Raimi. Cinéaste ayant déjà traversé près de cinq décennies et façonné l’imaginaire de plusieurs générations, il demeure un profil finalement peu étudié et analysé. La faute peut-être à une carrière insaisissable. Auteur d’une franchise horrifique culte (Evil Dead), il s’essaya à tous les genres ou presque, se parant même des atours d’un relatif classicisme (son triptyque Un Plan Simple, Pour l’amour du jeu, Intuitions) alors même que son style cartoonesque et baroque commençait à faire des émules. Son passage par le blockbuster pour le meilleur (les trois Spider-Man) ou le moins concluant (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) a fini de brouiller les pistes. Pourtant, de ce foisonnement filmique, Prat a décidé de dégager une grande thématique déclinée en trois axes, soit la perversion des corps, des regards et enfin des attentes. Gros plan sur un ouvrage audacieux qui évite habilement les lieux communs.

La simplicité face à une telle carrière serait d’analyser comment Sam Raimi a su injecter son ton et ses obsessions à chaque genre qu’il a abordé, notamment l’horreur, dont il fut l’un des artisans les plus influents durant les années 80. Nico Prat fait au contraire le choix payant de changer le regard que l’on porte sur le metteur en scène, de réunir toutes les facettes de sa filmographie dans un même mouvement sans le cantonner au fantastique. Une approche judicieuse qui s’accorde à la relation conflictuelle que le cinéaste entretient avec l’épouvante et que l’auteur détaille au fil des pages, en laissant la parole à Raimi lui-même à travers des extraits d’interviews ou de ses proches (Bruce Campbell en tête). Il se dessine une personnalité attirée avant tout par la rythmique comique, où la violence et l’humour sont étroitement mêlées, où les séquences gores agissent comme une extrapolation des cartoons de Chuck Jones ou Tex Avery. En s’écartant du simple statut de “master of horror”, et le rapprochant des grands orfèvres de la comédie burlesque (à laquelle il ne s’essaya qu’une seule fois, avec le foutraque Mort sur le grill) Prat réussit son pari. Certes, par instants, le journaliste enchaîne trop rapidement les énumérations, laissant la sensation d’un essai trop court compte tenu de la densité d’une telle carrière, pourtant, il convainc pleinement lorsqu’il creuse une œuvre en particulier. Ainsi, son analyse de Mort ou vif, western « en huis clos », véritable machine à détruire les mythes, est véritablement passionnante.

Sam Raimi a parfois été réduit à sa démarche stylistique, quand il n’était pas grossièrement résumé à son usage du grand angle, ses plans décadrés et à la shaky cam. Des procédés récupérés opportunément par le système, voire par le réalisateur lui-même, comme en témoigne son Doctor Strange en forme de menu best of sans âme. Nico Prat quant à lui aborde la riche carrière du cinéaste par le biais thématique. Ce faisant, il se permet de valoriser certains films minorés mais néanmoins essentiels. Si les trilogies Evil Dead et Spider-Man occupent évidemment une place importante dans l’ouvrage, un long-métrage tel que Darkman y est enfin célébré à sa juste valeur. Une synthèse jouissive des premières œuvres du cinéaste en même temps qu’une porte d’entrée vers la suite de sa filmographie, une passerelle entre les bandes dessinées EC Comics et celles de Marvel. De même, Prat unit symboliquement Intuitions et Le Monde fantastique d’Oz. Deux films drastiquement différents en apparence mais deux récits où la magie (les visions médiumniques d’un côté, la prestidigitation de l’autre), prend le pas sur une réalité trop austère. Ainsi en fut-il pour ce sale gosse biberonné aux films d’exploitation qui, par son talent de conteur, fit exploser les carcans du système hollywoodien et se hissa au sommet de l’industrie.

Plus étonnant encore, La perversion selon Sam Raimi aborde le versant, non pas puritain, mais moraliste du réalisateur. Son cinéma, profondément viscéral et organique, où les corps sont martyrisés, s’oppose néanmoins à sa sacralisation chrétienne comme le souligne à juste titre Nico Prat. La chair est malmenée, les bras sont arrachés, les organes prennent possession de leurs propriétaires (Ash dans Evil Dead 2, le docteur Octopus de Spider-Man 2, les deux sagas étant définitivement liées). Le metteur en scène, dont la filmographie est pourtant peu avare en moments chocs, avoue pourtant regretter certains excès, telle la scène de viol d’Evil Dead premier du nom. On connaît l’apport de Raimi à Peter Parker (ses toiles organiques certes héritées du traitement que James Cameron livra au mi-temps des années 90), mais le livre insiste à juste titre sur la dimension sexuelle de sa version de l’homme araignée. Des sous-entendus masturbatoires à l’impuissance du super-héros, en passant par la sensualité de l’Homme Sable, autant de symboles libidinaux qui parcourent la trilogie. Se dessine en creux, au fil des 112 pages, le portrait d’un fabuliste. Chez lui, le mal qui possède et contamine ses personnages ne sont qu’une exagération des bassesses humaines, le mensonge, une source de malheur, et la connaissance, un concept ambigu, outil libérateur autant qu’instrument de pouvoir. Enfin, l’ouvrage mentionne avec une certaine émotion que chaque héros de Sam Raimi n’est, in fine, qu’un reflet de sa personnalité. L’ado geek mal dans sa peau à qui l’on donne de grands pouvoirs et de grandes responsabilités, le grand bonimenteur forain, prêt à duper des richissimes investisseurs pour mener à bien ses rêves de spectacles grandioses… Autant d’avatars auxquels Nico Prat rend grâce au cœur d’un livre aussi inattendu dans son approche qu’indispensable.

Collection « EdPS » Éditions Playlist Society.

EdPS042

112 pages

15 euros Version Papier / 10 euros Version Numérique

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