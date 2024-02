Pour son neuvième long-métrage, Karim Dridi revient avec Revivre, chronique documentaire bouleversante et véritable hymne à l’amour parental.

Durant plusieurs mois, Karim Dridi se rend dans un service de réanimation pédiatrique où il filme deux couples de jeunes parents attendant chacun un don d’organe pour leur bébé.

Articulé autour de ses protagonistes – les parents, leurs enfants et les différents médecins de l’hôpital – et prenant le parti d’éviter toute intervention directe de son réalisateur (celui-ci se posant en observateur muet et n’étant apostrophé qu’à la toute fin du film par l’un des parents) Revivre surprend par sa précision, visiblement obtenue grâce à la discrétion de sa caméra et à la qualité de son montage.

Filmant le quotidien – à commencer par les conversations – de ces parents passant leurs jours (et souvent leurs nuits) au chevet de leur bébé intubé, en attente d’un diagnostic puis d’un organe disponible, le film plonge le spectateur en immersion totale dans l’hôpital lui servant de cadre. Aseptisé, constamment blafard – faisant vite perdre toute notion du temps à ceux qui s’y trouvent – rythmé par le son des appareils médicaux et extrêmement anxiogène – notamment à cause de ces mêmes appareils, ceux-ci, très imposants, occupant la majorité de l’espace des chambres – cet environnement – des plus perturbants pour ceux qui n’y sont pas habitués – offre à ressentir son ambiance (froide et souvent glauque), poussant le spectateur à s’appuyer, au même titre que les deux couples du film, sur les diagnostics des médecins afin de pouvoir appréhender la suite des événements… S’identifiant à ces parents confrontés à l’injustice de leur situation et leur impuissance face à celle-ci, ledit spectateur est ainsi amené à comprendre leur détresse mais aussi, et surtout, la nécessité impérieuse de ne pas perdre espoir.

La grande force de Revivre tient en effet à l’optimisme que les protagonistes parviennent à conserver – en dépit des épreuves qu’ils traversent – et imprimer au film lui-même, ce dernier s’avérant être autant la chronique d’un parcours douloureux que le portrait de parents prêts à tous les sacrifices pour leur bébé.

En les accompagnant dans ce long processus et en recueillant sans jugement leurs états d’âme, Karim Dridi rend ainsi compte du courage de ces pères et de ces mères – ainsi que celui des médecins leur venant en aide – mais surtout de leur amour indéfectible pour leurs enfants, soulignant que pour toutes les épreuves – mêmes les plus injustes – une issue existe et que celle-ci n’est pas nécessairement fatale.

Un film bouleversant d’humanisme, au plus près de son sujet et à la portée universelle.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).