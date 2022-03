Constitué de cinq courts-métrages, Histoire(s) de Famille(s) réunit cinq récits de styles et de sensibilités variés autour d’un thème commun : la famille.

L’on y découvre tour à tour une mère ayant abandonné mari et enfants, un couple lesbien désireux de fonder un foyer, les retrouvailles difficiles d’une mère et de sa fille, le désespoir d’un père alcoolique, ainsi que la naissance d’un lien tardif entre un jeune homme et son père…

Cet étonnant florilège prend ainsi la forme d’un panégyrique – bien sûr non-exhaustif – des multiples sens que peut prendre le mot « famille », décrivant à chaque fois le rapport de ces personnages à leur noyau familial (parent(s), enfant(s), conjoint(e)…) et la puissance du lien qui les y unit, qu’ils le veuillent ou non… L’élément-clé commun à ces cinq récits est en effet le fait que leurs protagonistes respectifs sont profondément, et bien souvent en dépit de leur volonté, reliés à leur famille, cette dernière se révélant incarnant quasi-constamment leur passé ou leurs racines, soulignant combien les liens du sang ou du coeur peuvent s’avérer profonds et résistants…

Des liens fragiles en surface (très abîmés dans la plupart des cinq films, souvent bafoués et même parfois corrompus) mais dont le coeur se révèle incroyablement résistant ; ainsi dans Histoire(s) de Famille(s), la honte et les remords rongent ceux qui ont abandonné les leurs et, dans les cas les plus heureux, de nouveaux liens peuvent se créer tandis que d’autres renaissent de leurs cendres, conférant à l’ensemble une dimension profondément optimiste et humaniste…

Complexe et touchant, Histoire(s) de Famille(s) propose un programme d’une grande sensibilité sur le lien indicible de chacun à ses racines…

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).