L‘an passé, nous avions soutenu Navire Argo, un laboratoire décidé à perpétuer coûte que coûte la pellicule. Du reste, son appel à contributions est toujours en vigueur : . Nous étions d’autant motivés, qu’un film issu de ce lieu d’expérimentation, nous avait éblouis à l‘édition 2022 de Cinéma du Réel. Bonne nouvelle, ce bijou artisanal, Navigators sort ce mercredi en salles. Un écrin-écran plus que mérité pour ce premier long de Noah Teichner qui navigue entre documentaire et essai, partant d’un postulat de départ, incroyable mais vrai.

En décembre 1919, le gouvernement des États-Unis expulsa 249 anarchistes et révolutionnaires sur « l’Arche soviétique » – dont Emma Goldman et Alexander Berkman. Cinq ans après, ce paquebot connut une dernière vie, devenant le décor de La Croisière du Navigator, une comédie burlesque de Buster Keaton. Teichner redonne vie à ce lieu plus que chargé en convoquant toutes les matières visuelles possibles et imaginables. Comme s’il fallait toute la puissance du cinéma pour ressusciter une (page d’)histoire aussi dingue.

Navigators est un travail de mémoire ludique et surtout, très généreux. Le jeune cinéaste a été déterrer avec une minutie passionnée des archives qui achèvent de redonner voix à des intellectuels et activistes éclairés grâce à leurs autobiographies et journaux qui ponctuent le film, nous faisant vivre de l‘intérieur leur périple.

Teichner revient sur cette expérience unique sans jamais juger le cinéaste ; au contraire, il a l’intelligence de juxtaposer des plans de Buster Keaton avec des extraits des journaux des deux activistes. Ainsi en peine évocation de la « peur rouge », Keaton allume une cigarette avec la mèche d’une bombe et la jette telle une allumette.

La texture si particulière des images 16 et 35mm épouse les craquement de la bande-son constituée de 78 tours ralentis. Certains morceaux sont édifiants comme : Gare aux bolchéviques ! (sic !) L’image virtuose évoque un palimpseste constitué de « found foootage », de cartes postales, d’articles de presse, de plans de films de Keaton (dont La Croisière du Navigator) et de banc- titre.

Voici ce que dit Noah Teichner qui a assuré quasiment seul toutes ces étapes artisanales au laboratoire Argo:

Dans un film qui s’intéresse aux traces visibles et invisibles de l’histoire, la matérialité́ de la pellicule et le rapport tactile qu’implique le travail de laboratoire constituent une manière privilégiée de lier les questionnements thématiques et formels du film.

Navigators envoûte en tant que matière purement cinématographique, au sens étymologique ( du grec kinêma, atos, « mouvement », et de graphe, du grec graphein, « écrire ») puisqu’il entrelace les textes de Goldman et Berkman à sa riche matière plastique. Il est également salutaire en termes de mémoire : il nous rappelle que pour la première fois, en 1919, l’adhésion à un parti politique fut une cause d’expulsion.

En ces temps où le terrorisme intellectuel de gauche est incriminé par un ministre de l’Intérieur, ce film fulgurant nous paraît plus que jamais d’actualité. Enfin, doit-on préciser qu’il faut absolument se rendre en salle pour éprouver cette expérience hypnotique où la forme et le fond s’épousent parfaitement en des noces alchimiques. Teichner nous embarque, transformant la galère des exilés politiques en une odyssée. Son bel objet flottant non identifié nous confirme l’adage de Mark Twain :

La réalité dépasse la fiction, car la fiction doit contenir la vraisemblance, mais non pas de la réalité.

