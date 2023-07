Présenté en ouverture du festival de Gérardmer 2023, Blood de Brad Anderson est désormais disponible en DVD, Blu-Ray et VOD.

Alors qu’elle et son ex-mari se disputent la garde de leurs enfants, Jessica emménage avec ces derniers dans une maison isolée… peu après leur installation, son fils Owen est mordu par une étrange créature et semble, après cela, ne plus pouvoir se nourrir que de sang. Jessica, prête à tout pour le maintenir en vie, décide de lui en procurer, quoi qu’il en coûte…

Bien qu’il ne parvienne pas à éviter certains écueils (à savoir quelques séquences et une poignée d’effets relativement grotesques), Blood est un film fort, servi par ses acteurs – parmi lesquels Michelle Monaghan, bouleversante en mère prête à tout pour ses enfants – sa photographie léchée, son utilisation des sons et de la musique – venant régulièrement enrichir la narration sans jamais l’alourdir – et, par-dessus tout, par la maîtrise de ses multiples niveaux de lecture, Brad Anderson et le scénariste Will Honley partant d’une base attendue (la mère s’installant seule avec ses enfants dans une maison isolée, angoissante au possible) et usant brillamment des codes du genre horrifique afin de construire un film d’épouvante des plus efficaces et un récit familial des plus intimistes.

Blood s’apparente, à cet effet, à une galerie de personnages dans la vie desquels l’irruption du surnaturel provoque un bouleversement des rapports tout en en soulignant – voire en en créant – d’autres. Le film aborde ainsi, sous couvert d’horreur fantastique, des thématiques aussi diverses que l’addiction, l’éclatement de la cellule familiale, le complexe d’Oedipe, l’image – extrêmement changeante – d’un parent absent, la toxicité du lien entre une mère et un enfant sur-protégé (notion sublimée lors d’une extraordinaire scène d’allaitement allégorique) ou encore le caractère néfaste du passé lorsqu’on tente de s’y réfugier.

Cet étonnant « drame familial d’épouvante » où l’idée de monstruosité – littérale et symbolique – prend tous son sens, distillant une atmosphère terrifiante et semant la confusion dans l’esprit du spectateur (quel est le vrai monstre et qui l’engendre véritablement ?) est enfin l’histoire d’une mère dont la gravité des erreurs n’a d’égale que sa volonté de les réparer, quitte à faire empirer la situation… et le portrait fondamentalement touchant d’une famille en quête de reconstruction.

Une réussite de fond et de forme qui nous rappelle que l’enfer est pavé de bonnes intentions.

