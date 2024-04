Nouveauté horrifique du Chat Qui Fume, The Nest (1988) s’offre aujourd’hui une seconde jeunesse à l’occasion de sa ressortie en Blu-Ray.

Suite à la disparition de plusieurs touristes sur la petite île de North Port, Richard Tarbell, le shérif local, mène l’enquête en compagnie de la fille du maire, Elizabeth. Ils découvrent rapidement que suite à des manipulations génétiques perpétrées sur l’île, celle-ci est infestée de cafards mutants, carnassiers et extrêmement résistants.

Premier long-métrage de Terence H. Winkless – co-scénariste de Hurlements de Joe Dante et réalisateur du remake de 1995 de Not of this Earth pour Roger Corman – The Nest – lui-même produit par l’épouse de Roger Corman, Julie – s’inscrit sans équivoque dans la lignée des films d’« animaux tueurs ».

Rafraîchissant un concept déjà saturé de requins, serpents, crocodiles et autres araignées en associant le cadre des Dents de la mer (une île apparemment paradisiaque) à l’idée – déjà exploitée dans l’un des segments du Creepshow (1982) de George A. Romero – des cafards tueurs, The Nest ne brille pas par son intrigue – bien que celle-ci tente d’aborder des sujets tels que l’écologie ou les risques liés aux OGM, dans une atmosphère de « techno-thriller » rappelant l’univers de Michael Crichton – mais vaut largement le détour pour la qualité de sa mise en scène.

Technicien émérite, Terence H. Winkless parvient en effet, en dépit du caractère prévisible et artificiel du récit, à distiller tout au long de son film une tension bien réelle grâce à un ensemble de choix judicieux : The Nest recourt ainsi, dans un premier temps, à la suggestion (à base de hors-champ et de bruitages anxiogènes) laissant le spectateur dans l’incertitude, avant de construire la majorité de ses séquences « explicites » autour de l’utilisation de vrais cafards (2000 d’après les créateurs du film) pour un réalisme aussi inégalable que perturbant, permettant enfin à Winkless de retarder au maximum l’utilisation d’effets visuels dont l’arrivée – offrant quelques très beaux moments gore – s’avère alors d’autant plus savoureuse.

Filmant jusqu’à la rendre palpable la menace grouillante de sa fable écologiste, servi par une distribution sans faute et une réalisation maîtrisée, The Nest est une excellente série B rétro et une très belle pierre ajoutée à l’édifice des films d’« attaque animale ».

Disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume

BONUS

Film annonce

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).