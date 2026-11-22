Il existe des films oubliés puis réhabilités, d’autres quasiment disparus puis retrouvés, mais rares sont ceux qui ont à peine eu le temps d’exister. Si l’un des plus malheureux destins qui restent à l’esprit est sans doute celui du merveilleux téléfilm The Appointment, diffusé longtemps après, une seule fois (le réalisateur, qui subissait une panne de courant dans la région au même moment, n’en profita même pas), celui de Sheila and the Brainstem est peut-être plus pathétique encore. Il s’agissait d’une œuvre destinée au cinéma, réalisée en 1989 par deux étudiants en cinéma à l’UCLA âgés d’une vingtaine d’années, Russell Bates et Matt McDowell. Ils mettent toutes leurs économies dans ce projet fou à 100 000 dollars, empruntent une caméra 16 mm pour tourner ce road movie punk rock et se mettent en route avec enthousiasme. Malheureusement, ils ne trouveront aucun distributeur et le film circulera sous le manteau, dans des copies pirates, devenant culte par son statut même d’invisibilité. Grâce à Severin, près de quarante ans plus tard, ce magnifique ovni qu’est Sheila and the Brainstem peut enfin, non pas renaître, mais naître tout court, apparaître dans toute son excentricité et sa poésie du bitume.

Le chef-d’œuvre du film bricolé avec ses mains et avec son cœur, pour peu d’argent, reste sans doute Evil Dead. Chaque création de ce type, même si sa réussite est aléatoire, force l’admiration et porte dans chacune de ses images un véritable désir de cinéma, une force juvénile sans pareille, avec une texture photographique qui n’a pas les moyens de passer par une véritable postproduction. C’est régulièrement l’apanage des premiers films, qui respirent une forme de fougue presque hystérique, une vivacité filmique qui ne passe pas par les filtres de la convenance narrative ou le peaufinage visuel. Qu’on se souvienne, par exemple, du premier film d’Alex Proyas, Spirits of the Air, Gremlins of the Clouds, de Basket Case de Frank Henenlotter ou de Bad Taste de Peter Jackson. Sauf que Russell Bates et Matt McDowell n’auront pas la chance de Sam Raimi de voir leur cinéma évoluer, ni la tentation d’être avalés par Hollywood : ce sera leur unique long-métrage. Ce plaisir de l’artisanat, qui passe par les maladresses et quelques traces d’amateurisme, explose dans toute sa splendeur dans Sheila and the Brainstem, qui respire une vie dépassant assez largement le cinéma, puisqu’on ressent cette énergie unique de faire exister une œuvre coûte que coûte.

Le titre – littéralement « Sheila et le tronc cérébral » – donne tout à fait le ton de ce qui va suivre, célébrant l’incongruité totale, mais laissant également présager une bonne dose d’ironie et de métaphores.

Quelque part dans le sud-ouest américain, Taz, un ahuri halluciné, recherche désespérément le tronc cérébral qui lui permettra de franchir la porte de l’Inner Earth, le centre de la Terre, lieu de l’immortalité. Il est certain que ce monde existe, car ceux qui ont passé cette porte n’en sont jamais revenus, contrairement à ce qui se passe dans l’au-delà usuel, ce qui prouve que c’est tout de même bien mieux que le paradis. Malheureusement, ce tronc cérébral – visuellement, c’est entre l’os de bœuf et la bite – est désormais entre les mains de trois punks idiots, Sean, Head et Billy Dork, qui s’en sont emparés par mégarde, le prenant pour un morceau de viande séchée, lors du braquage d’une supérette. C’est précisément ce moment qu’a choisi Sheila, fraîchement mariée à Bruce, pour s’acheter sa boisson diététique fétiche, dans ce même magasin. Prise en otage par le trio de braqueurs, elle est poursuivie par Taz et Bruce, qui prennent la route en voiture : l’un pour récupérer son os, l’autre sa femme. Ils vont traverser une Amérique rongée par le consumérisme, où tout se ressemble, des supérettes aux zones pavillonnaires, d’un paysage répétitif à l’autre, où la ligne droite finit par ressembler à une boucle.

Sheila and the Brainstem annonce la couleur dès sa séquence d’ouverture, un braquage bordélique peuplé de personnages grotesques et idiots que le film fait rapidement se rencontrer dans le vacarme, avant de les lancer à la poursuite les uns des autres. Il n’est pas anodin que le décor inaugural soit une supérette, car elle va constituer un véritable leitmotiv de l’œuvre. Tous les chemins mènent à la supérette, semblent dire les cinéastes, qui donnent à voir une Amérique vampirisée par la consommation, dans laquelle les plus rebelles ne pensent qu’à ingurgiter leur produit préféré et font un caprice quand ils ne le trouvent pas ou quand il a changé de place d’un magasin à l’autre. Le punk, censé être le plus révolté, est le premier à se retrouver asservi à ces règles capitalistes. Si l’héroïne se retrouve coincée dans le braquage, c’est qu’à peine son mariage terminé, elle veut s’acheter une « Diet Item », titre générique merveilleusement choisi par les cinéastes pour désigner toutes les marques. Ce sens de la répétition rappelle pas mal l’univers subversif d’Araki, qui envoyait ses personnages sur une autre route – beaucoup plus sanglante – dans Doom Generation, et où l’héroïne rencontrait, dans chaque magasin, un personnage qui était sûr de la reconnaître (et de vouloir l’agresser). Évidemment, l’univers de Sheila and the Brainstem respire beaucoup plus la coolitude, mais derrière la légèreté et le feel good, le procès d’un pays est bien là, et le film se teinte d’une mélancolie qui finit par l’envahir. C’est d’autant plus évident lors des rencontres qui jalonnent cette promenade, et particulièrement celles avec les personnages féminins.

Une fois échappée des kidnappeurs après une tentative de viol, Sheila croise Pam, une serveuse de restaurant. N’ayant pas d’argent pour payer, elle la rejoint pour faire la plonge. Magnifique personnage de jeune femme qui n’arrive pas à sortir de sa condition, coincée dans ses obligations avec ses deux frères, mais qui pousse Sheila à fuir. On espère les voir partir toutes les deux, façon Thelma et Louise, mais ça n’arrivera finalement pas. Il s’agit peut-être de la plus belle partie du film, la plus touchante et désenchantée, avec cette acmé d’amertume où Pam s’attriste de l’avenir, des idéaux déçus, dans un pays où, avant, tout était différent, les lieux comme les rencontres, et où désormais tout ne semble être que ressemblance et répétition.

L’étrangeté de certaines situations et de certains surgissements évoque aussi, par moments, un univers qui n’aurait pas déplu à David Lynch. Et pour cause : les deux compères ne se sont jamais remis d’Eraserhead. Mais le plus étonnant : c’est ici que le portrait de l’Amérique, son goût pour les dialogues décalés, sa distanciation, ses longs monologues introspectifs et les similitudes avec un autre cinéaste indépendant deviennent aussi saisissants qu’improbables. C’est au Hal Hartley des débuts qu’on finit par penser, celui de Trust Me et de The Unbelievable Truth (réalisé la même année), avec ces personnages déracinés dans leur propre pays, plongés dans leurs mots, à la recherche du bonheur et des liens humains, et sombrant de plus en plus dans la mélancolie. Des cinéastes que tout semble opposer – un intellectuel new-yorkais et deux étudiants californiens en cinéma bidouillant leur road movie – peuvent donc se rejoindre. C’est également la marque de leur époque, de leur contemporanéité et de ce choix de faire de la prise de distance avec le réel une arme contre lui. Ce regard à la fois attendri, fantaisiste et critique anticipe sur une vague du cinéma américain qui distillera son essence politique dans une atmosphère entremêlant fantasme et réalité, conte de fées et modernité, parfois aux confins de l’onirique. Le dernier en date étant The Sweet East, avec son héroïne errante, une Alice perdue dans son Amérique, multipliant les rencontres symptomatiques d’une Amérique puritaine, raciste et intégriste, totalement enfermée dans ses fantasmes, révélant l’absence de rêves et d’illusions. L’American Dream était déjà mort en 1989 et le fil rouge de Sheila and the Brainstem tient bien moins au road movie, au délire ou aux bavardages effrénés qu’au portrait d’une jeunesse qui ne se berce plus d’illusions, et encore moins lorsqu’il s’agit d’une expérience collective et sociale

Ce qu’il y a probablement de plus beau dans Sheila and the Brainstem, c’est qu’il s’agit avant tout d’un magnifique récit d’émancipation, celui d’une jeune femme qui passe de la petite bourgeoise conformiste à la fille qui se libère. C’est bien elle, l’héroïne punk, pas le trio bêta. Tous les personnages masculins – aussi pittoresques soient-ils dans une caractérisation très cartoonesque – se révèlent stupides, négatifs ou simplement complètement niais (à l’image du pauvre Bruce). Tous ne cherchent pas à la violer comme Sean, mais ils sont tous l’incarnation d’une masculinité néfaste. Même le plus singulier, Taz, oscille entre le prophète et l’abruti. Avec sa coupe de Tobby Dammit, mais aussi l’allure d’un Terence Stamp clochardisé et un peu ringard. Et Sheila se sépare progressivement des hommes, finit par les fuir, jusqu’à repartir seule au volant, vers la vie, et à les laisser, eux, bien loin avec leurs turpitudes et leurs rêves d’immortalité. Rétrospectivement, le titre a évidemment une signification tout autre que cette alliance improbable de deux mots, surtout si l’on pense à l’allure phallique de ce fameux tronc cérébral. Le film pourrait parfaitement s’appeler « Sheila et les hommes », et Sheila a définitivement décidé de faire sans eux.

Le spectateur se prépare à s’amuser et à se divertir, à découvrir une curiosité, mais pas à ce que l’émotion s’immisce. Ainsi, à partir d’une petite série B fauchée qui ne connaîtra jamais de véritable sortie en salles, deux cinéastes en herbe qui n’auront aucune carrière proposeront un conte moral bien en avance sur son temps, qui place la femme bien au-dessus des hommes et décide que son avenir n’est ni dans le sexe, ni dans l’amour, ni dans une boisson diététique, ni dans l’art de faire la vaisselle, mais dans la nécessité de sillonner les routes pour conquérir le monde sans aucune entrave. Il n’est pas si grave de mettre les pieds dans une supérette, l’important est de savoir en sortir.

Caractéristiques et suppléments

Cette édition propose la director’s cut (112 minutes) et la productor’s cut (80 minutes) dans des blu-ray séparés

Commentaire audio des réalisateurs Russell Bates et Matt McDowell

Un monde de commodités – Entretien avec Russell Bates et Matt McDowell

– Entretien avec Russell Bates et Matt McDowell Je ne bois que du diet item – Entretien avec l’actrice Lisa Jane Todd

– Entretien avec l’actrice Lisa Jane Todd Tu t’amuses bien, Bruce ? – Entretien avec l’acteur Rick Paxson

– Entretien avec l’acteur Rick Paxson Merci, bonne nuit – Entretien avec le musicien et acteur Robert Hecker

– Entretien avec le musicien et acteur Robert Hecker Gridley joue son propre rôle – Visite des lieux de tournage

– Visite des lieux de tournage « In The Country » de Divine Weeks – Clip musical réalisé par Russell Bates

– Clip musical réalisé par Russell Bates Bande-annonce

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