L’Amérique des années 50, c’est la guerre froide, la peur du communisme, la menace nucléaire mais également la conquête spatiale et une farouche volonté d’expansion. Tous ces thèmes, ces inquiétudes ressurgissent évidemment dans les films de l’époque mais particulièrement dans le cadre du cinéma de science-fiction. Les trois films proposés aujourd’hui par les éditions Sidonis témoignent des angoisses d’un monde incertain. Tous les trois produits par la Colombia, ils partagent également le même concepteur d’effets-spéciaux : la grand Ray Harryhausen.

Avant de s’aventurer plus loin, précisons d’emblée pour qu’il n’y ait pas tromperie sur la marchandise que ces œuvres relèvent de la plus pure tradition de la série B (voire Z) américaine. Le monstre vient de la mer et Les soucoupes volantes attaquent ont d’ailleurs été produits par le redoutable Sam Katzman, prolifique pourvoyeur de cinéma bis en tout genre. Dès lors, il ne faut pas s’attendre à de grands spectacles époustouflants et nos aimables lecteurs, du moins ceux peu familiarisés avec le genre, risquent de trouver le résultat oscillant entre le navrant et le totalement ringard. En revanche, les plus curieux d’entre vous, les amateurs d’antiquités improbables pourront aussi trouver un vrai charme suranné à ces films venus de la nuit des temps.

L’angoisse de l’attaque venue d’ailleurs (notamment d’union soviétique) imprègne particulièrement Les soucoupes volantes attaquent de Fred F. Sears. Sans préambule, des extra-terrestres arrivent sur terre et menacent la civilisation si les humains ne se plient pas à leurs exigences. Après le roman de Wells, la fameuse émission de radio d’Orson Welles et l’adaptation cinématographique de Byron Haskin, le cinéaste surfe sur le succès de La Guerre des mondes et nous propose une nouvelle version de l’invasion venue de l’espace. L’atmosphère est tout de suite très belliqueuse et jamais le film ne nous dit que l’Autre pourrait aussi venir pacifiquement. Immédiatement envisagé comme un ennemi, il s’agira de trouver le plan le plus rapide pour se défendre et réduire en poussière l’adversaire. Le plus amusant dans le film est de voir à quel point il a influencé le Mars Attacks ! de Tim Burton. Les soucoupes volantes ont exactement le même design, elles peuvent être détruites d’une manière assez similaire (non pas avec une chanson ringarde mas grâce à des ultra-sons) et lorsque les extra-terrestres s’emparent des humains, ils contrôlent leur cerveau qui apparaît en transparence comme sous l’effet de rayons X. Comme souvent dans le genre, le film souffre de problèmes de rythme et s’avère souvent bavard. Il décolle (si j’ose dire) un peu lorsqu’arrivent les scènes spectaculaires où Harryhausen s’en donne à cœur joie avec les transparences (les soucoupes passent même devant la tour Eiffel), les caches et les destructions massives. Même si ces trucages naïfs peuvent paraître un peu désuets, ils conservent un charme fou et satisferont les amateurs pas trop exigeants.

