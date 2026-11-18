Décidément, les cinéastes libanais ont la peau dure, mais le verbe fécond, limite acerbe. On le serait à moins, à survivre et à créer malgré tout dans de pareilles conditions. Les dernières nouvelles de l’auteur de La vallée, chroniqué sur ce site il y a trop longtemps, ne nous réchauffent peut-être pas le cœur, mais rassurent au moins sur la vitalité d’un auteur essentiel dans le paysage du cinéma contemporain. Lui aussi n’arrête pas de tourner malgré la guerre, pour entretenir un dialogue entre les vivants et les morts et même avec une Europe bien lointaine, nous qui avons oublié tout ce que nous devons à ce Proche-Orient abandonné à la violence de la folie sioniste. Noli me tangere (2026) cite St Jean et, selon le sens de la suite de la phrase de Jésus à Marie-Madeleine, « car je ne suis pas encore monté vers le père », fait un constat bouleversant de la situation libanaise. Il n’annonce pas le retour des beaux jours, mais se faufile simplement entre les décombres lors d’une accalmie. Un geste de résistance en temps de guerre, qui pour sa première mondiale à DocLisboa, y a reçu le Prix du Jury ( et un peu d’argent bienvenu ! ). Rencontre peu préparée, mais bienveillante, avec un cinéaste exigeant travaillé par l’écriture sous toutes ses formes…

J’ai l’impression qu’il y a pas mal de points communs entre votre cinéma, qui est un cinéma poétique, et puis le cinéma portugais, enfin avec le Portugal qui a une culture de la poésie très importante. Je me suis demandé si vous étiez déjà venu souvent, et pas seulement à DocLisboa ?

Oui c’est la troisième fois que je viens ici. Mais je préfère utiliser le mot poétique plutôt que poésie, ça a plus de portée. J’ai certes une grande passion pour Fernando Pessoa, pour plus d’un poète d’ici ou d’ailleurs, mais je ne me dis pas poète ou pas, je ne me dis rien de tout ça. C’est quelque chose qu’on porte en soi ou pas.

Ceci dit, vous avez quand même publié des recueils de poésie…

Oui, j’écris aussi, pas que des poèmes. Mais de toute façon, ce « dialogue » entre ce que j’écris et ce que je filme est quasi au cœur de mon travail, y compris mes textes, disons, plus politiques, comme ceux que je publie chez lundimatin. Le poétique et la politique. Tout ça est entrelacé. Et puis je vis là-bas. Et quand on vit là-bas, c’est à dire au Proche-Orient, comme on l’appelle, que je le veuille ou non, c’est inextricable, les mots, les non-dits, les images, leur absence, le personnel, le collectif…

Après il y a un rapport au réel qui a toujours été différent. Vous avez un point commun avec un cinéaste portugais qui me disait ça l’année dernière – et vous dites la même chose – : le cinéma, c’est fait pour sentir les choses, plutôt que d’être didactique ou d’expliquer, analyser…

Oui, et là, c’est la première fois que je fais un film « en plein », si je peux dire. Quand j’ai commencé ce film, j’avais surtout l’obsession de l’horizon, au sens littéral du terme. Je vis à Beyrouth et de là où j’habite, je vois le ciel, la mer, et donc la fameuse ligne d’horizon, mais on a l’impression qu’elle est… fausse. Et je ne peux pas oublier que je suis méditerranéen. Donc à priori, on a la même ligne d’horizon avec les Palestiniens, les gens à Gaza, les Syriens, avec tout ce qu’ils subissent. Et je me demandais comment travailler avec cette ligne d’horizon ou du moins, comment elle me travaille. Je n’ai pas de plan préétabli dans mes films essais. J’avance à coup de notes, de plans, je monte, j’écris, je filme encore… Je fabrique pratiquement tout, tout seul. Après, en post-production, je me fais aider. Mais la guerre est entrée soudainement dans nos vies, le réel. Elle était déjà là, sous-jacente, mais cette fois-ci, c’était de nouveau à grande échelle. Une fois de plus. Ça m’a arrêté, et puis je me suis dit, bon, et bien qu’elle entre dans ce film, qu’elle le bouscule. Et elle l’a bousculé. Elle m’a bousculé avec, évidemment. C’est devenu mon état, l’état des choses.

C’est justement la question que j’allais poser. Est-ce que vous êtes tout le temps plus ou moins en train de filmer ? Ou est-ce que quand même vous pouvez récupérer des plans plus anciens ? ( il acquiesce ) et les retravailler en post-prod ? Ou simplement refilmer des mêmes motifs ?

Je prends des plans précédents, « d’avant », aussi. Mais je ne refilme pas, ce n’est jamais la même chose. Heureusement.

Mais il faut quand même se dire « en tournage » à un moment précis, « sur ce projet-là ».

Le mot « en tournage » ne convient pas en fait. Je ne suis pas « en tournage », je suis quasiment seul. Sauf quand je filme Odette, la première femme qui chante. Puis à la fin du film, je crée cette scène/cène, si je peux dire, avec des amis. Et donc il y a Karma, l’autre femme qui chante. Là, c’est organisé quand même. Et il y a Victor Bresse, le mixeur du film, qui m’a aidé à la prise de son. Et évidemment, quand je vais au sud, – je suis originaire du sud Liban, mais je n’y vis pas – donc quand j’y vais, je m’organise. C’est-à-dire que je dis à une amie ou à un ami : « tu vas conduire ». Parce que je ne peux pas conduire et filmer à la fois. Vous avez remarqué que je filme beaucoup de la voiture. Je tiens à cette espèce de fenêtre de l’intérieur d’une voiture. Donc ce sont de petites organisations, très simples, pas un tournage.

C’est vrai que ce front de mer, enfin cette côte sud, on la voit depuis Beyrouth fantôme (1998).

On a des petites obsessions, des récurrences. Quand je suis au montage, je fais des va-et-vient. Entre filmer, monter, prendre des notes, je relis des choses que j’ai écrites, qui ne sont pas liées à ce film forcément, mais cela fait résonance ou pas. Et donc, je prends des plans filmés « avant », sans raison spécifique. Si vous vous souvenez, à un moment donné, il y a de l’eau par terre qui vient envahir le champ. Ça, je l’avais filmé avant. Mais voilà, le temps, l’espace, « ici », ne sont vraiment pas ceux d’un lieu où le cours des choses se déroule plus ou moins normalement… Qu’est-ce que je fais de l’irruption du réel, de cette nouvelle violence qui s’abat sur nous ? Je garde le son seulement, ou est-ce que je montre les traces, ou les deux, ou rien de tout cela ?

En effet, on remarque très vite qu’il y a un décalage entre l’image et le son, puisqu’on a le son des explosions et ce plan de nuit où on se demande, comme on a déjà vu ailleurs chez vous, des orages sur Beyrouth la nuit, si c’est un orage ou des explosions ?

Évidemment, je suis cinéaste, donc je « joue » avec cette ligne bien étroite, cette corde raide. Par exemple, à un moment donné, je filme le ciel parce que j’entends un grondement fou furieux de l’aviation ennemie. Malheureusement, on est devenu un peu des spécialistes en la matière, on sait quand il y a deux avions, ou bien plus. Et là, c’était énorme. Donc je filme avec mon téléphone, son compris, tout est là. Après, on décompresse au mixage, parce que maintenant, on peut faire plein de choses au son. Le téléphone a tendance à compresser quand le son est trop fort. Il se la joue « moderato ». Et donc, je filme. Je n’avais aucune idée de ce que c’était, surtout que je ne voyais rien parce qu’il y avait des nuages. Et ce que je mets à l’écran, c’est littéralement ce que j’ai vécu. Je ne savais pas que c’était le fameux 8 avril, où ils se sont mis à bombarder partout. Il y a eu à peu près 400 morts dans tout le Liban ce jour-là, dont plusieurs à Beyrouth. J’ai commencé à recevoir plein de messages « Tu es où ? Tu es où ? ». On s’inquiète les uns pour les autres, de toujours. Et c’est là que j’ai compris.

Je ne pouvais pas juste montrer ce ciel nuageux, entendre ce terrible grondement. La poétique, l’écriture au moins, m’est devenu un geste presque « naturel », mais là il s’agissait du réel en temps réel, « au présent ». Comme quand je filme le château de Beaufort à distance, ou d’autres régions au sud Liban, qu’on entend les avions survoler. Il fallait quand même que « j’informe », je n’avais pas le choix. J’étais dans ce questionnement permanent : ce « dialogue » entre la poétique et ce qui se passe, est-il possible, ou je suis en train de me raconter des histoires ?

On a l’impression qu’il y a quand même aussi un besoin de territorialiser, de délimiter. De dire : « voilà, là, on est à tel endroit, on peut aller jusque-là… »

Oui et non. Quand j’arrive au cimetière où mon père est enterré, au sud, on comprend que ma mère n’est pas dans le même cimetière. Je ne voulais pas préciser où exactement, mettre cela sur une carte, mais on traverse une petite ville fort détruite, Cana, avant d’arriver au village de mon père. Je tenais à dire le nom de son village, La source de Baal, le fameux dieu Antique, à dire aussi le nom de la ville de naissance de ma mère. Il ne fallait pas que ce soit abstrait, c’est le sud que je « traverse », et même si délibérément je ne « montre » pas la dévastation, même si je ne voulais pas prendre le spectateur par la main, on entend. La guerre, on l’entend d’abord et avant tout, les drones, les avions de chasse, les bombardements…

Dans la chanson du départ, il est question de « wave of darkness ». Quand on a vu vos films précédents, notamment tous vos courts-métrages et tous les essais un peu poétiques, on retrouve certaines manières de cadrer ces immeubles, cette mer et tout ça. Et là, on voit bien qu’il y a cette noirceur dans l’image. C’est presque une œuvre au noir. Il y a des espèces d’eaux fortes. Je ne sais pas si les ciels sont retravaillés en post-prod ?

Non, je ne retravaille pas l’image. Je garde le côté « raw », comme on dit en anglais, le côté « brut ». Je calme juste les rouges dans la nuit. Je ne fais quasi rien en post, ou de vagues choses. Je filme en haute définition, avec mon téléphone essentiellement, je ne suis pas allé au 2K et Cie. Après, on a le regard qu’on a, avec tout qu’il peut bien porter, véhiculer, je ne vais pas m’inventer un autre regard.

Non, mais je trouve qu’il y a une différence même si on retrouve des motifs. De L’encre de chine (2016) entre autres…

Il y a des récurrences pour sûr. Noli me tangere, je me répète, a été filmé « en plein » cette nouvelle guerre, pas après. Et c’est toujours en cours.

On entre donc dans une longue nuit et ça passe aussi par le son, que j’ai trouvé hyper oppressant, à la limite de la saturation. Il y a des bruits inconnus… Ce sont les drones ?

Oui, il y a beaucoup de drones, ils nous survolent constamment, quasi partout.

Cette ambiance anxiogène commence dès le prologue et ne se calme qu’au retour du jour et du chant des oiseaux.

Nous sommes oppressés, pour dire vite les choses, nos êtres sont oppressés. Et c’est sans répit.

Oui, parce qu’on ne se rend pas bien compte ici, mais les gens ont de gros problèmes pour dormir.

Oui, et je ne souhaite à personne de devoir s’en rendre compte. Je suis à Lisbonne depuis sept jours parce que j’avais besoin de sortir de Beyrouth pour quelques jours au moins. Et chaque fois que je sors de Beyrouth, ça me prend un temps fou pour retrouver un peu de souffle. En fait, ce n’est jamais suffisant, il faudrait des mois pour retrouver un peu de… On a le souffle coupé, c’est ça la simple vérité. On subit. Moi au moins, j’ai le privilège d’avoir encore un toit. Je n’ai rien perdu physiquement. Mais bon, s’il n’y avait que le physique, la matérialité, on l’aurait su. Je me répète, on l’entend surtout la guerre, quand on la voit, c’est déjà trop tard. Donc, il y a cette pression constante, et évidemment, elle est encore plus forte la nuit. Tout est plus intense la nuit.

Il y a cette proximité… À un moment, vous parlez de Nabatiyeh et après, on a un fondu. C’est la nuit et on voit les lumières. Donc, on imagine que ce sont les fameux vingt kilomètres… ou les 20 minutes, je ne sais plus, qui nous séparent. Et c’est juste là…

Oui, 20 minutes, qui nous séparent, comme vous dites.

Un ami cinéaste, Christophe Karabache, postait des photos sur Facebook au début de la guerre. Des vues de sa fenêtre. Et il me disait « voilà ce que je vois la nuit ». Il était un peu en hauteur et c’était vraiment très impressionnant.

Il y a une proximité malgré tout. C’est un petit bled. Quand je suis en montagne dans le film, à un moment donné, on ne sait pas si c’est un orage ou un bombardement. Et puis, arrive ce moment avec tous ces nuages et ce terrible vrombissement des avions de chasse… Je suis dans ce qu’on appelle le Chouf, qui est à l’intersection du sud de la Bekaa. Où se dirigeaient tous ses avions, quelles régions allaient-ils bombarder ? La menace est permanente.

On ressentait très bien cette pression dans La vallée (2014) parce qu’il y avait toute cette interrogation autour du ciel en permanence.

Dans mon film précédent, c’était les traces mêmes, les terribles traces. Il a été montré ici aussi, à DocLisboa. Ça s’appelle No title (2025), c’est un essai de 42 minutes… À propos des drones, quand on pense à ce que subissent sans cesse les palestiniens depuis… Cette machine, ce terrible son, il entre véritablement dans nos têtes.

D’autant qu’il y a eu aussi pas mal d’assassinats ciblés.

Ils ont tué une jeune cousine à moi, que je connais un peu, dans le village de mon père. Et qu’est-ce qu’elle faisait, cette cousine ? C’est très simple, elle était sur sa moto, et elle apportait des vivres à des personnes âgées qui ne voulaient pas quitter leur maison. Ils en avaient marre d’être une fois de plus ballottés. Israël avait donné l’ordre que personne ne bouge, ils l’ont ciblée. Et ça, c’est un exemple presque banal de ce que fait cet ennemi. ( Il me fait signe de boire ) Chez nous, on dit : « Bois, là, tout de suite, tu ne sais pas ce qui va arriver demain ».

Une des qualités du cinéma libanais, c’est de proposer un cinéma d’avant-garde, plus expérimental, de la vidéo ou d’autres formes…

Je ne sais pas, honnêtement, je ne me pose pas la question. Je ne sais pas ce qu’il en est vraiment pour les autres, ce qui les meut, mais c’est vrai que je tourne plutôt le dos à ce qu’on appelle le fil narratif, dans le sens traditionnel du terme. Pas par esprit d’avant-garde. Nos vies sont pour le moins bouleversées par tout ce que nous avons vécu et continuons de vivre « ici », et si tout cela ne bouleverse pas nos récits aussi, comment ça se « raconte », se « présente», alors au diable ! Si le récit reste intouchable, si sa structure, sa forme, font comme si de rien n’était… Alors oui, je fais les films à partir de là où je suis, à partir de et dans ce bouleversement sans fin.

Après, il y en a qui fictionnent plus ou moins. Le dernier homme (2006), par exemple.

Oui… Ce n’est pas un refus de la fiction, loin s’en faut. Je ne suis tout simplement pas à vous prendre par la main. Bien entendu, je n’ai rien inventé là, c’est juste que ça me semble plus improbable que jamais aujourd’hui… En même temps, je comprends les gens qui ne veulent surtout pas bouleverser ça. C’est réconfortant une bonne vieille histoire… Et je dis cela sans ironie.

Oui, mais c’est difficile d’y croire aussi. Donc après, cette longue nuit, le jour se lève sur une espèce de grisaille générale. On n’est pas dans les plans habituels, dans le Liban inondé de soleil, le ciel bleu.

La sortie de l’hiver était sans fin.

À la fin, il y a cette tombe qui est filmée et un dialogue avec une personne. Votre père ?

Je parle avec mon père. Il s’appelle Abdel Halim. Je lui dis « Pourquoi t’ai-je enterré ici ? » Il aurait voulu être enterré au Sénégal, d’où le « J’aurais dû t’enterrer dans notre terre natale ». Parce que moi aussi, je suis né au Sénégal. Donc c’est une sorte de « dialogue » avec mon père, puis avec ma mère. Elle n’est pas dans le même cimetière. C’est une manière de dire qu’ils ne sont pas côte à côte. Parce qu’ils ne sont pas de la même communauté. Au Liban, c’est selon la communauté religieuse, pas seulement pour les funérailles, les enterrements. À la vie comme à la mort…

Concernant les images de manifestation du début, ce sont de vieilles images du mouvement de 2019 ou c’est actuel, des manifs de soutien à Gaza ou autre ?

C’est fin 2019 ou début 2020. Ça vient de mon très long Contretemps (2024)… Ce n’est pas si loin 2020, mais notre soulèvement, et même le temps du Covid… c’est comme remonter dans la nuit des temps, tant chaque nouvelle strate vient écraser la précédente, et nous avec.

Actuellement, vous arrivez à créer dans des conditions « normales » ? ( il secoue la tête ) Pour en avoir discuté à une époque avec Johnny Karlitch, qui n’arrivait pas à m’envoyer ses fichiers par Internet, parce que ça coupait tout le temps. Il y avait déjà, avant la guerre, tous ces problèmes de carburant, d’électricité, de téléphone coupé, d’Internet coupé.

On se débrouille. Regardez à Gaza, ils vivent l’enfer absolu. Quand même, ils arrivent à nous faire parvenir des vidéos, des bouts de témoignages. C’est une époque autre que ne serait-ce qu’il y a 10 ans encore… Les conditions sont extrêmement difficiles. On le sait. Le Liban, même sans les guerres, c’est un pays du tiers-monde qui fait semblant qu’il n’en est pas un. Y compris quand on tourne des films, où ça continue à vouloir un budget « normal » avec tout le tralala habituel. C’est quand même un pays qui est en faillite depuis 2019. Qui vivait déjà largement au-dessus de ses moyens, en dépit de tout… Nous avons malheureusement acquis l’art de vouloir rebondir tout le temps. C’est peut-être bien quelque part, mais ça empêche tout recul, toute véritable réflexion. Nous sommes constamment réactifs.

En même temps, vous avez travaillé avec Abbout productions…

Oui, mais il ne faut pas croire que c’était des budgets importants, loin s’en faut. Je sais ce qu’est un budget « normal ».

Ce ne sont pas des gros budgets, mais ils ont une manière de travailler qui est quand même relativement classique, avec une super intégration dans les festivals.

Il n’empêche que je prépare et filme tel que je l’entends, ne serait-ce que dans le choix et la quantité des personnes concernées derrière la caméra, sinon on a vite fait d’avoir une équipe bien plus grande que nécessaire… Nul besoin de faire soi-disant comme il faut, « normalement ». Cela dit, je ne travaille plus avec Abbout. Ma dernière fiction, c’était avec Tania El Khoury, avec qui j’essaie de produire ma prochaine fiction. Les films-essais, je les fais quasiment sans le sou, sans dossier, dans l’immédiateté d’un élan, et dans la réalité de mes moyens. Nous n’avons après tout aucun fond public au Liban. Nous sommes vraiment un pays du tiers-monde, et ce n’est pas une honte.

Quand on parle justement d’économie de tournage, sur par exemple La vallée et La rivière (2021), on parle d’équipes de combien de personnes ?

Oh, La rivière, on était huit. Dans certains plans, certaines séquences, un peu plus, acteurs compris. Si j’avais les moyens de tourner en 30 jours… Je l’ai tourné en 21 jours. La vallée, on était plus nombreux, certes. Mais je connais assez le cinéma « normal », j’ai quand même travaillé comme assistant ici et là, en dehors du Liban, pour savoir qu’ailleurs, on aurait été le triple en termes d’équipe. Je sais comment ça fonctionne. Et je me rappelle que le chef opérateur paniquait. « Merde, comment on va faire la nuit, on n’a pas assez de lumière ? » J’ai juste dit, « Écoute, on va tester cette nouvelle caméra », l’Alexa, voir les possibilités qu’elle offre.

Ah oui, je me rappelle la lumière incroyable des scènes nocturnes dans le jardin avec l’âne…

Entre autres. J’ai simplement une grande confiance en nos capacités à nous adapter. Souvent les techniciens, par panique, pas tous, mais souvent par panique, ils veulent inonder de lumière, comme ça, après, ils peuvent contrôler. Je comprends, mais je n’ai pas envie de me retrouver avec une armée en guise de tournage. En plus, ça demande un temps fou pour installer le tout. L’idéal, ce serait d’avoir plus d’argent pour payer mieux tout le monde et avoir un peu plus de temps de tournage. Mais bon, l’idéal… Je devais tourner une nouvelle fiction l’année dernière. Avec la situation, évidemment, c’était impossible, sans parler qu’on n’avait pas assez d’argent, et pas du tout la tête à de la fiction. Je vais à Paris bientôt, je vais voir avec Tania el Khoury comment faire avec ce qu’on a. Comment filmer malgré tout ? Est-ce qu’on abandonne le projet ? On est tout le temps confronté à ça. Bon, les films-essais, c’est autre chose. Nul dossier, nulle demande donc, je prends plein de notes, et je me lance avec mon téléphone/caméra. Par contre, je cherche de l’argent pour la post-production. Comme ça je peux payer ceux qui m’ont aidé. Et puis je fais partie d’une coopérative qu’on a créé il y a plus de 4 ans. C’est un des rares enfants du soulèvement au Liban, en 2019, 2020. On a créé une coopérative de cinéma, et effectivement on s’entraide beaucoup.

Qui s’appelle comment ?

La Coopérative des métiers du cinéma. Par exemple, le plan final de Noli me tangere est filmé dans notre lieu, en proche banlieue de Beyrouth. La prise de son et le peu d’éclairage, c’est des camarades. Il y a aussi plusieurs membres de la coopérative dans ce plan, en dehors de la chanteuse et des deux autres femmes présentes dans le film. Le DCP aussi a été fait dans notre coopérative.

Après le succès de Terra Incognita (2002) en France, je me suis souvent demandé pourquoi vos films n’étaient pas plus aidés et mieux distribués à l’étranger ?

Ils appellent ça la loi du marché. Et cette loi, ce marché, on le sait, préfère, de loin, des films plus normatifs, pour ne pas dire orientalisants. Et si en plus, il y a un petit quelque chose qui puisse émoustiller les esprits… Un marché qui en fait n’existe pas dans le « monde arabe », nous sommes à subir, comme quasi partout ailleurs, les films « mainstream ». Les films autres ne circulent même pas « entre nous », sinon dans la difficulté, en alternatif. Le problème de toujours il est là, la distribution.

Il y a quelques espaces comme le festival de Montpellier.

Oui, plus d’un festival, mais ça reste restreint.

Les films ne sortent pas forcément à l’international.

Et même parfois, ils ont du mal à sortir dans nos propres bleds, mis à part bien entendu les gros films « normatifs ». Mais bon, le contraire aurait été surprenant. Je veux dire, on sait comment fonctionne le capitalisme, le néo-libéralisme, aujourd’hui plus impitoyablement que jamais. Déjà qu’on puisse montrer « nos » films, on sait en plus que le marché ne donne plus le temps à quoi que ce soit. Mais je ne vais pas me mettre à geindre quant au cinéma, quand on sait ce qu’il en est ne serait-ce que pour les hôpitaux, l’accès même. Et chez nous, c’est encore plus terrible.

Vous réalisez également des installations ?

Pas vraiment, une ou deux, c’est tout. Je suis un cinéaste et quelqu’un qui écrit. Je ne suis pas dans l’art contemporain, je n’ai rien contre, ce n’est pas ça la question. Il m’arrive de faire des trucs avec deux ou trois écrans parce que j’expérimente. Mais je suis d’abord un cinéaste. Là dans ce film-essai, on peut dire ce qu’on veut, je suis dans un travail de cinéaste. Les plans résonnent ou pas entre eux et le fil, une structure, tente de prendre forme malgré tout… Et ce que nous traversons, ce que je traverse, (m’) affecte, et donc affecte le film, forcément.

Ici, c’est le retour des ruines. On peut imaginer qu’après, on va repasser par une période où, comme vous le disiez, Beyrouth va changer de peau, encore une fois, va se reconstruire comme toujours. J’ai en mémoire ( Posthume ) (2007) où on a toujours ces plans d’excavatrice…

Honnêtement, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Je veux dire que quand même, on accumule un peu trop de désastres dans ma région. L’Histoire ne se répète pas, comme on pourrait croire, elle n’en finit plus de s’ensabler, et les temps de répit se font rares.

Vu d’ici, on se demande comment la population tient.

On s’est malheureusement habitué à cette forme de vie, qui est devenu notre normalité en quelque sorte.

Et puis on sait depuis longtemps qu’il n’y a pas de limites jusqu’où un pays peut tomber…

Regardez Gaza. On voit toutes ces images. Comment font-ils pour continuer ? Dans leur délire absolu, les Israéliens ont oublié que notre espèce – mais sûrement qu’ils considèrent qu’on n’en fait pas vraiment partie – a cet instinct de survie. Malgré tout, malgré un génocide en cours… Clairement, les Palestiniens ne vont pas aller en Égypte, ni au Liban, ni en Syrie, ou en Jordanie. Ils ne vont pas se transformer en poissons non plus.

Ils arrivent malgré tout à cultiver, à récupérer de l’eau…

Enfin, cultiver… il ne reste plus grand-chose. Mais, comme on dit en arabe, la nécessité est mère de l’inventivité. Même eux, qui vivent dans les pires conditions qu’un être humain puisse endurer, ils vivent quand même. Ou plutôt ils survivent. Ce n’est pas rien un être humain !… Tout à l’heure, après la projection, au Q&A, quelqu’un m’a questionné quant à l’espoir précisément. Je ne pouvais répondre que quand on fait film, c’est, disons, un geste, un acte. Ce n’est pas forcément un acte d’espoir, mais c’est quand même un geste. Le refus quelque part d’une résignation, pour le dire vite. Mais l’espoir, ça…

C’est un geste épidermique.

C’est un geste et, j’insiste, les gestes sont déjà signe de vie.

Remerciements : Ghassan Salhab pour ses multiples corrections, Raquel Dias et toute l’équipe de DocLisboa

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