A.H : Dans vos précédentes productions, il y avait souvent de larges parties non crayonnées — c’est à dire laissées blanches — comme des zones aveugles de la mémoire, une licence poétique ou une invitation à continuer l’oeuvre dans le regard. Dans THE LAST WEDDING, le cadre est entièrement occupé. Qu’est-ce qui a fait changer ce cap ?

R.T : Il est important que le travail n’ait pas une forme préfixée mais qu’il soit modelé en fonction de mon environnement direct, lui permettant de s’adapter aux particularités de l’espace. L’espace de création ne doit pas se soumettre à mon travail mais y participer activement. Si l’on peut redonner de la vie à un lieu « mort », je souhaite aussi révéler la mémoire du disparu en créant un lien entre la mort et la vie. À travers ce lien avec le passé, ma curiosité dépasse ainsi mes propres expériences de façon polyvalente et insaisissable. L’environnement devient ainsi un terrain de jeu où le cadre change en fonction de comment je ressens le lieu, sans tenter de figer une identité. Je laisse mes interprétations voler entre leurs différences.

A.H : Pour réaliser cette série, vous vous êtes partagée entre la Suède et l’Andalousie. Comment l’environnement et le territoire influencent-ils vos oeuvres, leurs lumières, leurs personnages ?

A.H : En parlant de disparus, il semble que votre exposition ne soit pas seulement peuplée de références, mais aussi de fantômes. Un des murs de l’exposition est consacré aux « Invités », où les individus forment un collectif mystérieux. Les visages de vos dessins semblent étrangement familiers, comme si vous les aviez toujours connus. Qui sont-ils/elles ?

R.T : Ce sont ceux qui ne sont plus avec nous, morts, vivants ou inconnus, qui me suivent en tant que gestalts protectrices. Parmi “ les Invités ” on retrouve mes grands-mères, le frère de ma grand-mère mort d’une pneumonie à six ans, le frère musicien de jazz de mon grand père qui s’est pendu… Ou des visages présents dans mes pensées sans que je sache de qui il s’agit. Ce qu’ils ont en commun est la sensation de sécurité qu’ils me procurent dans le présent.

A.H : En observant la manière dont vous travaillez sur les réseaux sociaux (on peut voir par exemple des time-lapse de vos fresques, ainsi que des étapes à différents stades du dessin), on peut constater que vous travaillez très rapidement et très intensément. À qui, à quoi faîtes-vous appel pour vous mettre dans de tels états de création ?

R.T : Mon intention instinctive avec mon travail est de trouver un chemin où nous nous retrouvons sans nous abandonner, en recréant un environnement où présent, passé, vie et mort sont intrinsèquement liés et ressentis. Je souhaite supprimer toute division existante entre ces époques et établir une réalité du souvenir. Pour exécuter cette intention de manière honnête, je dois aussi rester alignée sans abandon vis à vis de moi-même et du lieu d’où je travaille. Je ne travaille jamais sous influence et toujours après la méditation. Je dessine mieux en chantant ou avec des sons qui me permettent de m’ouvrir à d’autre sens, de supprimer mes pensées parasites. Le silence, j’essaye de le pratiquer davantage hors de mon travail. Et puis je reste à l’écoute de moi même — certains jours ne sont pas bons pour travailler et je ne me force pas si c’est trop douloureux. Un peu de douleur peut se transformer en consolation, mais pas si ça fait trop mal. J’ai longtemps eu du mal à travailler avec d’autres personnes présents dans la pièce, mais je pense que c’est plutôt lié à une vulnérabilité sociale qu’à autre chose. C’est plutôt enrichissant de travailler entourée par de la vie.

A.H : La religion occupe une place importante dans THE LAST WEDDING, quand les mythes étaient au coeur de la précédente (avec l’évocation des légendes du peuple Sami, NDLR) — et pourtant elle côtoie l’érotisme, l’humour noir, des références païennes ou fantastiques… elle est aussi parfois coupée, en hors champ, en bord cadre… Quel genre de sacrement est ce « dernier mariage » ?

R.T : Un rituel qui me rappelle à quel point je suis si minuscule que je fasse partie d’une énorme force, où le rêve et le réveil se mélangent autant que la lumière et ses ombres.

2020 © Rebecka Tollens

A.H : Avec la galerie Arts Factory, vous avez aussi eu l’intelligence d’intégrer tes dessins préparatoires, avec les compositions, des écrits, des éléments bruts. J’imagine que le dessin parfait ne s’offre pas toujours au papier du premier coup. Si la poubelle de votre atelier était un paysage, à quoi ressemblerait-il ?

R.T : Il ressemblerait à un bac à sable pour enfant. Sale, sombre, gluant, organique, ouvert, sans règles, mais rempli de jugement sur comment je dois grandir.

A.H : Ici, l’exposition décolle de l’espace bidimentionnel de vos expos précédentes et propose des sculptures et trois installations vidéo. Est-ce un horizon pour la suite ?

R.T : Chaque leçon nourrit. J’ai envie d’ouvrir plein de portes, curieusement apprendre le plus possible et collaborer un maximum pour ne pas stagner dans mes zones de confort. Ma technique du dessin ne peut que grandir si je continue d’oser l’échec et l’inconnu.