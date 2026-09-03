Nous avions adoré à Culturopoing le splendide premier film de la cinéaste finlandaise queer Lauri-Matti Parppei : « La Lumière ne meurt jamais » (en V.O The light never dies), cf notre critique ici : https://www.culturopoing.com/cinema/sorties-salles-cinema/lauri-matti-parppei-la-lumiere-ne-meurt-jamais/20260203

Et notre entretien, la : https://www.culturopoing.com/cinema/entretiens-cinema/entretien-avec-ie-la-cineaste-finlandaise-lauri-matti-parppei/20260211

À la fois film d’auteur mélancolique, véritable ode aux musiques alternatives et joyeux manifeste d’outcasts, la lumière ne meurt jamais ravit par sa peinture délicate et réjouissante de personnages atypiques. Soit, la rencontre d’un flutiste classique virtuose en dépression avec un « collectif paramiIitaire d’art sonore » dixit Iris, sa charismatique leadeuse.

Sorti trop peu de temps sur les écrans, heureux cinéphiles et mélomanes, vous avez une chance de vous rattraper en participant à notre jeu-concours ou il est possible de gagner 3 DVD du filma 3 DVD, si vos réponses s’avèrent être au diapason.

Ce jeu est effectué en partenariat avec les précieux distributeurs Les Alchimistes, vous avez jusqu’au 11/09/2026 pour répondre aux questions suivantes.



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* Indique une question obligatoire

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1. En référence a quelle œuvre, la cinéaste a-t-iel appelé son film The Light never dies ?



2. A quel festival français et dans quelle section, ce film at-il été remarqué ?



3. Citez deux autres films distribués par les Alchimistes que nous avions chroniques à Culturopoing ?



Question subsidiaire : citez 2 autres films sur la noise qui vous ont marqué ?

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4 chances supplémentaires si vous aimez les pages Facebook/Twitter/Instagram de Rimini et de Culturopoing, indiquez votre ou vos pseudo(s) :









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