Après la sortie française des premiers films de Marleen Gorris l’an passé (Le Silence autour de Christine M. [1982] et Broken Mirrors ([1984]), ExtraLucid Films continue de nous permettre de redécouvrir les réalisatrices d’un cinéma néerlandais lui-même finalement assez peu visible sur nos écrans. Pourquoi ce privilège donné aux cinéastes féminines des Pays-Bas ? Peut-être parce que leur regard sur les évolutions sociales et/ou sociétales de nos sociétés occidentales, quelque peu en avance sur leur temps, converse enfin avec notre contemporanéité. En cela, Une femme comme Eva, réalisé en 1979 par Nouchka van Brakel, représente un exemple de belle qualité d’un cinéma aux portes du militantisme féministe et anti-patriarcal qui n’oublie pas, cependant, de montrer les limites de la force pourtant motrice de son personnage principal.

Parlons donc d’Eva (Monique van de Ven). Femme au foyer, recluse dans son appartement à prendre soin de ses enfants (un garçon et une fille : le choix stéréotypique du roi), de son petit mari Ad (Peter Faber) et de son logis propret, elle sent poindre une dépression impalpable, difficile à identifier, qui l’envahit sans qu’elle ne s’en aperçoive vraiment, comme la fameuse grenouille plongée dans l’eau froide et ne se rendant pas compte de la montée de la température. Après une crise de nerfs dans une réunion de famille lors de laquelle un beau-frère viriliste la fait sortir de ses gonds, Ad permet à Eva, avec une générosité toute paternaliste, de prendre quelque repos avec une amie, Sonja (Marijke Merckens). Et la femme corsetée de se libérer en rencontrant Liliane (Maria Schneider), jeune libertaire folkeuse que l’on considérerait aujourd’hui comme une apôtre de la décroissance, dont elle va tomber amoureuse. Et Eva de devenir à l’improviste une sorte de personnification de la libération féminine, mise en marge par un mari vexé d’être supplanté par l’amante de sa femme et qui veut lui enlever la garde des gosses par simple réflexe masculiniste réactionnaire.

Il y a en fait deux films dans Une femme comme Eva. Le premier d’entre eux, le plus évident et peut-être par là même le moins directement intéressant cinématographiquement parlant, se charge de la dimension sociétale, presque militante du long métrage. Entre diverses visites de la communauté de Liliane ou la découverte de boîtes lesbiennes ou autres festivals réservés au discours ou à l’art féministes, sans compter la caractérisation des hommes unilatéralement oppressifs, paternalistes et au final malveillants au regard de leur façon de séquestrer symboliquement leur épouse dans la cage dorée du foyer, Nouchka van Brakel dessine moins au pinceau qu’elle peint à la brosse : à gros traits sans nuances. On pourrait penser que son film est caricatural ; il ne l’est finalement que pour notre époque qui a connu un réveil progressiste progressif, la pensée anti-patriarcale (que d’aucuns, souvent situés d’un côté de l’échiquier politique, méprisent en hurlant crétinement au wokisme) étant devenue plus libre et commune. Réalisé en 1979, en des temps un peu plus archaïques où chaque évolution se trouvait moquée et méprisée, un film féministe (et d’autant plus réalisé par une femme) semble devoir asséner ses coups sans rechercher une finesse que nous trouverions presque impérative de nos jours. Au diable la caricature !, donc : sa nécessité ne peut être niée, utile pour faire rentrer dans les caboches les plus rétrogrades des notions de liberté personnelle qui sembleraient pourtant tomber sous le sens. Certes, la mise en scène en pâtit, mais dans un pur objectif de dessillement, ce n’est jamais réellement le langage cinématographique qui se trouve convoqué. Les bars lesbiens et les tivolis et autres groupes de discussion des festivals fminins sont quasiment filmés comme du reportage, le but premier revêtant moins une dimension esthétique que sociologique, extirpant les lieux et ce qu’ils représentent de l’invisibilisation ; la caractérisation brutale d’Ad, tout en colère et rudoiements, a moins ambition de faire de tous les hommes des violences vivantes que d’en faire l’exemple d’un système patriarcal inique. De même, en fin de compte, qu’Eva allégorise la libération féminine. Les personnages sont des types, les lieux dans lesquels ils se débattent les décors d’un état sociétal à modifier.

L’autre versant d’Une femme comme Eva se fonde sur le portrait intime de cette femme en mutation, recelant en lui la lumière de la libération et les ombres de la mélancolie qui peuvent ponctuellement la tamiser. De ce fait, les plans qui ouvrent et ferment le film révèlent la solitude de ce personnage qui ne cherche pourtant durant tout le long métrage qu’à briser les cloisons qui l’emprisonnent et l’isolent du reste du monde. Le premier plan du film la montre en plan-séquence en train de repasser puis d’errer dans la pénombre de son appartement, dans une démarche formelle évoquant plus ou moins Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975), la lenteur du rythme dans un plan où il ne se passe pas grand-chose accentuant l’ennui de la femme au foyer. La dernière image sort Eva de son logement bien tenu, la place sur le quai vide d’une gare où un train manqué la laisse perdue, solitaire, dans le plan d’ensemble. Entre ces deux parenthèses, Eva recherchera la compagnie, une amitié sans facticité (Sonja qui la rejette pour cause de son homosexualité, et qui la remplacera dans le lit d’Ad car acceptant ses archaïsmes), un amour sans domination. Une paix parfaite et édénique (la scène de pique-nique), en somme, que Nouchka van Brakel filme avec une sensualité audacieuse pour l’époque, n’hésitant pas à dénuder les corps, à mettre en scène l’amour charnelle d’Eva et de Liliane, sans insistance (on est loin des soupçons de male gaze kechichien) et avec une belle douceur dans la façon de capturer les grains de peau, le son de leur frottement. L’audace de la mise en scène coïncide avec celle du personnage se levant contre sa condition, devenant un signe formel de contestation d’un ordre établi injuste. L’inscription dans une nouvelle communauté marginale, l’alliance homoérotique des corps dans une société qui rejette violemment ce qui sort des sentiers battus, condamnent nécessairement Eva à l’esseulement, comme si sa liberté nouvelle ne changeait finalement pas grand-chose. D’une solitude à l’autre, donc : la femme au foyer et la femme libérée forment les deux faces de la même médaille ; qu’Eva combatte ou non pour s’extraire des sables mouvants domestiques, elle semble prédestinée à finir loin de tous, passant du délaissement marital à l’exclusion de la cellule familiale.

La sortie en salles d’Une femme comme Eva permet donc au film, créé avec une cinquantaine d’années d’avance, de trouver enfin l’époque qui lui correspond le plus (celle contemporaine à #MeToo, en l’occurrence). Oeuvre offensive mais d’une belle tendresse regardant la condition féminine avec un réel désabusement mélancolique, le film de Nouchka van Brakel s’avère un exemple-type d’un cinéma féminin néerlandais des années 70/80 travaillant pour une évolution anti-patriarcale qui avait alors tout du chemin de croix.

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