Les Films du Whippet – « Sens dessus dessous »

Dernier-né des Films du Whippet, Sens dessus dessous est un programme visible dès l’âge de trois ans, constitué de quatre courts-métrages en stop-motion.

Issus du studio Animācijas Brigāde (véritable institution lettone de l’animation en volume depuis sa création en 1966) ces quatre films – Touche pas à mon champignon ! de Ēvalds Lācis, Le Petit gland de Dace Rīdūze, La Carotte sanglante de Inese Pavēne et Sens dessus dessous de Dace Rīdūze – ont également en commun de se dérouler dans un cadre forestier et/ou champêtre.

Relatant respectivement la vie de mouches dont la maison (un superbe champignon) suscite bien des convoitises, les tribulations d’un gland maladroit tentant de trouver sa place dans une communauté de rongeurs et d’insectes, l’aventure de deux lièvres qu’une betterave prise pour une carotte sauvera des plus gros prédateurs de la forêt et enfin la rencontre d’une jeune chauve-souris avec une famille de souris des champs, ces récits d’entraide et de compassion, non contents de s’enchaîner avec une très grande cohérence, brillent par leur direction artistique.

Fruit d’un travail minutieux – tant au niveau de l’animation que de la qualité des marionnettes, dont la conception artisanale contribue, aujourd’hui encore, largement à la réputation du studio – ces films offrent une immersion au coeur d’un monde peuplé de créatures anthropomorphiques attachantes, soulignant aussi bien les dangers du monde que l’importance de la solidarité et promettent enfin, par leurs qualités narratives comme par leur célébration évidente du monde animal et végétal, de sensibiliser en douceur les plus jeunes à la biodiversité.

Réussite esthétique et dramaturgique, Sens dessus dessous propose quatre récits à la fois drôles, poignants et prompts à rappeler aux spectateurs de tous âges l’importance du vivre-ensemble, et ce aussi bien entre humains qu’entre l’Homme et la nature.

