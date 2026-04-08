Claire Denis – « Le Cri des gardes »

Le Cri des gardes se déroule le temps d’une nuit, aux abords d’un vaste chantier en Afrique subsaharienne. Horn (Matt Dillon), le chef de chantier, reçoit sa fiancée Léone (Mia McKenna-Bruce) dans des baraquements qu’il occupe avec Cal (Tom Blyth), son collègue ingénieur. À la lisière de cet espace clos surgit Alboury (Isaach de Bankolé) : posté devant la grille, il exige qu’on lui restitue le corps de son frère, mort sur le site.

En adaptant Combat de nègre et de chiens (1989) de Bernard-Marie Koltès, Claire Denis opère à la fois un détour par la scène théâtrale et un retour vers un territoire africain qui traverse son œuvre depuis Chocolat (1988). La théâtralité imprègne le dispositif filmique : unité de temps et de lieu, économie des déplacements et frontalité des corps rappellent la tragédie classique. De ce huis clos à ciel ouvert se dégage une dimension sacrificielle. Alboury réclame le corps de son frère pour permettre à sa famille d’accomplir un rite funéraire, tandis que Horn oppose à cette exigence une compensation financière. Le cadavre, maintenu en hors-champ, devient alors l’enjeu d’un conflit opaque, laissant affleurer la suspicion d’une violence dissimulée.

Le face-à-face entre les deux hommes installe une tension continue. Alboury, silhouette digne en costume, incarne une présence hiératique. Son obstination, les cicatrices sur son visage et ses gestes précis, comme desserrer le nœud de sa cravate et enlever sa veste, traduisent la lente montée en intensité. À l’inverse, les occupants du chantier apparaissent relâchés, embrumés d’alcool, comme désajustés face à la gravité de la situation. La présence de Leone introduit une dissonance dans ces habitations en tôle. Figure déplacée, presque incongrue dans cet univers masculin, elle perturbe des équilibres déjà précaires. Son inadéquation est manifeste dès son arrivée : ses bagages encombrants, ses vêtements et son corps sont en décalage avec le climat et le paysage. Pourtant, au cœur de la nuit, elle franchit la grille et s’avance vers Alboury, transgressant la frontière matérielle et symbolique qui les sépare. Ce geste accentue le trouble, faisant planer l’hypothèse d’une possible instrumentalisation de son corps. Mais la jeune femme demeure étrangère aux enjeux qui éclipsent sa beauté : « Vous êtes comme une pièce de monnaie qu’on a laissée tomber et qui ne brille plus pour personne », lui dit Alboury. La remarque ne vaut pas seulement pour Leone, elle traduit la déliquescence d’un monde où le sacré a disparu, et que la tragédie distille.

L’espace lui-même participe de cette dramaturgie tragique : les habitations provisoires sont protégées par une forteresse de grillages, surveillée par des sentinelles postées sur leurs miradors. Leurs appels nocturnes en yoruba, cris à la fois rituels et énigmatiques, instaurent une dimension quasi-surnaturelle : « C’est irréel, ici », dit Leone, à quoi Horn répond « Non, c’est très réel ». Les voix des gardes qui se répondent dans la nuit brouillent les lignes d’appartenance : veillent-elles sur l’ordre du chantier ou signalent-elles au contraire une solidarité souterraine ? « Ils savent pourquoi je suis venu ici », rétorque Alboury à Horn, qui menace de donner l’ordre de tirer sur lui. L’absence de cadavre redouble le trouble dramatique, tout en ouvrant un espace à l’imagination. Le film travaille puissamment le hors-champ. On devine, au-delà de la grille, la présence des villageois, leur attente de la dépouille et leur deuil suspendu. La nuit, étirée jusqu’à l’aube, enveloppe le récit d’une temporalité incertaine que vient clore l’apparition d’enfants traversant un paysage désertique pour se rendre à l’école : image d’une continuité fragile, après la crise.

Car rien n’est résolu : la grille matérialise une ligne de partage nette entre les Noirs et les Blancs, les travailleurs africains et les Européens : deux mondes qui se font face sans jamais véritablement se rencontrer. La langue anglaise installe une politesse codifiée, les échanges feutrés accentuant la distance entre les deux univers que les menaces de mort rompent. En arrière-plan, se dessine la persistance d’un rapport néo-colonial où se rejouent des questions de race et de classe : appropriation des terres, hiérarchies implicites, conditions de travail inégalitaires. Le cadavre de l’ouvrier incarne cette violence tue, que certains cherchent dissimuler, mais qui insiste pour être exposée, comme si, au cœur même de la nuit, quelque chose refusait de rester enfoui. Habituellement éclatante, la dimension charnelle est ici contenue, confirmant le talent de Claire Denis à laisser affleurer les tensions dans la confrontation des corps.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).