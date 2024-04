La sortie de Patrick de Richard Franklin en 1978 marque l’avènement du cinéma d’exploitation australien et de son exportation. Derrière ce succès, un homme, Antony I. Ginnane. Après avoir réalisé en 1971 un long-métrage étudiant très influencé par la Nouvelle Vague – Sympathy in Summer -, celui-ci se tourne vers une carrière de producteur. Inspiré par les méthodes de Roger Corman, il commence par le porno soft (Fantasm signé Franklin et sa suite Fantasm Comes Again, de Colin Egglestone, futur metteur en scène de Long Weekend) avant de s’essayer à d’autres genres. Le fantastique avec Patrick donc, mais aussi le récit vampirique Soif de sang ou encore l’anticipation pour Les Traqués de l’an 2000, soit autant d’incursions dans divers registres qui l’élèvent au rang de pape de la Ozploitation. 1979 s’avère une année décisive pour la mouvance avec le choc Mad Max. Quelque peu éclipsé par ce raz de marée motorisé, l’écurie Ginnane impose pourtant un nouveau venu amené à se faire un nom : Simon Wincer. Premier long-métrage du cinéaste jusque-là cantonné à la télévision, Snapshot connut un développement houleux. Le scénario de Chris Fitchett, initialement intitulé Centerfold, est retravaillé en trois semaines seulement par Chris et Everett De Roche (déjà scénariste de Patrick, puis de Razorback). La tête d’affiche, Sigrid Thornton (qui retouvera Wincer à l’occasion du film de guerre The Lighthorsemen) est quant à elle castée deux jours avant le premier tour de manivelle. C’est pourtant autour de son personnage d’Angela, jeune mannequin candide confrontée à un mystérieux harceleur, que repose la réussite du projet. L’éditeur britannique Indicator/Powerhouse a décidé de mettre à l’honneur cet étonnant thriller en trompe-l’œil au travers d’une sortie en UHD et en Blu-Ray.

Un an avant de faire tourner David « Profondo Rosso » Hemmings dans Harlequin, Simon Wincer rendait déjà hommage au cinéma italien avec Snapshot. Le surgissement plein cadre d’un cadavre calciné durant l’introduction à l’atmosphère poisseuse n’est pas sans évoquer le macabre de Lucio Fulci. Les plans en double focale, la mélodie entêtante de Brian May (compositeur de Patrick et Mad Max), le long mouvement d’appareil qui suit l’héroïne le long d’une façade jusqu’à pénétrer dans l’appartement, ou les visions zénithales sont autant de motifs qui renvoient à l’esthétique du giallo. Dommage que ce talent visuel évident se soit malheureusement perdu au fil de la carrière du cinéaste et de son exil hollywoodien qui le verra se perdre dans des productions impersonnelles, Sauvez Willy et Le Fantôme du Bengale en tête. Ici, il flirte avec le maniérisme d’un De Palma (Meurtre à la mode n’est pas loin) qui trouve son point d’orgue lors du climax claustrophobique où le portrait d’Angela est démultiplié. Il s’inscrit par là même dans un héritage du faux-semblant hitchcockien dont il va peu à peu s’amuser à déconstruire le mécanisme. Après avoir disséminé çà et là des figures imposées dignes d’un slasher, tels ce boogeyman en camion de glace ou la ritournelle Greensleeves qui obsède la protagoniste, le cinéaste relègue ce suspense au second plan. Il s’extrait ainsi des tropes et plonge au cœur même de son récit, celui d’une jeune femme confrontée au regard que les autres posent sur elle, plus proche en cela de Portrait d’une enfant déchue que des Yeux de Laura Mars. Étonnamment, le metteur en scène n’affiche jamais ostensiblement ses racines australiennes, inscrivant le film dans un décorum presque new-yorkais (probable figuration de ses ambitions américaines), entre ville hérissée de buildings et ambiance hivernale. En résulte un long-métrage parfois déséquilibré qui instaure un rythme en dents de scie, mais opte pour une vraie étude de caractère où l’angoisse ne provient pas d’une quelconque figure du Mal mais d’un environnement délétère et d’un système vicié tout entier.