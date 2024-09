René Laloux – « Gandahar »

Après une série limitée de combos Blu-Ray/UHD écoulée à vitesse grand V, Gandahar (1987) de René Laloux réintègre le catalogue du Chat Qui Fume, cette fois dans une édition Blu-Ray simple.

Sur la planète Tridan, dans le pays de Gandahar, les humains vivent en paix dans une nature génétiquement reprogrammée pour subvenir à leurs besoins. Un jour, des hommes faits de métal attaquent les Gandahariens, dévastant tout sur leur passage et avançant inexorablement vers la capitale. La reine de la planète charge alors Sylvain, un jeune servant, de partir en éclaireur puis d’arrêter ces « hommes-machines ».

Souvent éclipsé par le culte entourant La planète sauvage (1973), Gandahar, troisième et dernier long-métrage de René Laloux, gagne pourtant à être connu tant il s’avère fascinant.

Fruit de la collaboration du cinéaste avec le dessinateur Philippe Caza et d’une production étalée sur dix ans – uniquement concrétisée grâce à la sous-traitance de l’animation en Corée du Nord ayant permis de réduire drastiquement les coûts de réalisation – le film immerge son spectateur dans un univers futuriste créatif et foisonnant, allant d’une jungle fantasmagorique luxuriante – constituant l’essentiel du pays de Gandahar – à des décors dystopiques froids, angoissants et anguleux – pour le monde des hommes-machines – donnant au film une identité visuelle forte, rappelant aussi bien Métal Hurlant (pour lequel Caza officia de nombreuses fois en tant que dessinateur) que Barbarella.

Étrange, pop et psychédélique – trois caractéristiques largement renforcées par la partition musicale signée Gabriel Yared – le film, adapté du roman Les Hommes-machines contre Gandahar (1969) de Jean-Pierre Andrevon, s’impose également comme une puissante fable philosophique et politique. Son récit, centré sur un peuple pacifié qu’extermine un ennemi fasciste et inhumain – le tout sur fond de voyage dans le temps et d’expériences scientifiques peu orthodoxes menées par les gandahariens eux-mêmes – fait bien sûr écho aux horreurs de la guerre et à la face cachée des régimes nés d’idées utopiques (le pays de Gandahar révèle ainsi très vite un envers peu reluisant) mais semble tout autant théoriser – voire prophétiser – les dangers à venir pour un monde se laissant aller à prendre la paix et le progrès pour acquis, cette ligne directrice pouvant difficilement, aujourd’hui, ne pas évoquer la situation de l’occident…

Récit épique et prophétique par excellence, l’ultime long-métrage de René Laloux offre un spectacle paradoxal, à la fois mélancolique et plein d’espoir, incitant à croire en ses héros mais rappelant d’abord à son spectateur que le monde est ce que l’on en fait.

Disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume

BONUS :

Il était-sera une fois… L’aventure de Gandahar réalisé par Fabrice Blin (35 min)

Interview archive du réalisateur René Laloux et du dessinateur Philippe Caza (4 min)

Interview de l’assistant réalisateur Philippe Leclerc

Gandahar par Fabrice Blin (1h)

Interview de Gabriel Yared

Portrait de Philippe Caza (archive, 25 min)

Les Dents du singe (court-métrage, 11 min 30)

Les Temps morts (court-métrage, 10 min)

Les Escargots (court-métrage, 11 min)

Comment Wang-Fô fut sauvé (court-métrage, 16 min)

Miahsm (court-métrage de Sylvain Potel et David Uystpruyst, hommage à René Laloux et Philippe Caza, 2010)

Film annonce

