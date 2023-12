Déjà à l’origine de la sortie en Blu-Ray du formidable Le Moment de la vérité, la collection Make My Day ! initiée par Jean-Baptiste Thoret pour le compte de Studiocanal, s’est récemment enrichie d’un autre long-métrage signé Francesco Rosi : Salvatore Giuliano. Réalisateur majeur, si ce n’est essentiel, son nom semble pourtant passer au second plan lorsque l’on évoque les maîtres du cinéma italien, loin derrière Fellini, Rossellini ou Visconti. C’est pourtant aux côtés de ce dernier qu’il débute en qualité de scénariste puis assistant, notamment sur La Terre tremble. Comme ses confrères Pietro Germi, Elio Petri, il demeure malheureusement encore trop méconnu du grand public malgré des œuvres telles que Lucky Luciano ou Cadavres exquis, la faute probable au rejet d’une partie de la critique, en témoigne l’accueil catastrophique de Chronique d’une mort annoncée, que le regretté Michel Ciment aborde dans son entretien présent en bonus de cette édition. Foncièrement politique et engagé, offrant une vision critique des institutions de son pays, il était inévitable qu’il finisse par s’emparer de la figure de Giuliano, bandit et révolutionnaire sicilien,. Pour mener à bien sa fresque – récompensée d’un Ours d’Argent à Berlin en 1962 – le metteur en scène s’entoure de pas moins de trois auteurs. Suso Cecchi D’Amico, scénariste, entre autres, du Guépard, Rocco et ses frères ou Le Voleur de Bicyclette (excusez-du peu), déjà à la plume sur Profession Magliari de Rosi, Enzo Provenzale, qu’il retrouvera à l’occasion de Main basse sur la ville l’année suivante, et Franco Solina responsable des scripts d’État de siège ou encore Colorado. Du beau monde auquel il faut ajouter le producteur Franco Cristaldi (Le Pigeon, Le Nom de la rose) afin de conter l’histoire de l’indépendantiste qui défraya la chronique et s’attira les foudres du pouvoir. Mais loin d’offrir un biopic classique, le cinéaste en profite pour donner à son œuvre une forme aussi révolutionnaire que son héros.

De simples crédits blancs sur fond noir. Dès son générique, Salvatore Giuliano impose explicitement son parti-pris. Aucune emphase, le film se veut factuel. Ce n’est en outre pas au rebelle flamboyant ou au criminel impitoyable que le spectateur se verra confronté en premier lieu, mais à son cadavre. Ainsi, nous assistons à un compte-rendu de médecin énumérant les causes de la mort du jeune homme sans passer par un quelconque carton de présentation ou une traditionnelle voix-off pour poser le contexte. Un flou qui, s’il requiert une certaine connaissance de l’histoire italienne, invite également à nous plonger dans les faits sans préjugés et nous oblige à questionner sans cesse notre rapport au personnage. Pas de protagoniste, encore moins de héros, et seulement deux acteurs professionnels (Salvo Randone, vu dans L’Assassin d’Elio Petri, et Frank Wolf, Américain d’origine, devenu véritable « gueule » du cinéma transalpin) au milieu d’un casting composé d’anonymes et de militants communistes locaux. Exigeant, le film l’est surtout par sa narration. Rosi fait le choix de déconstruire son récit, orchestre des va-et-vient entre passé et présent, des ellipses brutales, usant peu de marqueurs temporels. Un refus de toute linéarité qui fit énormément pour la postérité du long-métrage, inspiration revendiquée par Costa Gavras, Martin Scorsese (pour Taxi Driver d’après ses propres dires) ou Oliver Stone, qui reprend peu ou prou le même dispositif dans son JFK. Sa peinture d’une véritable guerre décoloniale entre rafles, opérations de guérilla et pures batailles rangées, eut également une influence considérable sur un certain Gillo Pontecorvo lorsqu’il réalisa La Bataille d’Alger seulement quatre ans plus tard. Michel Ciment évoque d’ailleurs le désir de Rosi de dresser un parallèle limpide entre la lutte du Mouvement pour l’Indépendance de la Sicile et celle du FLN. Le montage de Mario Serandrei (aux manettes sur Le Masque du démon ou Six femmes pour l’assassin), volontairement haché et chaotique, bousculant le banal énoncé des événements, fait se succéder une séquence d’action à des interviews d’habitants de Montelepre par des journalistes. C’est la voix du metteur en scène lui-même qui énumère les « exploits » du bandit à la manière d’un reportage télévisé, s’impliquant de facto dans la retranscription de son histoire. Celui-ci réfute pourtant toute velléité documentaire, préférant le terme de « cinéma documenté », et s’autorise à recourir à des audaces formelles inattendues au sein de l’ascèse, de l’assèchement général. Ainsi, la mise en place d’un guet-apens saisi sur le vif aboutit à une fusillade plongée dans le noir, seulement éclairée par les flammes des mitraillettes, et un zoom brutal et tremblotant vient briser l’harmonie d’un cadre parfaitement composé.