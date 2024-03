Lion d’Or à Venise en 1963, Main Basse sur la ville est à l’image de toute la carrière de Francesco Rosi : éminemment influent (Roberto Savino a toujours revendiqué son impact sur Gomorra) et pourtant encore trop peu célébré. C’est cette injustice que Rimini Editions a décidé de combattre réparer en proposant un mediabook limité comprenant un Blu-Ray et deux DVD, agrémenté de nombreux suppléments ainsi que d’un livre de 100 pages. Tourné un an après le décisif Salvatore Giuliano, œuvre charnière dans la filmographie du cinéaste, il narre comment, grâce à des complicités politiques haut placées, Eduardo Nottola (Rod Steiger), un entrepreneur napolitain, s’est assuré la mainmise sur des terrains devant servir à des constructions d’intérêt public. Poursuivant la veine vériste qu’il poussera plus avant dans Le Moment de la vérité, le réalisateur ausculte les malheurs de sa ville natale, aidé en cela par les fidèles Raffaele La Capria (Le Christ s’est arrêté à Eboli), Enzo Provenzale (Le Défi) au scénario. Que les honneurs soient rendus à Rosi au travers de cette plongée dans les arcanes du pouvoir.

Ancien assistant de Luchino Visconti auprès duquel il apprit une manière de saisir le réel au contact des classes laborieuses sur La Terre tremble, le réalisateur charrie avec lui une image de documentariste. Un statut erroné pour celui qui ne se frottera au genre qu’à l’occasion de Naples revisitée en 1993, comme le souligne le regretté Michel Ciment dans son interview présente en bonus. C’est pourtant bien le projet de départ de Main basse sur la ville : s’intéresser à un scandale de détournement de fonds publics ayant mené à une tragédie similaire à celle qui ouvre le film. Craignant les foudres de la censure (les élus concernés par l’affaire étaient alors encore en place), il opta pour une fiction inspirée de faits réels. Cette ambition initiale ressurgit pourtant de temps à autre, notamment à travers le choix de la prise de son direct (fait rare dans le cinéma italien) ou de ces images de campagne électorale captées au beau milieu de la foule. De plus, hormis Rod Steiger et Salvo Randone (aperçu dans Salvatore Giuliano), le casting se compose entièrement de non-professionnels. Une volonté de brouiller les frontières entre réalité et cinéma qui s’avère payante. Se succèdent devant la caméra du cinéaste des journalistes comme Renzo Farinelli et des hommes politiques de gauche, tel le sénateur communiste Carlo Fermariello, dans le rôle central du conseiller d’opposition De Vita. Le plan aérien introductif suivi de l’impressionnante scène d’écroulement d’immeuble, d’images de cadavres sortis des décombres, marquent quant à eux un désir clair de Rosi de dépeindre Naples de la plus crue des manières, en tant qu’épicentre du mal qui gangrène la nation.

Le cinéaste a bâti une grande partie de sa carrière sur l’opposition fratricide entre le Nord et le Sud. De l’Italie en premier lieu, lui qui était viscéralement Napolitain malgré son arrivée à Rome dans sa jeunesse, mais de manière plus générale des rapports entre deux mondes, entre deux castes. Jean A. Gili relève à juste titre, que même lorsqu’il tourne à l’étranger, avec des acteurs internationaux (Max Von Sydow, Lino Ventura, John Turturro), il creuse inlassablement la même dichotomie. Tous les pays où il pose sa caméra, baignant généralement dans une culture méditerranéenne, présentent les mêmes tensions : la diaspora italienne aux Etats-Unis dans Lucky Luciano, l’Espagne du Moment de la vérité, la Colombie avec Chronique d’une mort annoncée. Toujours les mêmes personnages issus de régions pauvres qui se confrontent au mépris des classes les plus hautes, tant socialement que géographiquement. Michel Ciment parle de cette obsession de Rosi telle une illustration de la lutte entre la rue (vestige du néoréalisme) et le pouvoir, confiant en ses privilèges. Ici, le « miracle économique » (l’équivalent des Trente Glorieuses) est dépeint comme le creuset de la corruption. Les politiques paraissent déconnectés des réalités du peuple. Ils corrigent une faute anodine dans une citation de Cervantès, alors que des familles endeuillées réclament justice à la porte de l’hôtel de ville. Le privé vampirise peu à peu les biens publics, les victimes sont prises en otage, et le maire tente de calmer leur colère en distribuant des liasses de billets avec condescendance. Les débats au sein du conseil municipal, écho à la mise en scène énergique du procès de Salvatore Giuliano, sont une pantomime vaine. Les véritables décisions sont prises en silence, à l’abri des regards, comme le résume ironiquement cette discussion autour de l’importance des sous-sols de Naples. L’argent, mais aussi l’Eglise, attaquée très frontalement dans l’ultime séquence, régissent la vie de la cité. Un tableau où seule manque la mafia, pourtant l’une des cibles favorites du cinéaste. La population ne peut qu’en pâtir, à l’image de cette terre symboliquement malmenée, creusée et défigurée malgré le danger qui menace.