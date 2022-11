Après avoir œuvré dans l’ombre en tant qu’assistant sur des films tels que L’Aveu de Costa-Gavras ou Ça n’arrive qu’aux autres de Nadine Trintignant, Alain Corneau s’essaie à l’écriture aux côtés de cette dernière en coscénarisant Défense de savoir en 1973. L’année suivante il passe à la réalisation avec l’étrange France société anonyme, dystopie située en 2222 et centrée autour de la figure d’un narcotrafiquant incarné par Michel Bouquet. Suivront plus tard des longs-métrages comme Série noire, Le Choix des armes ou Tous les matins du monde. Des œuvres majeures, célébrées, qui ne semblent pourtant pas avoir inscrit dans l’inconscient collectif le nom de Corneau au panthéon des maîtres français du septième art. Amoureux du cinéma, en particulier américain, et des romans noirs, il s’est essayé au genre à de nombreuses reprises, et ce, jusqu’à son ultime Crime d’amour, remaké par un certain Brian De Palma. En 1976, juste après son coup d’essai remarqué, il décide d’adapter un polar de Kenneth Fearing intitulé The Big Clock. Pour ce faire, il s’adjoint les services de Daniel Boulanger, dialoguiste de Cartouche, L’Homme de Rio, à la plume sur le script du Roi de cœur et La Vie de château, également acteur dans La Mariée était en noir et À bout de souffle. Boulanger et le metteur en scène, qui se retrouveront à l’occasion de La Menace, sont contraints de ne pas livrer une transposition officielle (problème de droits oblige) et décident de transposer l’intrigue du livre dans la France des années 70. On y suit l’inspecteur Marc Ferrot (incarné par Yves Montand), chargé par le commissaire Ganay (François Périer) d’enquêter sur le meurtre de la jeune Sylvia (Stefania Sandrelli), avec qui Ferrot entretenait secrètement une relation. Au cours de l’investigation, le policier va peu à peu devenir le suspect numéro un. Après avoir édité France société anonyme, la collection Make My Day ! dirigée par Jean-Baptiste Thoret pour le compte de Studiocanal, s’est cette fois penché sur le cas de ce Police Python 357 et propose un combo Blu-Ray / DVD en master HD. L’occasion est une nouvelle fois parfaite pour se pencher sur ce polar hybride et essentiel.

Ce qui frappe en premier lieu dans le film, c’est son ancrage dans une réalité purement hexagonale. Bien qu’adaptant librement un roman américain, Corneau et Boulanger ont eu à cœur de dépeindre une France embourbée dans ses contradictions, ses non-dits et sa corruption. Originaire du Loiret, le réalisateur situe l’intrigue dans un Orléans qu’il baigne dans une atmosphère brumeuse et anxiogène, magnifiée par la photo d’Étienne Becker (L’Été meurtrier, Les Chiens, Le Vieux fusil… excusez du peu). Cette province, définie très justement par Jean-Baptiste Thoret dans son introduction, comme chabrolienne, est personnifiée par le couple Ganay (campé par François Périer et Simone Signoret), grands bourgeois qui étouffent secrètement leurs crimes. La récurrence des symboles du catholicisme (églises et cathédrale, statuette de la vierge, référence à des cours de catéchisme…) finissent d’inscrire le récit dans un pays bigot et séculaire, que le cinéaste va opposer à un versant plus moderne. L’appartement de Marc Ferrot se situe au cœur d’un quartier récent, froid, préfiguration de l’environnement déshumanisé de Série noire. L’affrontement allégorique qui se joue entre les deux policiers, dévoile en creux deux facettes d’une même ville, d’un même pays, ici unies par la figure de Sylvia, ironiquement seule étrangère au territoire. L’histoire nationale n’est pas en reste puisqu’un proxénète minable se révèle être un ancien combattant de la France libre. Une manière de faire écho à tout un pan des arcanes de la Résistance, mêlant gangsters et petites combines, déjà grandement évoqué au cinéma. L’identité purement tricolore de l’environnement se répercute sur le traitement du polar sur lequel plane l’ombre tutélaire de Jean-Pierre Melville. Des premiers instants de Police Python 357, entièrement muets, seulement illustrés par des gestes, une routine, à ce plan sur Périer (acteur du Cercle rouge aux côtés de Montand), remettant son chapeau de feutre devant un miroir, hommage probable au Jeff Costello du Samouraï. Comme l’évoque Thoret, Melville est mort en 1973, soit trois ans avant la sortie du long-métrage, le cinéma français est alors à la recherche d’un successeur. Si avec Un Condé, Yves Boisset a pu se positionner comme héritier potentiel, c’est plutôt du côté de Corneau qu’il faut chercher selon le critique.