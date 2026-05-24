(Cannes 2026 – Cannes Classics) Adrien Fred Maury – Festival de Cannes 1947

Présenté dans la section Cannes Classics, Festival de Cannes 1947 propose une expérience rare. Pas seulement parce qu’il montre le Festival de Cannes à ses débuts, mais parce qu’il retrouve un moment où le cinéma restait lié à une idée concrète de reconstruction politique, culturelle et sociale.

Restauré et présenté par Ciné-Archives, avec un accompagnement historique de Tangui Perron, cet ensemble de trois courts films amateurs en couleur consacré à la deuxième édition du Festival apparaît aujourd’hui comme un document presque irréel, loin des caméras contemporaines focalisées sur les stars, les marques ou les performances mondaines. Les images originales ont été tournées en 16 mm couleur en 1947 par Adrien Fred Maury. Son fils, Frédéric Maury, a retrouvé les bobines plusieurs décennies plus tard avant de les confier à Ciné-Archives pour restauration et sauvegarde. Le Festival crédite ainsi Adrien Fred Maury comme réalisateur du film présenté dans la catégorie « Copies restaurées ». Cette transmission familiale donne au projet un supplément de force discrète. Les images ont survécu presque par accident.

La couleur change tout. L’après-guerre sort soudain des photographies figées et des archives institutionnelles. Les visages respirent. Les corps redeviennent présents. Cannes ne se présente pas encore comme une légende patrimoniale, mais comme un événement fragile, improvisé, encore traversé par l’esprit de la Libération. Le film montre Jacques Becker, Roger Pigaut et Claire Mafféi venus présenter Antoine et Antoinette (1947), mais aussi Charles Vanel, Jean Delannoy ou Roger Blin dans des moments de promenade, d’attente ou de circulation ordinaires. Cette simplicité frappe. Les cinéastes et les acteurs ne sont pas encore totalement séparés du monde par la machine festivalière moderne. Cannes ressemble encore à une station balnéaire traversée par des survivants élégants de la guerre européenne.

La restauration fait ressortir toute la beauté accidentelle du cinéma amateur d’après-guerre. Couleurs instables, surexpositions, mouvements maladroits, silhouettes saisies au hasard. Par moments, Festival de Cannes 1947 évoque les journaux filmés de Jonas Mekas avant l’heure. Ailleurs, il ressemble à un film de vacances devenu involontairement archive historique. Tangui Perron évite heureusement toute nostalgie décorative. Son commentaire replace constamment les images dans les réalités politiques de l’époque : le rôle des syndicats, l’héritage du Front populaire, les fractures de l’après-guerre, la volonté de faire du cinéma un outil de circulation démocratique des cultures.

Le plus passionnant reste pourtant ce que le film documente presque malgré lui : la naissance politique du Festival. Le Palais des Festivals du boulevard de la Croisette, inauguré cette année-là au 50 boulevard de la Croisette, apparaît comme un bâtiment encore inachevé, construit bénévolement par des ouvriers dans l’élan du Conseil national de la Résistance et sous l’impulsion de la CGT. Une partie de la toiture s’envole même pendant le festival, obligeant les cérémonies à revenir au Casino municipal. Aujourd’hui, alors que Cannes symbolise surtout le luxe mondialisé, ces images rappellent que le Festival fut aussi pensé comme un projet d’émancipation culturelle populaire après la catastrophe fasciste. Cette dimension traverse tout le documentaire. L’hommage rendu aux ouvriers du Palais constitue probablement sa séquence la plus forte. On y voit encore un festival où la culture n’est pas seulement affaire de prestige mais de reconstruction démocratique. Cannes n’est pas encore une marque internationale. C’est un projet collectif né des ruines de 1939 et de l’interruption du premier festival par la guerre. Le contexte historique donne une puissance supplémentaire à ces images.

Du point de vue cinématographique, cette deuxième édition, organisée du 12 au 25 septembre 1947 sous la présidence du jury de Georges Huisman, rassemble une sélection qui paraît aujourd’hui vertigineuse, même si elle n’est pas limitée aux films de l’année en cours, comme c’est aujourd’hui la règle. Les Maudits (René Clément, 1947), Feux croisés (Edward Dmytryk, 1947), Antoine et Antoinette (Jacques Becker, 1947), Dumbo (Ben Sharpsteen, 1941), Ziegfeld Follies (Vincente Minnelli, 1945), Meshes of the Afternoon (Maya Deren et Alexander Hammid, 1943) ou encore L’Éternel Mirage (Ingmar Bergman, 1947). coexistent dans un festival qui ne hiérarchise pas encore totalement cinéma d’auteur, cinéma populaire, animation, documentaire ou avant-garde. Le film d’Adrien Fred Maury capte ainsi un moment où le cinéma mondial cherche encore sa forme après la guerre. Hollywood, le néoréalisme italien, le jeune cinéma scandinave, le documentaire politique, l’avant-garde américaine et le réalisme poétique français se croisent dans une manifestation encore artisanale.

Le travail de Ciné-Archives est ici essentiel. Créé pour conserver, restaurer et diffuser les archives filmiques liées à l’histoire sociale, syndicale et politique française, le centre mène depuis plusieurs années un travail patrimonial considérable autour de films militants, amateurs ou oubliés par l’histoire officielle du cinéma. Le choix de montrer Festival de Cannes 1947 à Cannes Classics n’a donc rien d’anodin. Il ne s’agit pas seulement de célébrer le prestige du Festival, mais de rappeler d’où il vient, dans quel contexte politique il a émergé, et quelle idée de la culture l’a rendu possible.

Ce qui reste finalement du film dépasse largement l’anecdote festivalière. Il demeure la beauté mélancolique de l’image-trace, celle d’un monde disparu mais encore visible quelques minutes dans la vibration fragile d’une pellicule couleur, regardée avec la même tendresse curieuse qu’un film de famille. Et il y a aussi le geste politique du Festival lui-même. En choisissant de montrer cette restauration précise à Cannes Classics, Cannes rappelle qu’il fut d’abord un projet né de la Libération, pensé contre les fascismes européens, avec l’idée que le cinéma pouvait participer à une reconstruction intellectuelle et populaire du continent.

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