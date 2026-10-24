Adam Shankman – « Stop! That! Train! »

Présenté en avant-première au Festival du cinéma américain de Deauville mais hélas privé d’une véritable sortie cinéma dans l’Hexagone, Stop! That! Train! est désormais disponible en VOD.

Le spectateur y accompagne Tess et Deedee, deux amies tout juste nommées hôtesses à bord du luxueux train à grande vitesse « Glamazonian Express ». Alors qu’une tornade menace de le faire dérailler, tout l’équipage tente d’éviter le pire, aidé notamment par la Présidente des États-Unis (incarnée par RuPaul) et son équipe.

Produit par RuPaul, mettant en scène plusieurs drag queens issues de RuPaul’s Drag Race et mis en scène par Adam Shankman – réalisateur, entre autres, du génial Hairspray de 2007 – Stop! That! Train! séduit en premier lieu par son ambition assumée d’être d’abord et avant tout un grand divertissement foutraque.

S’inscrivant directement dans la lignée des ZAZ – on pense tout particulièrement à Y a-t-il un pilote dans l’avion ? dont il reprend la structure de faux film catastrophe – le film s’impose en effet dès ses premières images comme une authentique comédie parodique à l’ancienne, ponctuée (évidemment) de références à l’univers de Drag Race et agrémentée de guest-stars – on y aperçoit notamment Charo, Lisa Rinna, Nicole Richie et même Sarah Michelle Gellar – assurant au spectateur une expérience néo-rétro-pop venant grossir l’un des pans les plus mythiques de l’humour américain.

Joyeux et coloré – on notera l’opulence profondément jouissive des décors et des costumes, personnages à part entière du film – Stop! That! Train!, s’il renferme évidemment une dimension politique indiscutable – personne ne peut prétendre qu’une comédie jouée par des drag queens et montrant RuPaul en présidente des États-Unis serait anodine dans l’Amérique de 2026 – surprend et brille par sa légèreté, choisissant délibérément de ne jamais se prendre au sérieux et laissant au second plan un sous-texte progressiste au demeurant limpide afin de privilégier ses gags et sa folie douce, embrassant ainsi pleinement l’esprit des classiques (les Y a-t-il… bien sûr, mais aussi tous leurs héritiers, tels Hot Shots et Scary Movie) dont il suit la voie. Or en ces temps si anxiogènes, une telle déclaration d’amour à un cinéma sans naïveté mais purement loufoque (une combinaison bien trop rare) s’avère une bouffée d’oxygène inespérée.

Une comédie déjantée et malicieuse qui fait un bien fou !

Disponible en VOD.

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