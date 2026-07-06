Valeska Grisebach – L’Aventure rêvée

Avec L’Aventure rêvée (Das geträumte Abenteuer), dont la sortie française est annoncée le 15 juillet 2026, Valeska Grisebach continue de filmer une Europe où le désir de départ semble survivre à la disparition des récits qui lui donnaient autrefois un sens. Depuis Longing (2006) puis surtout Western (2017), la cinéaste allemande s’intéresse aux zones de passage, aux villes frontalières, aux espaces où les appartenances deviennent floues et où les personnages avancent sans véritable direction intime ou politique.

Copyright Komplizen Films

Situé à Svilengrad, ville bulgare proche des frontières grecque et turque, L’Aventure rêvée pousse encore plus loin cette approche. Le film suit Veska, archéologue interprétée par Yana Radeva, qui accepte d’aider un ancien ami, Saïd (Syuleyman Letifov), impliqué dans un trafic d’essence traversant les Balkans. Mais Grisebach laisse rapidement le récit criminel à l’arrière-plan. Les trafics restent lointains, voire abstraits. Le film préfère observer les routes secondaires, les stations-service poussiéreuses, les cafés à moitié vides et les attentes silencieuses dans des voitures arrêtées au bord des axes frontaliers. L’aventure existe encore, mais sous une forme ralentie, presque privée de récit.

Le choix de Svilengrad est central. Carrefour discret de plusieurs frontières stratégiques, la ville concentre une partie des contradictions européennes actuelles concernant les circulations économiques, les contrôles migratoires, les réseaux informels, et les traces encore visibles des anciens empires balkaniques. Pourtant, Grisebach refuse tout discours démonstratif. La politique ne passe jamais par l’explication. Elle circule dans les corps, les hésitations, les langues qui se mélangent et les attentes silencieuses.

Les personnages, constamment prêts à partir sans jamais réellement quitter les lieux, attendent dans des cafés, traversent des terrains vagues, roulent de nuit sur des routes mal éclairées, négocient des affaires dont les contours restent volontairement imprécis. Même les conversations donnent parfois l’impression d’avoir commencé avant le film et de continuer après lui.

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La présence de cette archéologue constitue l’une des plus belles idées du film. Veska supervise des fouilles médiévales dans ce territoire traversé par les trafics de tous ordres. Le chantier fait coexister ruines anciennes, routes commerciales, flux humains et traces des anciens empires européens. Grisebach filme ces vestiges sans lyrisme patrimonial. Les pierres déterrées paraissent même dérisoires face à la précarité des existences.

Peu à peu, le film interroge ce qu’il reste aujourd’hui du romanesque européen. Les grandes figures de l’aventure continentale (le voyage d’exploration, la découverte, le franchissement des frontières) survivent en mode mineur à travers les trafics de faible ampleur, les trajets sans destination claire, les personnages toujours de passage, les transports de marchandises anonymes.

Cette impression domine toute la mise en scène. Le récit avance par détours, disparitions et retours inattendus. Après la disparition de Saïd, une inquiétude diffuse s’installe sans jamais adopter les mécanismes habituels du thriller. Le danger vient moins des actions elles-mêmes que des parkings déserts, des stations-service nocturnes, des chambres provisoires, des routes dans les paysages vides.

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Le montage de Bettina Böhler participe beaucoup à cette sensation de désorientation imperceptible. Les scènes commencent souvent avant leur véritable enjeu dramatique ou se prolongent après lui. Certaines conversations s’éteignent sans résolution claire. Grisebach laisse aux gestes, aux silences et aux hésitations le temps d’exister sans les pousser vers l’effet dramatique immédiat. Le travail sonore renforce encore cette impression. Le paysage sonore instable composé de bruits de moteurs, de vent dans les terrains vagues, de musique étouffée des cafés, de circulations, de voix couvertes par les sons ambiants, accompagne la fragilité des personnages.

Cette manière de filmer les trajets et les temps morts rapproche Grisebach d’Old Joy de Kelly Reichardt (2006) ou du cinéma d’Abbas Kiarostami. Comme eux, elle transforme les pauses, les déplacements et les interactions ordinaires en matière dramatique essentielle. Mais là où Reichardt filmait le retrait américain ou la fin des utopies individuelles et collectives, Grisebach travaille la matière européenne des frontières ouvertes mais inquiètes, des territoires traversés par une histoire qui ne produit plus de récit commun.

Comme dans Western, la cinéaste poursuit aussi son travail avec des interprètes non professionnels ou semi-professionnels. Yana Radeva compose une présence calme, presque opaque, dont les émotions restent retenues. Syuleyman Letifov introduit une ambiguïté permanente entre séduction, vulnérabilité et menace diffuse. Le film refuse toute psychologie explicative. Les personnages restent aussi insaisissables que les paysages qu’ils traversent. La photographie de Bernhard Keller accentue encore cette sensation d’incertitude. Le réalisme des lumières sèches, de la chaleur écrasante, de la poussière, des horizons blanchis, des ruines abandonnées et des routes frontalières, glisse progressivement vers une mélancolie étrange.

L’Aventure rêvée donne ainsi l’impression d’une Europe entrée dans une longue attente. Les personnages continuent à commercer, traverser des frontières, chercher de l’argent ou vouloir partir ailleurs, mais sans les récits qui donnaient autrefois un sens héroïque à ces mouvements. On pense parfois à l’attente suspendue d’En attendant Godot de Samuel Beckett. Les personnages avancent, parlent, circulent, mais l’essentiel fait défaut. La durée importante du film (près de trois heures) participe pleinement de cette expérience. Là où un récit plus classique condenserait les enjeux dramatiques, Grisebach épouse les rythmes irréguliers d’un continent sans horizon collectif.

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Avec une remarquable économie d’effets, L’Aventure rêvée transforme les marges balkaniques en miroir d’une Europe où l’aventure survit encore dans quelques routes secondaires, stations-service nocturnes et personnages qui continuent malgré tout à vouloir partir ailleurs.

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