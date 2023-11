Déjà primé dans de nombreux festivals pour son travail de producteur, le polonais Maciek Hamela réalise avec Pierre Feuille Pistolet un premier long-métrage documentaire étonnant et humaniste.

Sillonnant, à bord d’un mini-van, l’Ukraine envahie par l’armée russe, Maciek Hamela aide bénévolement des civils à fuir leur pays et recueille, grâce à une caméra placée dans son véhicule, les confidences de ses passagers.

Structuré par les nombreux déplacements du van (où se déroule l’essentiel de l’action) et la multitude de témoignages recueillis en son sein, Pierre Feuille Pistolet prend dès ses premières minutes la forme d’un road-movie au cours duquel les protagonistes se confient – voire se confessent – et se renouvellent dans cette voiture tenant lieu de « safe space » ambulant.

Restant le plus possible en retrait – son visage n’est jamais vraiment visible et sa voix ne se fait entendre que lorsqu’il doit téléphoner ou donner des instructions à ses passagers – Maciek Hamela parcourt ainsi l’Ukraine, filmant aussi bien l’habitacle de sa voiture que les paysages – urbains et ruraux – que sa mission l’amène à traverser et constituant via ce dispositif une galerie de portraits variés – les témoignages émanant de personnes de tous âges et de tous milieux – et un journal de bord des plus immersifs.

Il est en effet d’autant plus édifiant de constater la désolation de l’Ukraine envahie (entre les immeubles éventrés, les zones bombardées et les terrains minés, obligeant à se tenir sans cesse informé afin de connaître les zones à évacuer d’urgence ainsi que les routes encore en état de mener à la frontière polonaise, objectif de la plupart des civils qu’escorte Hamela) que celle-ci se trouve en contraste total avec la force psychologique des protagonistes du film, ces derniers ne semblant jamais renoncer à l’espoir, alors même que certains d’entre eux ont été impactés bien plus tragiquement que d’autres par l’invasion russe, ayant notamment perdu des proches ou été témoins d’exactions commises par des soldats ennemis…

Immergeant le spectateur dans cette ambiance étonnamment apaisée – les passagers attendant avec une certaine forme de sérénité d’arriver à bon port – le film offre ainsi à voir un véritable sas de décompression où la parole se fait libre et où même les récits les plus tragiques peuvent laisser une place à l’innocence, au rêve et à l’espoir.

Récit de la guerre vue et vécue de l’intérieur par des civils gardant foi en leur avenir, Pierre Feuille Pistolet embarque son spectateur dans un voyage de poésie et de résilience.

