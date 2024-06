« Une prodigieuse fluidité »

L’eau est un phénomène ondulatoire et c’est ce qui lui donne ce singulier aspect de frémissement, de bougé, de mémoire et d’élan dont nous ne saisissons qu’un fragile instant. Le film de Hong Sang-Soo, présenté à la Berlinade en 2023, In Water , en reproduit le mouvement.

C’est au bord de la mer, sur l’île de Jeju, qu’un jeune acteur Seong-mo (Shin Seok-ho) désire réaliser un court-métrage, accompagné d’un ami chef opérateur et de son actrice. Cependant, Seong-mo , plein de doutes, n’a aucune « vision » claire de la manière dont ce désir peut s’exprimer dans un récit et des images .Les contours de ce qu’il veut raconter et filmer restent imprécis .Hong Sang Soo, dans un geste radical, donne alors une forme à ce qui traverse son personnage : à l’exception de quelques plans, le film est entièrement flou.

Mais c’est justement dans ce geste que naît la beauté plastique du film et sa profondeur. Alors même que Hong Sang Soo aplatit complètement la profondeur de champ , les images deviennent là, sous nos yeux, des toiles impressionnistes qui nous donnent à mieux voir et ressentir.

C’est dans ce flou que son personnage aperçoit une silhouette occupée à ramasser des déchets laissées sur la plage par les touristes . Et c’est cette scène anodine , et le souvenir d’une chanson d’amour écrite plus tôt dans son passé , qui lui permettront de trouver une histoire à raconter. C’est donc à partir de l’imprégnation d’un lieu, des impressions, des sensations actuelles et passées que Seong-mo pourra filmer.

La force du geste d’ Hong Sang Soo – sa musique tout autant que ses images d’ailleurs- s’en fait l’écho : abandonner l’idée de capturer un moment idéal ou idéalisé afin de donner à sentir et ressentir une expérience, la beauté d’un instant. Rendre ou représenter le mouvement , mouvement ondulatoire conjugué de l’eau et de la lumière, mouvement musical de quelques notes de guitares, c’est rendre visible le mouvement intérieur d’un jeune homme peut-être tenter de s’effacer . Aussi le hors champ que travaille In water est plus imprévisible que l’espace montré.

Hong Sang- soo nous invite avec simplicité et douceur, à percevoir au-delà , à « rechercher la réalité sans quitter la sensation, sans prendre d’autre guide que la nature dans l’impression immédiate, sans cerner les contours » (1). Comme Cézanne pour qui le point de départ d’une peinture est absence de projet, incertitude, solitude et désarroi, Hong Sang-Soo « continue à chercher l’expression de ces sensations confuses que nous apportons en naissant » (2). Comme Cézanne l’écrit au soir de sa vie à son fils , « tout ce que nous voyons, n’est-ce pas, se disperse, s’en va. La nature est toujours la même, mais rien ne demeure d’elle, de ce qui nous apparaît. […] Qu’est-ce qu’il y a sous elle ? Rien peut-être ». Mais, ajoute-t-il « Peut-être tout. Tout, comprenez-vous ? ». Comme lui, Hong Sang-soo a le soupçon d’un réel au-delà des apparences et il y a comme une nécessité pour lui de s’y vouer.

In Water est alors un film qui n’en finit pas de nous étreindre et de nous questionner.

