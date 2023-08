Premier long-métrage de l’espagnol Aritz Moreno, Les avantages de voyager en train est une proposition cinématographique captivante, poétique et inclassable imposant son auteur comme un cinéaste à suivre.

Dans le train qui la ramène de l’asile où vient d’être interné son mari, Helga rencontre le Dr Angel Sanagustin, qui décide de partager avec elle le récit d’expériences l’ayant mené à constater le pouvoir d’affabulation de certains malades mentaux, plongeant la jeune femme dans une profonde introspection…

Objet filmique improbable – avec sa galerie de personnages hauts en couleurs, son atmosphère visuelle et sonore glauque à souhait et ses récits imbriqués oscillant constamment entre malaise et comédie – Les Avantages de voyager en train embrasse pleinement son concept – son sujet central étant les récits que peuvent produire les aliénés – et embarque son spectateur dans une série d’histoires courtes, reliées entre elles par la conversation de ses deux protagonistes.

Ces histoires, structurées à la manière de chapitres, font ainsi s’affronter plusieurs points de vue, mais surtout un ensemble de récits dont la véracité n’est jamais certaine, jusqu’à former un étonnant dédale mental centré sur la notion de narration (ou storytelling) et surtout un essai assumé sur la suspension d’incrédulité, abordant avec un plaisir contagieux la question des troubles mentaux – complotisme, manipulation, mythomanie, conditionnement, traumatismes… – sans autre but apparent que d’explorer les possibilités narratives qu’offrent ces derniers, posant alors la question « Jusqu’où peut-on aller pour raconter une histoire et jusqu’où le public est-il prêt à nous suivre ? ».

Partant du principe qu’il n’y a pas de génie sans grain de folie (et sans jamais perdre de vue les dangers de la démence), ce premier film aussi prometteur que déroutant fait ainsi l’éloge de la folie lorsque celle-ci est synonyme de créativité et déploie, au même titre que les personnages malades qu’il dépeint, une énergie considérable à seule fin de raconter, dans un geste aussi sincère que désespéré, des histoires, quelles qu’elle soient et quoi qu’elles puissent signifier.

