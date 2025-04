C’est une maison et c’est d’abord une maison. Qui semble vouloir se présenter elle-même, respectueusement, comme dans Fermer les yeux du grand Victor Erice, sans parole, sans musique. C’est une caméra qui nous présente en 16 millimètres ses habitants à plusieurs moments de leur vie, joués par différents acteurs. Copyright ED distribution

Nous commençons par le temps des cheveux blancs et des mouvements lents, ceux de la propriétaire, Alzira (Eva Ras), de sa servante Beatriz (Marcia Breia), de la caméra qui adopte leur rythme las. C’est un tout, un contenant qui importerait plus que le contenu. Un dispositif nous signifiant que ces murs épais, ces meubles sombres et anciens s’avèrent moins soumis à l’impermanence que les êtres qui y passent. Qui ne font qu’y passer. Cette mise en perspective devient alors un angle de vue existentiel, presque philosophique soulignant à chaque seconde la vulnérabilité de la condition humaine. Mais également un enfermement, celui de la condition féminine puisque nous sommes ici essentiellement dans une maison de femmes.

Comme si la vie d’une femme commençait au moment d’une demande en mariage, c’est à ce moment-là seulement, au bout d’une demi-heure, que la parole s’élève. Que la main sur le piano joue faux ses Variations Goldberg. Que l’homme entre en scène, imposant son tempo répétitif au point de le vider de son sens, s’inscrivant pleinement dans une filiation avec Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce.

Dernier volet d’une trilogie consacrée à sa grand-mère Alzira après House et Captivité, À la lueur de la chandelle du cinéaste André Gil Mata étire ainsi le temps pour mieux nous faire pénétrer dans la réalité sensorielle de la vieillesse, nous délivrer une vision transgénérationnelle. Car le titre s’avère non un résumé de l’œuvre, mais une indication de cinéaste, de montage : commençons par la fin, ce moment où la bougie s’éteint, puisque les débuts sont aveugles. Soudain, faisons un cut. Découvrons une petite fille et son rongeur apprivoisé, plus de lumière, basculons dans un temps d’enfance avant de revenir à celui des cheveux blancs et du lampadaire à franges vieilli. On se surprend vite à faire le jeu des sept erreurs entre la maison d’hier ou d’avant-hier et celle d’aujourd’hui, comme on compterait les points gagnés par la grande faucheuse. Maintenant, le même pli amer se dessine sur le visage de la fille comme de la mère. Faisons un travelling circulaire derrière le dossier d’une chaise en enchaînant les mêmes gestes selon deux temporalités différentes et en posant la question : est-ce ça, la vie ? La rareté de la parole fait écho à celle d’une narration minimaliste, abstraite, méditative.

Pour ceux qui sauront se laisser mener par le geste hypnotique de Gil Mata, À la lueur de la chandelle invite à une expérience radicale du temps et du cinéma en convoquant aussi bien Bergman, Tarkovsky, Duras que Manoel de Oliveira.

Fiche technique

Portugal, France – 2024 – Couleur – 112 min – VOSTFR – 16mm – 1:1,66 – 5.1

scénario et réalisation André Gil Mata – photographie Frederico Lobo –

décors Sandra Neves – montage Claire Atherton – son Thomas Van Pottelberge,

Rafael Cardoso, Eric Lesachet – assistanat à la réalisation Ricardo Freitas –

continuité Manel Raga Raga – étalonnage Andreia Bertini –

production Marta Lima, Clémentine Mourão-Ferreira, André Gil Mata

Une coproduction Rua Escura / so-cle

