En 1975, Sergueï Bondartchouk s’est déjà imposé comme le cinéaste officiel du Parti communiste, et ce dès son premier passage derrière la caméra en 1959. Après s’être essayé à des œuvres épiques et grandioses telles que Guerre et paix ou Waterloo, il est définitivement adoubé par le Politburo qui voit en lui un auteur à même de porter le soft power soviétique en utilisant les armes du grand spectacle hollywoodien. Evidemment, le metteur en scène s’amuse de cette situation en parsemant ses réalisations de touches ambiguës révélant une vision complexe de son pays. C’est néanmoins dans cette configuration plus que confortable que le ministre de la défense lui propose de réaliser un film destiné à célébrer les trente ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bondartchouk prend des libertés avec les desiderata du gouvernement et décide que son hommage aux soldats morts au front sera une adaptation d’un roman de Mikhaïl Cholokhov, auteur de son séminal Le Destin d’un homme. L’écrivain épaule le cinéaste dans l’écriture du scénario, au grand dam du ministère qui y voit une trahison du projet initial. Ils ont combattu pour la patrie ne prend effectivement pas la trajectoire propagandiste espérée en s’ancrant en juillet 1942, période de déroute où l’Armée rouge n’a d’autres choix que de battre en retraite. Une poignée d’hommes épuisés défendent pourtant les accès du fleuve Don. Face à eux, l’ennemi continue l’offensive sans relâche. Le bataillon va devoir puiser dans ses dernières ressources pour tenir leur position. Faux récit nationaliste et vraie réflexion sur l’absurdité du conflit, (nommé à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1977) est disponible en combo Blu-Ray/DVD dans la collection cinéma russe impulsée par Rimini Editions.

L’idée de patrie présente dès le titre trouve à l’image une illustration étonnamment dégagée de toute velléité patriotique, dans un rapport quasi animiste à la terre au sens biologique et non aux idéaux soviétiques ou à une quelconque idéologie politique. Le pays, que ces hommes tentent de défendre coûte que coûte, est matérialisé par les innombrables plans sur la vallée aride, sa faune, sa flore et ses paysages grandioses. L’introduction, qui parcourt un sol rocailleux avant d’aboutir sur des bosquets en fleur, plante le décor : la nature est une victime collatérale de ces belligérants qui tombent les uns après les autres, creusent ses entrailles et viennent la nourrir de leur sang. La caméra, toujours en mouvement, arpente ainsi un champ paisible jusqu’à un canyon que traverse une cohorte de soldats. Dans un silence de mort seulement troublé par le bourdonnement d’insectes et les chants d’oiseaux, le bataillon avance difficilement, semant la destruction sur son passage. En choisissant d’inscrire son film en juillet 42, Bondartchouk prend le contrepied de l’environnement urbain de Stalingrad et des grandes steppes enneigées si souvent prisées par le cinéma. La photo saturée et baignée de soleil de Vadim Yusov, collaborateur régulier de Tarkovski (Solaris, L’Enfance d’Ivan), renforce la prédominance des éléments. La chaleur impacte les corps, ralentit l’avancée des troupes. La guerre elle-même, pourtant industrialisée, prend une forme purement organique. Les chars d’assaut qui se dévoilent sur la crête d’une colline, se changent en créatures sanguinaires. Le sound design qui les accompagne s’apparente à des cris de bêtes. Chimères destructrices engoncées dans une carapace qui se montrent inefficaces et impuissantes une fois retournées sur le dos, telle des tortues de métal. Loin de toute notion martiale ou géopolitique, le conflit se révèle sous son jour le plus prosaïque. Condensé en une seule journée, métonymie des horreurs de six ans de lutte armée, le récit fait la part belle aux visions cauchemardesques à l’instar de ce montage chaotique fait de flammes infernales et de troupeaux qui fuient au milieu des carcasses de tanks. Le rapace survolant le charnier, ou cet astucieux cut qui fait se succéder une fumée dense à de légers nuages (le montage est signé Elena Michailova, qui retrouvera le metteur en scène pour La Steppe), convoquent l’idée d’une nature immuable. Les humains passent, se déchirent, s’entretuent, espèrent traverser l’un de ses fleuves pour échapper à leur fin inévitable, elle, a contrario, demeure inébranlable, aussi impitoyable que sereine.