Actif durant plus de quatre décennies au sein du cinéma italien, Sergio Martino demeure un nom méconnu du grand public. Touche-à-tout, il débute dans le mondo racoleur (Mille pecatti… nessuna virtù, L’Amérique à nu), avant de s’essayer, entre autres, au giallo (Toutes les couleurs du vice, La Queue du scorpion), au polar (Polices parallèles) ou à la comédie érotique (Les Zizis baladeurs, tout un programme) avant de se tourner vers le petit écran à partir des années 90. S’il s’est avéré responsable d’inénarrables nanars kitsch (Atomic Cyborg, 2019 après la chute de New York, tous deux signés sous le pseudonyme de Martin Dolman), le cinéaste déploie un regard acerbe sur ses contemporains et une maîtrise formelle parfois sidérante, l’écartant, de fait, du simple statut de faiseur ou d’artisan compétent. En 1975, alors qu’il vient de réaliser coup sur coup deux poliziotteschi (L’Accusé, Le Parfum du diable), il retrouve Ernesto Gastaldi, scénariste de Torso ou de L’Étrange vice de Madame Wardh, mais aussi de Mon nom est Personne et Photos interdites d’une bourgeoise, pour un thriller intitulé Mort suspecte d’une mineure. Produit, comme à son habitude, par son frère et collaborateur Luciano Martino – accessoirement monsieur Edwige Fenech à la ville-, le film narre l’enquête d’un mystérieux personnage nommé Paolo Germi (Claudio Cassinelli) qui va mener ce dernier à découvrir les réseaux de prostitution adolescente et la face cachée des hautes sphères de la finance. Toujours prompt à exhumer d’obscures pépites de genre, Le Chat qui Fume propose une édition Blu-Ray du long-métrage, l’occasion parfaite pour revenir sur cette surprenante œuvre à la croisée des courants.

Familier du giallo, auquel il s’est essayé avec succès à de nombreuses reprises, le metteur en scène plonge son film dans une ambiance similaire. Zoom rapides, gros plans sur une lame étincelante, perspectives forcées dans un escalier, vue subjective, ombres menaçantes, autant de gimmicks que Sergio Martino s’amuse à compiler lors des multiples séquences de meurtres, explorant toutes les facettes du genre. S’il renoue avec certains tropes, il ne sombre pas pour autant dans le clin d’œil stérile mais questionne, a contrario, les nombreuses thématiques qui en découlent. Ainsi, la perception et les faux-semblants, leitmotiv de la filmographie de Dario Argento notamment, sont au cœur de l’introduction. Une discussion houleuse entre un homme mûr et une jeune fille, nœud gordien du récit, nous est ainsi montrée sans que nous puissions en saisir les tenants et aboutissants. L’écran titre et son arrêt sur image brutal se chargent de clairement désigner l’adolescente comme une victime, une morte en sursis. Le tueur lui-même, ganté, opérant à l’arme blanche, caché derrière des lunettes miroir, semble tout droit sorti de l’univers de l’auteur de Profondo Rosso (auquel la superbe bande originale de Luciano Michelini rend hommage). Au cours d’un interrogatoire dans une salle de cinéma, le film diffusé s’avère être Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave, que Martino réalise en 1972. La boucle est bouclée, le long-métrage réfléchit à ses propres codes, le cinéaste à sa propre carrière. Pourtant, en filigrane, un tout autre dessein parcours Mort suspecte d’une mineure, celui de faire cohabiter deux mouvances phares du bis transalpin. Les twists, loin d’être de simples passages obligés, rebattent les cartes en cours d’intrigue, et accentuent sa dimension politique tout mettant l’accent sur un versant plus proche du polar. L’assassin, dont l’apparence physique se détériore peu à peu, achevant de faire surgir sa monstruosité intérieure, se révèle, in fine, un simple homme de main, le rouage d’une machine qui dépasse tous les personnages. Les éléments de giallo se retrouvent alors inféodés à un autre sous-genre : le poliziottesco.