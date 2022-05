Par-delà ses qualités intrinsèques, Mad Max a réussi, par son succès mondial en 1979, à placer l’Australie sur la carte du cinéma de genre. Le précurseur Patrick de Richard Franklin, puis des films comme Harlequin (Simon Wincer, 1980) ou Razorback (Russell Mulcahy, 1984), ont su rendre populaire la mouvance, jusque-là confidentielle, de la Ozploitation. Antony I. Ginnane, figure de proue de cette nouvelle vague, décide, aux côtés de John Daly (Terminator, Platoon) et du comédien David Hemmings, de financer l’ambitieux nouveau long-métrage d’un cinéaste local : Brian Trenchard-Smith. Passionné par l’univers de la cascade, auquel il a dédié des documentaires (The Stuntmen) et des fictions (Deathcheaters), le metteur en scène s’est essayé à divers projets bisseux (L’Homme de Hong Kong, relecture de James Bond à la sauce Bruce Lee avec George Lazenby) et souhaite désormais s’atteler à sa première œuvre « respectable ». Écrit par Jon George et Neill D. Hicks (scénariste de Harlequin) d’après une histoire de George Schenck, Robert Williams et David Lawrence, qui avaient initialement situé l’action en pleine Grande Dépression, Turkey Shoot se veut un croisement entre The Most Dangerous Game et 1984. Dans un futur proche, un gouvernement totalitaire fait arrêter les citoyens considérés comme dangereux et les interne dans de terribles camps de rééducation où se pratiquent humiliations, sévices et tortures. Thatcher (Michael Craig), le directeur de l’une des prisons, décide d’organiser une chasse à l’homme : quelques détenus, parmi lesquels Paul (Steve Railsback) et Chris (Olivia Hussey), seront lâchés dans une forêt proche et traqués comme du gibier. Rimini Editions propose un nouveau master HD de ce film qui a gagné son statut de petite bobine culte chez les amateurs malgré un développement et un accueil plus que houleux.

L’ambition première de Trenchard-Smith pour ces Traqués de l’an 2000 est claire : aborder les questions politiques ou sociales qui divisent alors le monde et le Commonwealth en particulier, au travers du prisme de la dystopie. Le choix du patronyme de l’antagoniste, Charles Thatcher, est en cela éloquent. La Grande-Bretagne subit depuis deux ans la politique autoritaire ultra libérale de la Dame de fer et la micro-société fondée au sein du camp de prisonniers, telle que décrite dans le long-métrage, tend à incarner les diverses inégalités engendrées par sa gouvernance. Les dominants oisifs vêtus de costumes coloniaux jouent aux échecs, boivent du whisky hors de prix, profitent de la vie au cœur de leurs habitations luxueuses, et n’assistent au quotidien des détenus que par l’intermédiaire d’écrans de surveillance. La chasse devient un banal passe-temps dont ils ne respectent pas les règles, trahissant leur propre code moral (pas de braconnage). Sous leurs ordres, les gardiens armés de fouets encadrent des condamnés à la fois esclaves et proies. Bien que fidèles et dévoués à leurs maîtres, les matons se révèlent castrés, privés de jouir des mêmes plaisirs que les nantis, obéissant aveuglément à des lois absurdes qui vont contre leurs intérêts. Ce règlement est récité tel un mantra lors d’une séquence éprouvante où le montage entrecoupe chaque phrase ânonnée par le directeur par des plans sur une jeune femme violemment battue. La tenue ecclésiastique que revêt Thatcher accentue une métaphore critique de la religion et du retour aux valeurs morales, perceptible jusque dans le nom qui désigne les dissidents : « déviants ». L’homosexualité est passible de la peine capitale, les femmes sont mises à la disposition de riches pervers et Rita (Lynda Stoner) est condamnée pour prostitution. Le passé des héros nous est d’ailleurs révélé via de courts flashbacks lors de leur entrée au bagne (l’un tient une radio pirate, l’autre défend un homme brutalisé) mais le cinéaste fait le choix de maintenir le flou quant à leur vie passée et leur implication réelle dans la rébellion. Ici, ils ne sont que des numéros, seuls éléments colorés (le jaune de leurs uniformes) au sein d’un environnement aux teintes grises ou brunes où tout horizon semble bouché. Des marginaux utilisés par le système et auxquels la citation de H.G. Welles, qui clôt le film, rend hommage, à l’instar de ce freak échappé d’un cirque et utilisé comme chien de chasse, victime lui aussi d’une forme de servitude volontaire. La promesse d’une liberté acquise à la sueur de leur front se révèle illusoire au cœur d’un film qui oscille malgré lui entre premier et second degré, volonté de discours engagé et respect aux conventions du cinéma d’exploitation.