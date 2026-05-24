(Cannes 2026 – Cannes Premières) Géraldine Nakache – Si tu penses bien

Avec Si tu penses bien, présenté dans la section Cannes Premières du Festival de Cannes, Géraldine Nakache quitte la comédie sentimentale qui traversait Tout ce qui brille (2010), Nous York (2012) ou J’irai où tu iras (2019). Le film entre dans quelque chose de beaucoup plus froid. Plus méthodique aussi. Une démonstration clinique de l’emprise conjugale.

Le titre lui-même contient déjà tout le mécanisme du film. « Si tu penses bien » ressemble à une phrase inoffensive, presque affectueuse. Une formule de conversation quotidienne. C’est précisément ainsi que fonctionne Jacques interprété par Niels Schneider. Il ne donne pas d’ordres directs. Il suggère. Il reformule. Il installe le doute chez l’autre. Le titre renvoie à cette logique de manipulation douce où la violence passe par le langage lui-même. « Si tu penses bien » signifie en réalité : réfléchis mieux, corrige ta perception, reviens à ce que moi je considère comme raisonnable. Toute l’emprise du personnage tient dans cette manière de déplacer constamment la réalité sans jamais sembler brutal.

Gil, interprétée par Monia Chokri, vit sous la surveillance constante de son mari. Nakache ne construit jamais Jacques comme un monstre. Il sourit. Il explique. Il reformule. Il contrôle sans hausser la voix. Toute la violence du personnage vient précisément de là. Schneider utilise son charme naturel comme un instrument de domination. Son personnage reste crédible socialement jusqu’au bout. C’est ce qui le rend glaçant.

Le scénario évite plusieurs clichés habituels du récit sur les violences psychologiques. Gil n’est ni isolée ni naïve. Le couple partage la même culture, le même environnement religieux, les mêmes codes sociaux. Les proches existent. Les signaux sont visibles. Le film montre comment l’emprise peut pourtant s’installer au milieu d’une vie parfaitement ordinaire sur des individus parfaitement sains et entourés.

Gil abandonne progressivement son emploi dans le cinéma, s’éloigne de ses amis, se consacre à la vie familiale pour toujours mieux penser, mais cela ne suffit jamais. La réussite de l’interprétation de Monia Chokri passe par le contrôle que son personnage exerce sur ses propres réactions pour ne pas s’attirer les foudres de son mari. Elle travaille beaucoup dans les micro-réactions. Un regard qui se baisse. Une phrase interrompue. Un silence trop long. Le personnage passe son temps à réorganiser intérieurement ce qu’elle vient de vivre pour continuer à tenir. Le film avance ainsi par petites humiliations successives. Une remarque. Un reproche déplacé. Une présence intrusive. Une culpabilisation douce. Chaque scène déplace légèrement les limites de ce que Jacques peut imposer.

La mise en scène reste sèche. Peu d’effets. Peu de musique. Nakache filme surtout des espaces fermés. L’appartement familial devient progressivement un lieu de tension permanente. Les couloirs étroits, la cuisine, les chambres d’enfants, les repas silencieux fabriquent une atmosphère d’usure mentale continue. Même les scènes extérieures semblent enfermées.

Le film travaille aussi beaucoup les espaces religieux. Les séquences autour du mikveh — bain rituel de purification dans la tradition juive orthodoxe — comptent parmi les plus fortes. Nakache filme ces lieux sans caricature ni dénonciation frontale, mais en montrant comment certains rituels peuvent devenir des espaces de contrôle du corps féminin. Ces scènes rappellent parfois Tehora (2002), sorti en anglais sous le titre Purity, dans lequel la réalisatrice israélienne Anat Zuria explorait déjà les règles de pureté imposées aux femmes dans les communautés juives orthodoxes. Le documentaire montrait comment le niddah — période d’isolement après les menstruations — et le passage au mikveh pouvaient produire un contrôle psychique et physique extrêmement fort sur les femmes. Si tu penses bien ne traite pas directement du même sujet, mais retrouve quelque chose de cette tension entre spiritualité, corps féminin et pression sociale.

Visuellement, le film rappelle parfois Jusqu’à la garde (Xavier Legrand, 2017) dans sa manière de transformer les espaces domestiques en territoires de menace diffuse. Certaines scènes de couple évoquent aussi Possession (Andrzej Żuławski, 1981), mais débarrassées de toute hystérie expressionniste. Nakache retire au contraire toute explosion. La violence reste basse, quotidienne, administrative presque.

Le plus dérangeant vient de cette banalité. Jacques ne ressemble jamais à un prédateur extérieur au monde social. Il ressemble à quelqu’un que tout le monde pourrait connaître et trouver sympathique. Le film insiste beaucoup sur ce point. La domination psychologique ne passe pas forcément par la brutalité visible. Elle peut prendre la forme calme d’une conversation ordinaire.

Quelques dialogues explicatifs alourdissent parfois le dispositif. Mais le film retrouve toujours sa force dès qu’il revient aux comportements, aux regards ou aux silences. La réussite de ce film et son utilité sociale découle de la sensation d’avoir vu non pas un film sur un pervers narcissique, formule devenue presque automatique, mais une mécanique précise d’effacement progressif d’une personne par une autre.

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