Jean Libon présente « Strip-tease intégral »

Pour célébrer ses 40 d’existence « Strip Tease: l’émission qui vous déshabille » fleuron de RTBF (télévision belge) sort une version cinéma Strip-tease intégral .

Jean Libon co-fondateur de l’émission culte avait déjà co-réalisé avec son acolyte attitré Yves Hinant en 2017 le documentaire Ni juge, ni soumise, sacré César 2019 du meilleur documentaire. Il suivait le quotidien d’Anne Gruwez, une juge d’instruction bruxelloise découverte dans Strip-tease dès les années 2000 et devenue une icône au point d’être invitée dans la version belge de Drag Race. En 2021, le duo Libon-Hinant avait frappé une seconde fois avec Poulet frites, un polar documentaire monté à partir d’images tournées en 2002 et 2003.

Avec Strip-Tease intégral, Jean Libon et ses collaborateurs prolongent l’héritage de la série documentaire culte, transposant son regard percutant sur le grand écran, des personnages hauts en couleur toujours filmés « à hauteur des yeux».

Comme le spécifie Libon :

C’est ultra simple. Pas de commentaires, pas de musiques, pas d’interviews. Autre règle: on ne demande jamais aux gens de recommencer quelque chose. Jamais !

Jean Libon a réalisé le dernier épisode. Outre Yves Hinant, il s’est entouré de trois réalisatrices, Clémentine Bisiaux, Régine Dubois, Stéphanie De Smedt. Chacune a réalisé un fragment, soit 5 regards variés sur des influenceurs à Dubaï, une sexagénaire qui s’auto-produit en off à Avignon, une famille catho zéro déchet, un hypocondriaque en quête de ses origines et un médecin légiste qui a trouvé une façon spéciale de décompresser…





Sans hésitation, le fragment réalisé par Stéphanie De Smedt « (j’adore) l’odeur de l’essence » nous emballe par la juste distance que la documentariste a réussi à trouver sur des influenceurs surentrainés dans leur maitrise de l’image. Nous sommes dans le sillage de Cassi prête à tout pour augmenter son nombre de followers jusqu’à se faire filmer en direct durant une intervention de chirurgie dentaire spécialement pénible !… Les deux héroïnes suivantes filmées par Régine Dubois, puis Clémentine Bisiaux savent faire preuve d’une certaine dose d’auto-dérision, témoignant d’une complicité implicite avec l’équipe technique. Ce qui impressionne c’est comment la signature emblématique de l’émission culte se trouve transposée dans sa version cinéma: un équilibre de haute voltige entre regard tendrement vache et promiscuité sarcastique. Un regard rare et l’impression que chaque cinéaste a su non seulement dégoter des personnages pépites mais rire avec eux plutôt que contre eux. On est ravis et éblouis de constater que la formule tendrement irrévérencieuse de Strip-tease fonctionne plus que jamais en cette ère narcissique où chacun veut donner la meilleure image de soi.





