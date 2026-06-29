Tony Benna – « André Is An Idiot »

Après une série de passages remarqués en festivals, le documentaire André Is An Idiot arrive dans les salles françaises.

Brillant publicitaire californien, André Ricciardi est un excentrique à l’humour ravageur mais aussi un idiot car il n’a jamais fait de coloscopie de dépistage. Désormais atteint d’un cancer colorectal avancé, il choisit, avec l’aide du réalisateur Tony Benna, de chroniquer dans la bonne humeur le temps qu’il lui reste et faire le bilan de sa folle existence.

Mêlant entretiens réalisés avec André Ricciardi et ses proches, séquences d’animation en volume et montage entre efficacité publicitaire et humour cartoonesque, André Is An Idiot annonce la couleur dès sa première séquence – dans laquelle André livre une anecdote aussi irrévérencieuse et drôle que (littéralement) douloureuse – démarrant sur les chapeaux de roue avant d’embarquer son spectateur dans le récit de la vie d’André.

Portrait décapant et testament sans misérabilisme mais ô combien émouvant d’un être dont « libre » et « anticonformiste » ne seraient que les prénoms, le long-métrage nous plonge ainsi dans le parcours d’un amoureux de la vie aussi cultivé et pudique – ce que montre notamment son rapport à ses filles – qu’adepte des plaisirs les plus régressifs – en témoignent ses blagues incessantes et les publicités imaginées par lui – voire dangereux – il restera porté sur les substances illicites jusqu’au bout – mais à la sensibilité évidente et profondément contagieuse.

Outre les aventures trépidantes de son protagoniste (ou comment trouver l’amour grâce au mariage blanc, faire de ses enfants des adultes responsables sans renoncer à la déglingue et surtout ne jamais avoir peur des conséquences tant qu’on peut se payer une bonne tranche de rigolade) André Is An Idiot brille également par la maîtrise technique de Tony Benna, dont le sens du rythme et la créativité lui permettent d’offrir non seulement la chronique réussie d’une tragédie dont le héros refuse jusqu’au bout de cesser de faire rire, mais également un magnifique film de prévention invitant chacun, selon la volonté d’André Ricciardi (1968-2023) à faire sa coloscopie dès l’âge de 50 ans.

Jetant un éclairage solaire sur un sujet morbide, André Is An Idiot se fait désopilant pour mieux servir le sérieux de son message tout en adressant au monde les derniers mots d’un homme qu’on aurait aimé connaître… et dont on peut parier que chacun portera le deuil après avoir vu ce film.

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