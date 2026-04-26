Lynne Ramsay – « Die, my love »

Die, my love de Lynne Ramsay : les ruines du foyer Presque un an après sa présentation en compétition officielle au Festival de Cannes 2025, Die, My Love arrive comme un film qui ne demande ni adhésion ni confort, mais une forme de reddition. On ne l’aime pas au sens ordinaire. On le traverse. Il laisse moins un souvenir qu’une altération, et demeure comme certaines fièvres : plus actif après coup qu’au moment où elles vous tenaient. Nerveux, sensuel, violent, parfois splendide jusqu’à l’inconfort, le film de Lynne Ramsay transforme la crise d’une femme en crise du regard lui-même. Adapté du roman d’Ariana Harwicz, il suit Grace, jeune écrivaine installée dans le Montana avec son compagnon et leur enfant. Après la maternité, quelque chose cède. Pas seulement l’équilibre psychique : la logique commune, la grammaire même du réel. Les objets changent de poids, les silences de densité ; les gestes ordinaires deviennent offensants, le désir mord là où il caressait, l’amour prend l’odeur d’une pièce fermée, le temps se met à boiter. Ramsay ne filme ni un cas clinique ni une allégorie sociale clé en main. Elle filme ce point de rupture où une existence cesse de pouvoir se mentir. La grande idée du film tient peut-être là : ce que l’on nomme folie est parfois la dernière forme de santé possible dans un monde malade.

Copyright MUBI / Kimberly French

Le foyer comme piège moderne

Le premier geste du film est spatial. Le Montana, vaste territoire mythologique du cinéma américain— horizon, conquête, verticalité virile — devient son envers exact : ni promesse ni liberté. Ramsay le filme comme un désert surveillé, une prison sans murs. L’espace est immense, mais il n’y a nulle part où aller. Les routes semblent reconduire à la maison ; la maison reconduit au rôle ; le rôle reconduit au vide.

Le film retourne ainsi l’iconographie du western contre elle-même. Là où John Ford ouvrait l’espace comme promesse pour ses hommes, Ramsay le ferme comme sentence pour Grace.

La maison, censée protéger, devient un appareil disciplinaire : un circuit fermé. Elle n’est jamais neutre. Cuisine, chambre, buanderie, couloir, jardin : autant de postes d’assignation. Le film ose suggérer qu’elle est souvent un dispositif. On y distribue les tâches, les silences, les corps disponibles. On y appelle amour ce qui relève parfois de la gestion. Les hiérarchies s’y reconduisent sous le langage doux de la normalité.

La maison n’est jamais filmée comme un simple décor. Son usure, ses matières, ses bruits, ses zones d’ombre en font une extension malade du couple. Le foyer ne se dégrade pas autour de Grace : il semble avoir toujours été en ruine, comme si l’idylle domestique n’avait été qu’un habillage provisoire sur une structure déjà pourrie.

Copyright MUBI / Kimberly French

Jennifer Lawrence trouve ici l’un des rôles les plus dangereux de sa carrière. Dangereux, parce qu’il ne lui permet aucun charme protecteur, aucune psychologie de vitrine, aucun héroïsme consolant. Elle joue un corps qui pense avant les mots, un visage qui se défend contre sa propre socialisation. Ce qui frappe d’abord, c’est la précision physique. Une nuque qui se raidit avant la colère. Une respiration coupée au milieu d’un geste banal. Un rire trop long. Une immobilité qui ressemble à une grève. Lawrence joue comme si chaque nerf avait reçu sa propre consigne.

Puis survient autre chose : Grace devient simultanément insupportable, vulnérable, drôle, sexuelle, menaçante, enfantine. Très peu d’actrices acceptent d’être contradictoires à ce point. Elle ne demande jamais à être aimée ; elle impose d’être regardée. La scène du miroir condense cette logique de dédoublement. Grace ne s’y regarde pas pour se reconnaître, mais pour constater une séparation : entre le visage social et le corps vécu, entre la mère attendue et la femme qui déborde. Le miroir, chez Ramsay, n’est pas un accessoire psychologique ; c’est une surface qui réfléchit la rupture. Ramsay cadre frontalement puis laisse le visage glisser hors de sa propre stabilité. Le miroir ne redouble pas Grace : il la désaccorde.

Face à elle, Robert Pattinson compose une douceur aveugle. Il est tendre, distrait, las, persuadé d’être du bon côté de lui-même. Il n’est ni monstre ni bourreau. Il est pire, d’une certaine manière : un homme ordinaire, incapable de percevoir ce qu’il écrase sans le vouloir. Ramsay montre que la violence la plus efficace est souvent celle qui s’ignore. Elle n’a plus le visage du monstre, mais celui du type correct.

LaKeith Stanfield traverse le film comme un mirage à hauteur de Grace : désir, sortie de secours, fiction secondaire, peut-être simple projection. Ramsay laisse flotter cette ligne narrative avec une calme cruauté.

Copyright MUBI / Kimberly French

Le cadre serre, le montage mord

Chez Ramsay, comprendre vient toujours après sentir. Elle n’explique pas : elle inocule. Ici, cette méthode devient implacable. Le récit existe, mais il passe au second plan. Ce qui compte, c’est la manière dont chaque plan modifie notre température intérieure.

Tourné en 35 mm au format 1.33:1 par Seamus McGarvey, le film comprime d’emblée les corps. Ce cadre presque carré agit comme une pièce trop petite pour la vie qu’elle contient. Grace paraît toujours trop vive, trop large, trop nerveuse, pour cette boîte presque carrée. Même dehors, elle semble manquer d’air. Là où le western classique utilisait l’horizontalité pour exalter la conquête, Ramsay substitue la verticalité du piège. Rarement un format aura aussi bien produit une sensation politique : celle d’une existence à l’étroit dans la forme prévue pour elle.

La caméra s’attarde sur des fragments : une nuque tendue, des doigts nerveux, une peau moite, une respiration coupée. Le corps devient le véritable paysage du film. Ce choix donne à Jennifer Lawrence une présence physique saisissante. On ne la regarde pas seulement jouer : on perçoit ses tensions. La caméra ne couvre pas les scènes, mais choisit ses proies. Une main crispée. Un sein offert à l’enfant comme une charge. Des cheveux collés de sueur. Une bouche qui renonce à parler. Chez elle, la peau est un territoire.

Le montage coupe avant qu’on n’ait compris. Ellipses abruptes, raccords émotionnels plutôt que narratifs, répétitions discrètes, surgissements sonores avant l’image, plans qui s’arrêtent une seconde trop tôt ou commencent une seconde trop tard. Les scènes ne s’additionnent pas, elles se contaminent. Ramsay préfère les cassures par lesquelles un esprit se trahit. Le film avance par morsures. On ne glisse pas d’une scène à l’autre ; on y est jeté.

Et pourtant, au cœur de cette nervosité, des plans suspendus viennent tout reconfigurer : un arbre battu par le vent, une lumière de fin de jour, une silhouette seule qui marche dans la nuit. Ces pauses empêchent le film de n’être qu’hystérie formelle. Ramsay sait qu’un plan calme placé au bon endroit peut devenir plus violent qu’un cri. Ces suspensions introduisent une gravité presque métaphysique.

Copyright MUBI / Kimberly French

Couleur et musique qui accusent

Les couleurs sont ici un système nerveux : elles racontent autant que les dialogues. Aux gris terreux, aux beiges domestiques, aux tonalités épuisées du décor répondent des irruptions de rouge, d’orange, de chaleur brutale. Comme déjà dans We Need to Talk About Kevin, Ramsay pense la couleur comme symptôme et non comme style. Chez Ramsay, le rouge n’annonce pas la catastrophe. Il prouve qu’elle a déjà commencé. Un vêtement, une lumière, une tache, un reflet suffisent à déplacer toute la scène vers la menace ou le désir. On croit voir une palette ; on assiste à une contamination.

Le film révèle son génie dans ses collisions sonores. Lorsqu’un morceau pop surgit— Elvis Presley, Toni Basil — il créé un faux raccord affectif. La musique n’accompagne pas la scène, mais l’insulte. Elle redouble sa violence. Ce qui devrait alléger devient obscène, provoque un effet glaçant. Une joie mécanique est plaquée sur la détresse en cours. Ramsay met en scène quelque chose de très contemporain : le divertissement comme bruit de fond de la catastrophe.

La maison qui aboie

Le travail sonore de Paul Davies est immense. Bourdonnements, grondements sourds, bruits mécaniques sans origine claire, respiration grossie, silences qui tombent comme des pannes de courant : le monde sonore cesse d’être objectif. Le son devient un espace mental. La maison gémit, racle, observe. Les bourdonnements, les craquements, les silences soudainement vidés ne relèvent jamais du simple réalisme sonore. Ce n’est plus Grace qui entend mal le monde ; c’est le monde qui semble avoir changé de fréquence. Le monde qu’elle entend n’est plus le monde commun.

Les motifs animaux — chien, insectes, présences furtives, bruits organiques — déplacent sans cesse le foyer vers une zone plus primitive. La maison civilisée se fissure ; quelque chose de plus archaïque remonte. Grace n’est pas animalisée par le film : c’est plutôt le vernis domestique qui se révèle fragile, presque zoologique. L’un des motifs les plus éprouvants tient à la présence sonore du chien dont les aboiements ou les gémissements relèvent de la persécution acoustique. Ce n’est plus un animal dans la maison : c’est la maison qui se met à aboyer. Ramsay transforme ainsi un élément domestique presque banal en instrument de saturation mentale. Elle montre que lorsque l’esprit vacille, le réel change de mixage.

Copyright MUBI / Kimberly French

Maternité, utilité, punition

Réduire Die, My Love à un film sur le post-partum serait à la fois juste et très insuffisant. Oui, le film traverse la dépression maternelle, l’épuisement, le dérèglement hormonal, la violence psychique. Mais il touche surtout à ce point où le biologique rencontre le social et où plus rien ne peut être démêlé proprement.

Le film touche à quelque chose de plus scandaleux : la manière dont une société punit les femmes qui cessent d’être utiles, disponibles, lisibles. Grace souffre, certes. Mais elle voit aussi ce que les autres acceptent : la confiscation du temps, l’épuisement rebaptisé devoir, la langue du couple devenue administration courante, le désir féminin dissous dans la fonction maternelle, le temps créatif rendu honteux, le sacrifice rebaptisé naturel, l’inégalité logée dans les détails.

Sa rage naît autant d’une détresse psychique que d’une lucidité insupportable. Ramsay ne sanctifie ni la maternité, ni la femme, ni l’enfant, ni l’homme. Elle préfère la zone trouble où vivent les êtres réels. Die, My Love n’est pas tant un film sur la maternité que sur la haine sourde réservée aux femmes que la lucidité insurge. Le film porte moins sur la folie de Grace que sur la normalité malade de ceux qui l’entourent.

Copyright MUBI / Kimberly French

Ramsay rejoint ainsi la grande lignée des films sur l’enfermement féminin. On pense à A Woman Under the Influence – dont il pourrait être une version revisitée – pour le corps en crise, à Possession pour la transe conjugale, à Persona pour la fracture identitaire, à Repulsion pour l’appartement mental, parfois même à Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles pour la politique du domestique.

Mais Ramsay ne cite personne : elle absorbe, transforme, recrache. Elle conserve une voix absolument singulière : moins théorique que sensorielle, moins discursive que charnelle. Son cinéma a ceci de rare qu’il reste politique sans devenir démonstratif, lyrique sans perdre sa cruauté.

Copyright MUBI / Kimberly French

Die, My Love n’est pas un film aimable. Il est trop physique pour cela, trop contradictoire, trop près de certaines vérités honteuses : l’amour fatigue, la famille dévore parfois, le désir survit mal à l’organisation, la tendresse elle-même peut écraser. Mais le film possède la violence souveraine des œuvres qui refusent de mentir.

Il refuse la pédagogie, l’apaisement, la consolation. Il expose sans rassurer. Il dérange parce qu’il ne sépare jamais nettement la maladie, la révolte, le désir et la destruction. Le feu final rend alors visible ce que la mise en scène préparait depuis le début. Rien ne commence avec la flamme : elle avoue seulement ce qui brûlait déjà dans les murs, dans le couple, dans le corps de Grace. On sort alors de la salle avec cette intuition persistante : non pas seulement avoir vu l’effondrement d’une femme, mais l’incendie silencieux d’un ordre entier.

On comprend enfin ceci : le foyer commence souvent à brûler sous le nom d’amour.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).