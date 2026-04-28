Lloyd Eyre-Morgan, Neil Ely – « Embarquement immédiat »

Pour leur premier long-métrage, les britanniques Lloyd Eyre-Morgan et Neil Ely signent le très grinçant Embarquement immédiat (Departures).

Benji (interprété par Lloyd Eyre-Morgan, également scénariste et co-producteur du film) se remémore sa relation destructrice avec Jake. Grand, beau, ténébreux, colérique et visiblement meneur d’une double vie, celui-ci lui aura imposé une liaison faite de voyages et de passion mais vouée à demeurer secrète en dépit des sentiments de Benji pour lui. De flash-backs en tentatives de reconstruction, ce dernier, à la fois protagoniste et narrateur, exorcise ainsi ses souvenirs douloureux, entre humour et regrets.

Servi par une écriture des plus maîtrisées – les dialogues et la psychologie des personnages s’avèrent d’une précision exceptionnelle – et une distribution irréprochable, Embarquement immédiat doit également sa réussite à l’efficacité de son rythme et de sa narration. Faisant le choix d’une narration « éclatée », le film enchaîne en effet sans relâche flash-forwards, flash-backs, scènes de rêve et retour au présent dans un esprit souvent « tripesque » maintenant le spectateur au plus près de Benji et Jake et mettant en lumière avec une acuité remarquable leurs psychés – c’est à dire aussi leurs contradictions – respectives.

Récit dramaturgique et sensoriel d’une relation toxique comme si l’on y était – l’identification avec le personnage de Benji fonctionne à merveille – Embarquement immédiat fait ainsi ressortir les rouages d’un mal universel – il y a fort à parier qu’aucun spectateur, et ce quel que soit son vécu, n’en sortira indifférent – offrant à ses auteurs (ces derniers assumant totalement la dimension auto-biographique du long-métrage) comme au public un grand moment de catharsis, assorti d’un double portrait superbement nuancé.

À la fois intimiste et expressionniste, Embarquement immédiat mêle humour et sensibilité pour dépeindre les dessous d’une relation néfaste à travers une anti-comédie romantique aussi dure que défoulante !

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