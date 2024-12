Les Films du Whippet – « Mon beau sapin »

À l’occasion des fêtes de fin d’année et à l’intention des tout-petits, Les Films du Whippet proposent Mon Beau sapin, un programme de 35 minutes, comprenant cinq courts-métrages reliés entre eux par la présence d’un arbre de Noël dans leur intrigue.

Le jeune public pourra y découvrir (en VF) le musical Mon beau sapin de Serguey Merinov, le très touchant Au feu, le sapin ! de Seung-bae Jeon, le comique Le Cadeau d’Alfredo Soderguit (issu de la série colombienne Dos Parajitos) et enfin les tendres Mon beau lapin d’Oktyabrina Potapova et L’école des sapins d’Anastasia Makhlina.

Portant respectivement sur la vie, narrée en chanson, d’un jeune sapin, l’héroïsme d’une pile anthropomorphique face à un incendie, l’affrontement burlesque de deux oiseaux se disputant un cadeau du Père Noël, la rencontre d’un homme et d’un lapin en plein hiver et l’histoire d’un cactus se rêvant arbre de Noël, ces films s’avèrent non seulement très différents par les techniques d’animation qu’ils utilisent – celles-ci allant de la 2D traditionnelle au dessin animé, en passant par le recours aux marionnettes ou à la pâte-à-modeler – mais également par leur atmosphère, enrichissant largement le programme par leur diversité.

Mon beau sapin propose ainsi un enchaînement virtuose de comptines, de contes traditionnels ou contemporains, de comédie cartoonesque et de poésie, pour un résultat cumulant avec une efficacité remarquable les moments émouvants, hilarants et entraînants.

Plastiquement irréprochable, le programme donne enfin à voir un spectacle comportant tous les codes traditionnellement associés à Noël (neige, guirlandes, cadeaux, réconciliation…) faisant de Mon beau sapin le divertissement parfait, à l’approche du 24 décembre, pour aider les enfants à s’imprégner au plus vite de l’« esprit de Noël ».

Un programme éclectique, parfait pour les plus petits et idéal durant la saison hivernale.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).