Les Films du Whippet – « L’Arbre à contes »

Nouvelle production des Films du Whippet à destination des jeunes enfants, L’Arbre à contes est un programme ludique constitué de trois courts-métrages d’animation réunis autour du thème de la protection des forêts.

Inspirés par l’univers du conte, les trois films constituant ce programme s’intitulent Le voleur d’arbres ; Une Histoire douce et Le Génie du pommier. Dans le premier, un petit homme abat des arbres sans se rendre compte qu’il prive ainsi de leur habitat des familles entières de corbeaux. Le deuxième film se penche sur la gratitude d’un oiseau envers un bûcheron ayant pris soin de lui lorsqu’il était blessé et le troisième tourne autour d’un paysan veillant sur son pommier sans savoir que celui-ci est habité par une mystérieuse créature magique.

Pensés afin d’éveiller les enfants au respect de la nature, les films brillent par la qualité de leur animation – en 2D traditionnelle pour Le Génie du pommier et en papier découpé pour les deux autres – et de leur atmosphère, faite de teintes majoritairement grises et ocres pour Le voleur d’arbres, de forts contrastes entre noir et couleurs vives pour Une Histoire douce et de tons pastels plus naturalistes pour Le Génie du pommier, conférant à L’Arbre à contes une richesse esthétique des plus appréciables.

Réalisés avec une sensibilité évidente, ces courts-métrages doivent enfin leur réussite à la qualité de leurs récits, ces derniers s’appuyant tous sur des ressorts dramatiques liés aux notions d’altruisme et de personnification afin d’accroître la portée de leur message écologiste.

Succession de trois courts-métrages visuellement superbes et à la morale claire, L’Arbre à contes est un divertissement idéal pour tous les jeunes enfants, ainsi qu’un excellent moyen de les initier au respect des autres et de la nature.

Pour tous publics, dès 5 ans.

