Ça commence comme une sorte de conte, une histoire invraisemblable reliant Occitans et Indiens d’Amérique. Ça finit de la même façon, invraisemblable et pourtant, pourtant, il s’est bien tricoté une Histoire, la grande, entre ces deux civilisations dont la plus détruite n’est pas forcément celle que l’on pourrait croire. Avec Martin Scorsese comme nœud central, l’océan comme trait d’union, et le désespérant fil d’Ariane des génocides précipitant la fin des civilisations.

Un pont au-dessus de l’océan s’écrit en allers et retours entre Occitanie et Oklahoma pouvant parfois paraître vertigineux. Mais à condition de savoir reconnaître la vache d’Aubrac et le bison d’Amérique, petit à petit, apparaît ce qui peut rassembler deux civilisations, expliquer les génocides des deux côtés : la langue.

Avant la sortie du dernier film de Scorsese, qui connaissait le peuple amérindien Osage ? Réponse, les habitants de Montauban. Et ce, au moins depuis 1827, sous Charles X, où des Amérindiens nostalgiques des trappeurs français viennent jusqu’à nous, en passant par le Havre, sont reçus royalement puis, une fois l’effet de mode ou de curiosité passé, errent avant de se voir accueillis à Montauban. De là s’est dessiné ce pont entre Occitanie et Osages.

D’un côté à l’autre de l’océan se sont d’abord répondus les génocides et leur insoutenable cortège de barbarie. Impérialisme romain menant à la destruction des Élisyques, massacre de la civilisation cathare — jamais reconnu par l’État français — de notre côté, éradication par millions des Osages par les Chrétiens blancs de l’autre côté, photos à l’appui d’archives en noir et blanc représentant de véritables montagnes d’ossements de bisons, base de la civilisation amérindienne, fièrement surmontées de Blancs victorieux et armés. De 23 millions d’individus, les Amérindiens passèrent à 250 000 en 1890. Errance, réserves, tout au long de ce qui fut nommé la Piste des Larmes jusqu’aux terres de l’Oklahoma. Et c’est là, sur ces terres tellement stériles que les Osage pensèrent que nul ne pouvait leur prendre, qu’ils établirent leur réserve. Du moins jusqu’à ce qu’ils trouvent du pétrole au début des années 1900. Assassinats, mariages de Blancs et d’Amérindiennes visant à les déposséder, création de trois cents pensionnats destinés à éloigner les jeunes de leurs tribus tout en tirant un trait définitif sur leur langue, leur culture, leur identité, en les affamant, en les maltraitant. Qui avait le malheur de parler Osage se voyait obligé d’avaler de l’eau savonneuse. Ceux que les photos nous montrent offrent le regard inoubliable où seule se lit une nuit sans fin. Une nouvelle Piste des Larmes, jusqu’à ce que la langue Osage, uniquement orale, ne se fasse plus entendre.

Il faut attendre 2002 pour qu’un chef Osage, Jim Gray fasse reconnaître la souveraineté du peuple Osage, soit à l’origine d’une Constitution, que l’alphabet Osage soit recréé, que les quelques braises de leur culture redonnent vie à leurs traditions, témoignant d’une phénoménale résilience.

Le documentaire de Francis Fourcou se plaît à nous perdre dans les méandres de l’histoire croisée de ces deux civilisations. Chants et poèmes occitans et osages se fondent et se confondent, couleurs et costumes se marient, danses et tambours se font écho, les sonorités des deux langues se culbutent dans une même étrangeté, la poète osage Chelsea Tayrien Hicks rencontre la comédienne et chanteuse occitane Isabelle François, l’ancien membre du Conseil de la Nation Osage, Archie Mason témoigne de son rôle de conseil auprès de Martin Scorsese et Leonardo Di Caprio pour Killers of The Flower Moon (consacré au drame ethnocidaire des populations osages) : au-delà du parallèle entre différentes tragédies et de leur éclairage historique, se soulève également la question de leur méconnaissance. Comment des peuples peuvent-ils ainsi s’enfoncer dans la nuit d’une extermination puis dans celle de la méconnaissance de leur extermination? Quels mécanismes étatiques, politiques, sociaux s’entendent-ils à maintenir l’oubli et le silence ?

C’est en soulevant ce type de questionnements que le réalisateur Francis Fourcou s’attache à réunir sa sensibilité à la culture occitane et aux peuples natifs américains, son intérêt pour le phénomène des migrations et de l’histoire en général afin de contrer « cette Amérique blanche qui veut ignorer la grande scène de crime que sont les USA » tout en démontrant que la France n’est guère exempte de génocide.

FICHE TECHNIQUE

Type : Long-métrage Couleur

Genre : Documentaire

Langue de tournage : Occitan, Anglais, Osage

Origine : France

Année de production : 2023

Sortie en France : 25/10/2023

Durée : 1 h 40 min

Avec la participation de : Chelsea Tayrien Hicks, Isabelle François, Muriel Batbie Castell

Scénario : Francis Fourcou

Images : Francis Fourcou, Paul Fourcou

Montage : Jack Atmore, Cécile Iordanoff

Musique : Gérard Zuchetto et Sandra Hurtado-Ros

Son et mixage : Agnès Mathon

Production : Écransud Distribution, Les Toiles d’Oc

