Martin Rosen – « Watership Down »

Sorti en 1978 sous le titre La folle escapade, Watership Down de Martin Rosen est désormais disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume.

Pressentant la destruction imminente de leur garenne, un petit groupe de lapins se met en quête d’un nouveau territoire où s’établir. Leur périple, semé d’embuches, les conduira jusqu’à la paisible terre de Watership Down.

Adapté du best-seller Watership Down (ou Les Garennes de Watership Down) de Richard George Adams (publié en 1972) le film de Martin Rosen brille non seulement par ses qualités d’animation et de rythme mais aussi – et surtout – par la pertinence de son récit, ce dernier reprenant l’ensemble des éléments moteurs du livre.

Cumul d’influences évoquant tour-à-tour l’Odyssée, l’Exode ou encore George Orwell, le tout assorti d’un propos écologiste sans équivoque, Watership Down parvient à créer une atmosphère unique – à la fois onirique et oppressante – au sein de laquelle ses protagonistes, mis en fuite par une prophétie ayant annoncé à l’un d’eux la destruction – causée par l’activité humaine – de leur garenne traversent le long-métrage à la recherche d’un endroit où s’installer et se reproduire (le reste de leur peuple, incrédule face à ladite prophétie, ne les ayant pas suivis). Cette quête périlleuse – car entravée par mille obstacles et autres prédateurs – les conduit notamment à la rencontre d’autres groupes de lapins, parmi lesquels une première communauté trop accueillante pour être honnête – dont ils ne tardent pas à comprendre que la garenne, confortable, sûre et pleine de nourriture… est en réalité protégée par un fermier ayant droit de vie ou de mort sur elle – et surtout celle, bien moins accueillante, de la garenne d’Efréfa, un état totalitaire vivant sous le joug d’un tyran fasciste.

Ces groupes – dans lesquels le spectateur pourra difficilement éviter de voir l’allégorie (et la critique) de modèles sociaux bien réels – s’avèrent mémorables, non seulement grâce à la qualité des scènes dans lesquelles ils apparaissent, mais aussi car leur présence structure largement le film, rythmant ses péripéties et entérinant – pour le spectateur comme pour les protagonistes – l’idée que le but ultime de ces derniers est certes de trouver un habitat mais également d’y fonder une société plus idéale que celles qu’ils ont traversée, achevant ainsi de conférer au territoire de Watership Down des airs de terre promise et au film entier l’allure d’une parabole.

Politique, poétique et allégorique, servi par la beauté de ses images – contrastant largement, par leur douceur, avec la violence de certaines scènes – et rythmé par la très belle musique d’Angela Morley (ayant notamment officié en tant qu’orchestratrice auprès de John Williams et composé la musique de Commando pour un homme seul en 1971) Watership Down propose un spectacle sans concession, toujours sensible mais jamais mièvre, s’imposant comme l’un des films d’animation anglo-saxons les plus matures de son temps et préfigurant largement, à cet égard, les premiers films de Don Bluth.

Adaptation magistrale du classique éponyme, Watership Down est un film fort et marquant doublé d’un grand moment dans l’Histoire de l’animation anglo-saxonne.

