Sorti en 1976 et resté inédit en France jusqu’à aujourd’hui, Un Murmure dans l’obscurité (Un Sussuro nel buio) est enfin disponible en Blu-Ray dans l’Hexagone.

Vivant avec ses parents, ses soeurs et sa gouvernante dans une splendide villa de Vénétie, le petit Martino passe le plus clair de son temps avec Luca, son ami imaginaire auquel tout le monde, autour de lui, fait mine de croire. Des événements étranges et surnaturels commencent cependant à faire planer le doute quant à son existence tandis que Camilla, la mère de Martino, repense à l’enfant prénommé Luca qu’elle a perdu quelques années plus tôt…

Voyage en plein mystère, fait de suggestion et d’ambiguïté et plongeant son spectateur au coeur d’une atmosphère feutrée et étouffante – à l’instar des grandes maisons de famille, pleines de secrets et où les enfants s’ennuient – Un Murmure dans l’obscurité est une proposition poétique et ambitieuse contant, à travers les figures de l’ami imaginaire, de l’esprit malin, du non-dit et du paranormal, l’histoire d’une cellule familiale que la résurgence d’un traumatisme manque de briser…

Cette dimension à la fois fantastique et psychologique, servie par la prestation de l’ensemble du casting – comprenant notamment Nathalie Delon, John Phillip Law, Olga Bisera et Joseph Cotten – et la partition musicale de Pino Donaggio, est également renforcée par le jeu entre rationnel et irrationnel auquel se livre le film : la folie et le surnaturel n’y manquent ainsi aucune occasion de se confondre, cette ambiguïté se trouvant renforcée par le fait qu’aucune explication – cartésienne ou mystique – aux phénomènes se passant à l’écran ne parait véritablement rassurante… Alternant entre des scènes attendues – où « Luca » se venge de ceux ayant osé mettre en doute son existence – et d’autres, largement moins prévisibles – rendant de moins en moins claires les intentions de ce même « Luca » et brouillant toujours plus la frontière entre paranormal et psychose – le film parvient enfin à distiller une tension étonnante, soulevant de nombreuses questions et illustrant par le biais du registre fantastique l’un des traumatismes les plus indicibles au monde…

Poétique et désenchanté, Un Murmure dans l’obscurité est une oeuvre déroutante relatant l’histoire tragique d’une famille hantée, comme tant d’autres, par le deuil et les non-dits.

Disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume.

BONUS :

UNE VOIX DANS LES TÉNÈBRES avec l’actrice Olga Bisera (34 min)

Film annonce

