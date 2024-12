Entretien avec Tiago Caetano à l’occasion de la sortie de son album « Ecos da Baía »

Interview en Français et en Portugais



Français

Il est toujours émouvant d’assister à l’émergence d’une carrière. En novembre dernier, Tiago Caetano a sorti son premier album, Ecos da Baía, et s’est produit pour la première fois en public aux Trois Baudets, aux côtés de la jeune chanteuse Miira. Les deux artistes partagent des origines brésiliennes. Tiago est né à Rennes, sa mère est originaire de Rio de Janeiro et son père est portugais. Dans ce creuset d’influences culturelles et musicales allant de la samba carioca au fado en passant par la musique française, Tiago nous offre un bel album empreint d’émotion qui évoque la nature et les magnifiques paysages de Rio. Bien que la musique traditionnelle soit sa plus grande influence, son album est profondément contemporain et condense le meilleur des deux mondes. Nous avons discuté avec l’artiste, qui a partagé avec nous ses impressions sur la réception de son concert, son répertoire musical et ses attentes pour cette carrière.

Félicitations pour l’album, il est magnifique, d’une douceur envoûtante. Les paysages sonores apportent quelque chose de très familier, d’intime. On a presque l’impression de lire un journal de souvenirs. En l’écoutant, j’ai imaginé un jardin avec des fougères, un petit café et des discussions d’après-midi. C’est un album très chaleureux. Comment s’est passé le concert du 27 novembre ? J’ai entendu dire que tu avais fait une reprise de Cartola, quelle chanson c’était ?

— Merci beaucoup ! Je suis ravi que l’album vous ait plu. Le concert s’est super bien passé, la salle était pleine. C’était un moment très émouvant pour moi de jouer cet album pour la première fois. À la fin de mon set, on a fait une reprise de Cartola avec Miira qui faisait la première partie de mon concert. C’était vraiment génial. On a joué la chanson Preciso me encontrar. Je trouvais ça super important de jouer une musique brésilienne, je voulais partager un peu de la culture brésilienne avec le public.

J’ai lu que vous êtes français, que votre père est portugais et votre mère brésilienne. Dans ce mélange d’origines, pourquoi le Brésil émerge-t-il comme une inspiration pour votre production artistique ?

J’ai toujours écouté de la musique brésilienne. Depuis que je suis enfant. Et le Brésil a une richesse musicale et une relation avec la musique que je trouve super intéressantes. Le Brésil a vu naître des artistes exceptionnels. Cela dit, j’aime aussi le fado, mes grands-parents portugais adorent Amália Rodrigues. J’adore la musique en général. La musique française est magnifique, la semaine dernière j’ai vu le film sur Aznavour, j’ai adoré.

Comment s’est déroulée votre éducation musicale en termes de répertoire, et quand avez-vous décidé de devenir musicien ?

Ma mère écoute beaucoup de samba et adore Djavan, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Marisa Monte. Mon père aime aussi la musique brésilienne, mais il écoutait beaucoup de rock indie et progressif. Quand j’ai commencé à jouer de la guitare, je savais déjà que j’allais devenir musicien. J’avais 11 ans et je ne pensais qu’à ça.

Vous écrivez toutes vos chansons ? Qu’est-ce qui vous inspire ?

Oui, j’écris tout, mais des amis brésiliens m’aident un peu, et ma mère aussi. La relecture des paroles est super importante pour moi. Je ne savais pas écrire en portugais, j’ai appris à partir de 2017. Pour écrire les paroles de mon premier album, j’avais un carnet quand j’étais au Brésil (l’an dernier, j’y ai passé 6 mois en tout) et j’ai noté plein de choses sur la vie en général, des rencontres (Flor do Pati), des poèmes (Na Poesia), des dessins (No Auge), etc. Quand je suis rentré en France, j’ai pu utiliser ces pensées pour écrire les paroles.

En écoutant Ecos da Baía, on ressent une certaine nostalgie du Brésil. Cela se reflète dans les lieux que vous mentionnez dans vos paroles, dans les références à la nature et même dans les paysages sonores urbains. Avez-vous vécu au Brésil à un moment donné ?

Si je pouvais vivre au Brésil, je le ferais sans hésiter. Mais non, je n’y ai jamais vécu, malheureusement. Je suis né en France, à Rennes, en Bretagne, qui est une région super belle. Comme je l’ai dit, j’ai passé 6 mois au Brésil l’année dernière et je vais souvent à Rio depuis que je suis enfant (ma mère est carioca).

Pour l’instant, vous vous concentrez davantage sur une carrière en France ou avez-vous aussi des attentes pour le marché lusophone en général ?

J’ai déjà commencé un peu, je travaille avec une agence de communication brésilienne. Mais c’est difficile parce que je vis loin et que peu de gens me connaissent au Brésil.

J’aimerais faire des concerts au Brésil, au Portugal, en Angola, etc. En fait, je veux développer ma musique sans y mettre de limites. Je sais que j’ai reçu beaucoup de messages de gens du Japon, d’Italie et des États-Unis aussi. Le projet est très récent, il faudra attendre un peu.

—————————————————————————————————————————————

PORTUGUÊS

Existe algo de especial em testemunhar o surgimento de uma carreira. No último novembro, Tiago Caetano lançou o seu primeiro álbum, “Ecos da Baía”, e se apresentou pela primeira vez em público, no Trois Baudets, ao lado da cantora também iniciante Miira. Os dois têm em comum a origem brasileira. Tiago nasceu em Rennes, sua mãe é do Rio de Janeiro e seu pai é português. Nesse caldeirão de influências culturais e musicais que vão do samba carioca ao fado e à música francesa, Tiago nos apresenta um belo álbum afetivo que nos remete à natureza e às magníficas paisagens do Rio. Apesar da música tradicional ser a sua maior influência, seu disco é profundamente contemporâneo e condensa o melhor dos mundos. Conversamos com o artista, que compartilhou conosco um pouco sobre a repercussão do show, seu repertório musical e suas expectativas com a carreira que inicia.

Parabéns pelo álbum, ele é lindo, de uma doçura encantadora. As paisagens sonoras trazem algo de muito familiar, de íntimo. É quase como um diário de memórias, temos a impressão. Ao ouvi-lo, visualizei um quintal com samambaias, cafézinho, conversas pela tarde. É um disco muito aconchegante. Como foi o show no dia 27 de novembro? Soube que você fez um cover do Cartola, qual foi a música?

Muito obrigado ! Estou feliz que você tenha gostado do disco. O show foi super legal, a casa estava lotada. Foi um momento super emocionante para mim. Tocar esse disco pela primeira vez. No final do meu set fizemos uma cover do Cartola com Miira, a cantora que abriu o meu show. Foi super bacana. Tocamos a faixa « Preciso me encontrar ». Achei super importante tocar uma música brasileira, eu queria compartilhar um pouco da cultura Brasileira pro público.

Li que você é francês, seu pai é português e sua mãe brasileira. Nessa mistura de origens, por que o Brasil se destaca como inspiração para a sua produção artística?

O Brasil se destaca porque eu sempre ouvi música brasileira. Desde criança. Também porque o Brasil tem uma riqueza musical e uma relação com a música que eu acho super interessante. O Brasil viu nascer artistas excepcionais. No entanto, eu também gosto de fado, meus avós portugueses amam a Amália Rodrigues. Adoro a música em geral. A música francesa é linda, a semana passada vi o filme sobre Aznavour, adorei.

Como foi a sua educação musical em termos de repertório e quando você decidiu ser músico?

Minha mãe ouve muito samba e gosta muito de Djavan, Gilberto Gil, Caetano, Marisa Monte. Meu pai também adora música brasileira e ouvia muito rock indie e progressivo. Quando comecei a tocar violão, já sabia que ia ser músico. Eu tinha 11 anos e só pensava nisso.

Você escreve todas as suas músicas? O que te inspira?

Escrevo tudo, mas alguns amigos brasileiros me ajudam um pouquinho, minha mãe também. A releitura da letra é super importante pra mim. Eu não sabia escrever em português, só aprendi a partir de 2017. Para escrever as letras do meu primeiro álbum, eu tinha um caderno quando eu estava no Brasil (no ano passado fiquei 6 meses no total), e escrevi muita coisa sobre a vida em geral, sobre pessoas que eu conheci (Flor do Pati), poemas (Na Poesia), desenhos (No Auge) etc… Quando voltei para a França consegui usar esses pensamentos para escrever letras.

Ouvindo seu álbum, fica a impressão de uma certa nostalgia relacionada ao Brasil. Isso fica claro nos lugares que você cita nas letras, nas menções à natureza e até nas paisagens sonoras urbanas. Você chegou a morar algum tempo no Brasil?

Se eu pudesse morar no Brasil, eu moraria sem dúvida. Nunca morei, infelizmente. Nasci na França, em Rennes, na Bretanha, que é uma região super linda. Como falei, fiquei 6 meses no ano passado e vou frequentemente para o Rio desde criança. (Minha mãe é carioca)

Nesse primeiro momento, você tem apostado mais numa carreira na França ou também tem expectativas de adentrar o mercado fonográfico lusófono como um todo?

Já comecei um pouquinho, trabalho com uma assessoria de comunicação Brasileira. Mas é difícil porque moro longe, poucas pessoas me conhecem no Brasil.

Eu gostaria de fazer shows no Brasil, em Portugal, em Angola etc… Na verdade, quero desenvolver minha música sem limite. Sei que recebi muitas mensagens de pessoas do Japão, da Itália e dos Estados Unidos também. O projeto é muito recente, vou ter que esperar um pouquinho.

Tiago Caetano, Ecos da Baía, Selo Yotanka records, 2024

