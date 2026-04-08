Brandon Kramer – « Holding Liat »

Holding Liat est le troisième film de Brandon Kramer, dont les documentaires engagés explorent les divisions politiques et sociales à travers des portraits humains intimes. Ce film a remporté le Prix du meilleur documentaire à la Berlinale et a également figuré sur la shortlist pour les Oscars dans la catégorie du meilleur long métrage documentaire. Il nous a émus et fait réfléchir.

Le 7 octobre 2023, Liat Beinin Atzili, une institutrice de 49 ans, est enlevée par le Hamas avec son mari Aviv par un commando de 200 hommes. Ils habitaient le kibboutz de Nir Oz, où 400 habitants ont été tués et 70 enlevés. Elle est professeure d’histoire, spécialiste de la Shoah et guide à Yad Vashem ; lui est dessinateur et tient le garage de machines agricoles du kibboutz. Yehuda vit avec son épouse Chaya dans un autre kibboutz, à Shomrat. Ils devaient être chez leur fille le jour de l’attaque, mais cette rencontre avait été annulée. Pour Yehuda, le Hamas a une vision religieuse, messianique et fanatique. Il dit vouloir la capitulation des fanatiques religieux, qu’ils soient juifs ou musulmans.

Passée la sidération, commence alors pour sa famille une angoissante course contre la montre entre Israël et les États-Unis pour la faire libérer.



Brandon Kramer suit de très près et avec acuité la famille de Liat, à laquelle il est lointainement apparenté. Sans jamais tomber dans le pathos ou le voyeurisme, il nous fait entendre des voix dissidentes au sein de la famille, ainsi qu’une vive critique du gouvernement israélien.

Notre personnage principal, Yehuda, dont les combats précédents s’inscrivent à gauche, militant pour la paix, est, comme bien d’autres Israéliens, opposé à Benjamin Netanyahou, et il adhère aux familles qui réclament la paix et la libération des otages. Il refuse que la captivité de sa fille serve à justifier la violence à Gaza. Yehuda hurle : « On est dirigés par des dingues dans les deux camps, israélien et palestinien. » Il est très lucide sur la situation : le gouvernement israélien ne considère pas du tout les otages comme une priorité.

Il se rend à Washington avec ses deux petits-enfants pour trouver de l’aide. Il existe de forts conflits internes sur la vision d’Israël entre les Juifs de la côte Est et la famille de Yehuda, qui est athée et beaucoup moins patriote que les Américains. Yehuda est exaspéré d’entendre du bla-bla politiquement correct, du type « longue vie à Israël ». Il dénonce ces propos des autorités de Washington comme de la propagande et ajoute que « Bibi » a intérêt à maintenir la guerre pour ne pas aller en prison.

La situation est cruelle : ils se retrouvent contraints de faire du storytelling pour émouvoir les autorités et les motiver dans la libération des otages. Sa petite-fille a fui Israël pour l’Oregon, où elle est coach de conseillers politiques. Son petit-fils est très éprouvé par cette obligation d’étalage d’émotions liée à l’enlèvement de Liat et d’Aviv. Joel, le frère de Yehuda, est dissident et professeur d’histoire. Il a fait un bref séjour en Israël au début des années 1970, avant de prendre conscience que son kibboutz était érigé sur les ruines d’un village palestinien, puis de rentrer aux États-Unis. Il évoque la Nakba, la « catastrophe » de 1948, et appelle à « reconnaître une injustice historique ». Il n’en partage pas moins l’angoisse de son frère pour sa nièce.

Holding Liat nous passionne et se révèle d’une grande honnêteté car, d’emblée, il ne joue pas sur un suspense malsain visant à savoir si Liat et Aviv ont survécu ou non, mais nous fait vivre l’attente du point de vue de la famille, avec toute la complexité des opinions et une polyphonie politique qui fait entendre, avec courage et justesse, des nuances géopolitiques. La famille de Liat devient une métonymie des divergences de points de vue sur le conflit israélo-palestinien. En ce sens, le documentaire de Brandon Kramer est salutaire, notamment pour les éléments de réponse qu’il apporte et le message de paix (tout sauf béni-oui-oui) qu’il suggère.







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