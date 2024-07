Veit Helmer – Gondola

Gondola, film germano-géorgien de Veit Helmer, prend pour sujet un téléphérique qui relie un village à une petite ville dans la vallée qu’il surplombe pour déployer le sens symbolique que prennent ses allers-retours. Le réalisateur relate ici la rencontre de deux jeunes employées du téléphérique au cœur des montagnes de Géorgie. Iva, introvertie et rêveuse, qui revient vivre dans son village (Mathilde Irmann) et Nino (Nino Soselia), active et débrouillarde qui tente de renverser la dictature du patron du téléphérique. Leurs cabines se croisent une fois toutes les demi-heures, ce qui leur procure à chaque fois un moment de bonheur et de fête à l’occasion d’une scène de rencontre ou d’un gag, comme la transformation de la cabine en paquebot ou en avion.

Copyright Destiny films

Gondola propose la mise en scène d’un monde enfantin par une esthétique « maison de poupées » colorée et ludique au creux des montagnes géorgiennes, région pittoresque et authentique peu vue à l’écran dans laquelle ce téléphérique existe réellement. Le dispositif de la vallée vue du ciel convoque fortement l’univers et les inventions ingénieuses de Jacques Tati (Mon oncle, 1958). L’univers du cinéaste français innerve en effet les créations de décors des téléphériques dont le tutoriel est comme fourni par les personnages qui les fabriquent eux-mêmes pour s’amuser.

L’action se déroule entre les cabines jaune vif suspendues du téléphérique, mais aussi avec les habitants des maisons de bois typiques et bariolées de la vallée. Les villageois de ces alpages, vus de haut depuis les cabines, ressemblent d’autant plus à des poupées qu’ils voient les cabines en forte contre-plongée en accomplissant joyeusement des activités traditionnelles, ou donnant à l’occasion un concert champêtre de scies et de cognées. Le spectateur, lui, quand il n’avance pas vers l’avant au rythme des cabines devant les crêtes vertes, plonge du téléphérique vers le sol ou monte du sol vers le téléphérique, comme dans un tour de manège.

Ce ballet ludique au-dessus de la vallée du filmage aérien d’un téléphérique à l’autre en travelling avant ou arrière et sous tous les angles procure une sensation de vertige. À ce vertige, la photographie de Goga Devdariani associe de façon délicieuse la fraîcheur de la nature et la sensation de vacances passées au pays natal dans un monde rassurant comme issu des années 1950. Les décors de Bacho Makharadze s’accordent aux effets visuels rétro de Rudolf Germann pour des transformations de téléphériques spectaculaires qui revisitent les grands thèmes de la bande-dessinée de ces mêmes années, comme Tintin, Spirou voire Blake et Mortimer lors de pérégrinations bucoliques.

Copyrights Destiny films

À ce voyage dans un décor vintage et mobile à la manière de Jacques Tati, s’ajoute un travail tout aussi construit sur le son. Car le ballet ludique du téléphérique et des personnages est muet, et repose sur l’absence de dialogues. La riche bande-son de Matz Müller pimente l’art du mime par un joyeux concert bruitiste rythmant les scènes : bruits des téléphériques survolant les maisons, souffles du vent, bruits en cadence des activités paysannes, grondements des machineries, onomatopées burlesques.

L’ombre de Jacques Tati plane également sur la construction burlesque des personnages qui incarnent des « emplois », rôles schématiques tendres, humoristiques, enfantins et profonds à la fois issus de la commedia dell’Arte. Le chassé-croisé sur mode cumulatif des cabines contribue au comique de répétition. Pour égayer leur rôle monotone et répétitif de caissières accompagnant les usagers d’un point à l’autre du parcours, les deux filles, l’une Pierrot facétieux, l’autre Colombine romantique accrochée à la lune, inventent une situation à chaque croisement pour égayer leur relation : l’une se déguise en pilote de ligne, l’autre en militaire.

Les traversées des villageois qui dépendent du téléphérique pour relier la ville, clients réguliers ou ponctuels, sont l’occasion de nouvelles inventions ludiques et tendres : sous les auspices des deux caissières, un petit garçon amoureux se rapproche d’une petite fille à qui il envoie des fleurs dans un panier suspendu ; une vieille paysanne bourrue se réconcilie avec sa fille partie puis revenue.

À ces tableaux vivants, le duo rêveur et justicier insuffle la poésie du burlesque en employant les divers comiques de caractère, de geste, et de situation aux divers gags qui s’enchaînent. La fragilité touchante du mime, par-delà la gestuelle issue des automates de Jacques Tati, rappelle celle de Cadet d’eau douce (Steamboat Bill Jr) de Buster Keaton dont le personnage passe justement, comme nos deux rêveuses, d’un rôle et d’un décor à l’autre, enfilant les maladresses : stewart de paquebot, il tente de séduire une jeune femme ; cocher, il tente en vain de la rattraper, cherchant une maison, il manque se faire écraser, dans un gag resté célèbre, par une façade qui s’abat sur lui dont il traverse, indemne, la fenêtre. De la même façon les téléphériques de Gondala deviennent restaurant, ferme ou traversent des panneaux signalétiques dans une course-poursuite sur place.

Copyright Destiny films

Mais le monde burlesque de maison de poupée de Gondola montre comment le pouvoir du jeu est un espace de création renversant les dynamiques de pouvoir. Le téléphérique reliant un bout de la vallée est détenu par un patron abusif, d’autant plus puissant qu’il joue un rôle central dans la vie des villageois comme dans celle des deux jeunes femmes à qui il permet de passer d’une rive à l’autre ; de l’enfance et de l’âge adulte, du réel à l’imaginaire, de la dispute à la réconciliation et de l’amitié à l’amour. Un des enjeux du film sera, avec le jeu, de renverser ce méchant patron pour en mettre un gentil à la place. La simplification enfantine permet d’aborder sans détour les problèmes, et les allers-retours de faire advenir les progressives évolutions.

Ces allers-retours répétitifs évoquent aussi une transformation du téléphérique au gré des humeurs des personnages. Ravivant la métaphore de la relation amoureuse ou amicale, il suscite un émerveillement. L’espace vide entre les deux cabines qui sépare les êtres devient espace de création. Ces allers-retours convoquent les jeux magiques de l’enfance en débridant jusqu’à l’épuisement une imagination cinématographique débordante.

Cette énergie vitale est la force de Gondola qui rend lisible par la métaphore ludique les rapports entre les êtres : une partie d’échec symbolise tour à tour le rapport de force avec le patron, puis l’amitié naissante entre les filles. Chaque transformation des cabines, en fusée, music-hall, bateau, bunker ou restaurant, exprime l’évolution de la relation, conformément à l’imaginaire des films de Keaton.

Copyright Destiny films

À mille lieues des univers formatés ou violents des blockbusters ou films d’animation, Gondola propose une lecture émerveillée ludique et délicate des relations. Les transformations des téléphériques, le déploiement d’un imaginaire burlesque, tendre mais aussi lucide sur le monde, par son exploration des rapports de pouvoir créent des petites fééries mises en scène, à l’intérieur du film, par les personnages eux-mêmes. À travers ces croisements de cabines, Gondola suggère que les bonnes relations, comme les jolis décors, se fabriquent par des gestes concrets transfigurant le train-train monotone d’un quotidien suspendu au-dessus du vide.

