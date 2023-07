Au fil des décennies, l’œuvre monumentale d’Anton Tchekhov n’a eu de cesse de fasciner et d’inspirer les cinéastes, et ce, à travers le monde. De la France avec La Petite Lili de Claude Miller, à la Turquie (Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan), en passant par L’Italie (La Mouette signé Marco Bellocchio), pour ne citer qu’eux, nombre sont les transpositions, officielles ou non, du dramaturge russe. En 1978, c’est le Moldave Emil Loteanu qui se penche sur sa propre version d’Un Drame à la chasse, publié en 1884 et considéré comme le seul roman noir de l’auteur. Après des études de théâtre et des débuts en tant que poète, celui-ci s’essaie à la réalisation à l’orée des années 60 au sein de la Mosfilms en signant des longs-métrages tels que La Grande Montagne ou Il était une fois un gars. C’est pourtant avec ce Un accident de chasse qu’il connaît enfin la reconnaissance de ses pairs via une sélection en compétition au festival de Cannes. Adaptée par ses soins, cette dernière incursion de Loteanu sur le grand écran, raconte la rivalité au sein de la demeure du comte Korneev (Kirill Lavrov), entre un juge d’instruction à la retraite, l’intendant du comte et le beau-frère de ce dernier, pour l’amour d’Olenka (Galina Baliaïeva), fille pauvre d’un garde forestier. Troisième titre à rejoindre la récente collection Cinéma Russe de Rimini Editions après Ils ont combattu pour la patrie et Le Destin d’un homme, le film nous offre l’occasion parfaite de découvrir ce réalisateur méconnu et quelque peu oublié.

L’ouverture, résumée au visage du protagoniste cadré sur un fond noir et indéfini, pose quasiment la note d’intention d’Emil Loteanu : l’intrigue criminelle sera avant tout tournée vers la psyché du personnage principal. Véritable film mental quasi impressionniste, Un Accident de chasse plonge dans les souvenirs de Sergueï Kamyshev (interprété par Oleg Yankovski, vu chez Tarkovski dans Nostalghia ou Le Miroir), afin d’explorer les méandres de sa mémoire par un habile jeu d’échos et de rappels. Un plan en particulier répond ainsi à cette introduction, celui d’un crâne dominant le cadre aux côtés du héros, véritable memento mori illustrant la mélancolie et les humeurs noires de ce dernier. Déstructurant la temporalité des événements par des images quasi subliminales, le réalisateur choisit d’épouser pleinement le point de vue de Sergueï quitte à brouiller toute notion de vérité objective. Le manuscrit qu’il tente de vendre au rédacteur de la revue Les Nouveaux Russes (incarné par Olegar Fedoro, vraie « gueule » du cinéma US, vu dans le premier Mission : Impossible ou Les Promesses de l’ombre) dans une séquence à la mise en scène épurée, constituée de champs / contre-champs en regards caméra, devient à l’écran un long flashback à la narration elliptique. Le surréalisme ambiant et les relations changeantes entre les personnages participent alors à l’étrangeté de l’ensemble. Lors d’une très belle scène de valse (dont la musique composée par Eugen Doga connut un grand succès comme le relève Joël Chapron dans son entretien présent en bonus) aux accents de danse macabre, le spectateur est entraîné dans le mouvement vertigineux des corps et perd brutalement ses repères. Les couleurs, principalement le rouge et le blanc, agissent comme des marqueurs, des indices révélant la vraie nature des forces en présence. Le blanc immaculé des costumes guindés et des colonnades se retrouvent « taché » par le rouge de la robe de la flamboyante Olenka, prémonition visuelle du drame à venir. Lorsque, in fine, les teintes deviennent plus ternes, les contrastes moins marqués, la jeune femme perd de sa superbe, comme éteinte, étouffée par l’environnement aristocratique qu’elle rêvait secrètement de pénétrer. Extrêmement graphique et stylisé, le travail d’Anatoliy Petritskiy (chef opérateur du Guerre et paix de Bondartchouk, entre autres) fait la part belle aux compositions picturales évoquant tour à tour Le Caravage ou Giorgio de Chirico. Les références mythologiques ainsi que le groupe de musique gitane accompagnant le drame (communauté que le cinéaste a déjà abordée par le passé dans Les Tziganes montent au ciel) jouant le rôle d’un coryphée antique, révèlent l’un des thèmes majeurs du long-métrage, l’omniprésence d’un passé dont nul ne parvient à se défaire.